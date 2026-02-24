Près de Lyon : un père de famille voulait se venger… et poignarde la mauvaise personne devant son immeuble

Il est 8h54 ce mardi 24 février, à Chaponnay, entre la place des Randonneurs et la place Charles-de-Gaulle, lorsque les habitants d’un immeuble sont réveillés par une scène particulièrement inquiétante. Selon plusieurs témoignages, un individu encagoulé se présente au pied de la résidence et tente de joindre un habitant précis.

Les noms n’étant pas affichés sur l’interphone, l’homme aurait sonné à plusieurs appartements.Un témoin affirme avoir entendu à travers l’interphone : "descends avec ton gamin de 13 ans je vais vous tuer tous les deux". Au même moment, un résident descend pour partir travailler. Il se retrouve alors face à l’individu qui brandit une arme blanche et lui porte deux coups de couteau au visage.

En tentant de se protéger, la victime reçoit également un coup au niveau de la main, touchant le pouce et la paume. Depuis leurs fenêtres, plusieurs voisins rapportent avoir entendu des insultes et des menaces, notamment : " je vais tous vous fumer."

Une erreur de cible

D’après les premiers éléments, l’agresseur serait un père de famille persuadé qu’un adolescent de 13 ans vivant dans l’immeuble aurait commis des attouchements sur sa fille. Une enquête de gendarmerie serait ouverte sur ces accusations. L’homme aurait ainsi voulu se faire justice lui-même, mais se serait trompé de personne, agressant un habitant totalement étranger à l’affaire et simplement en partance pour son travail.

Transportée à l’hôpital, la victime, un homme de 39 ans, a pu sortir dans l’après-midi avant de se rendre à la gendarmerie. Huit jours d’incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits sous réserve de complications ultérieures.

Une plainte aurait été déposée. Contactée, la gendarmerie de Corbas confirme qu’une enquête est en cours afin d’établir précisément les circonstances des faits.

D'après nos informations l'auteur des coups de couteaux a été interpellé.