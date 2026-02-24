Métropole de Lyon : trois nouvelles lignes de covoiturage lancées en mars

Le réseau de covoiturage structuré "En Covoit’ Lignes" poursuit son développement. Quelques mois après la mise en service des premières lignes, le Sytral annonce l’ouverture de trois nouvelles liaisons en mars, notamment entre l’Ain et la métropole lyonnaise.

Le service revendique près de 4000 nouveaux inscrits depuis l’automne, portant à environ 25 000 le nombre total d’utilisateurs sur l’ensemble des dispositifs "Lane" et "En Covoit’ Lignes". Plus de 300 trajets ont déjà été réalisés sur les nouvelles lignes et près de 1500 trajets sont proposés chaque mois par les conducteurs.

La ligne 5 reliera Reyrieux et Trévoux à la gare de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, offrant une alternative à la voiture individuelle pour les usagers du train et accompagnant le futur parc-relais.

La ligne 6 connectera Trévoux, Reyrieux et Massieux à Villeurbanne via l’A46, avec une correspondance à la ligne A du métro à Laurent Bonnevay. Elle cible en priorité les actifs se rendant vers les pôles d’emplois métropolitains.

La ligne 7 desservira Montluel, Saint-Maurice-de-Beynost, Pusignan, Meyzieu et Villeurbanne le long de l’A42 et de l’A432. Elle complétera l’offre ferroviaire et proposera des connexions vers le métro A et le tramway T3 à Meyzieu ZI.

Ces lignes sont financées par les collectivités locales concernées et bénéficient du soutien de l’État via le Fonds Vert.

Côté tarification, les passagers abonnés TCL peuvent effectuer deux trajets quotidiens gratuits. Les conducteurs perçoivent 2 euros par passager pour les trajets réalisés entre deux arrêts d’une même ligne.