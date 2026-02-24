Politique

Sondage municipales à Lyon : la promesse d'un cadeau d'anniversaire pour Jean-Michel Aulas au second tour

Né un 22 mars, Jean-Michel Aulas fêtera ses 77 ans en préfecture avec la promesse d'une victoire au second tour des municipales. Suspense il n'y avait point, certitude il y a toujours plus selon notre dernier sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace.

Exclu du second tour, Alexandre Dupalais (UDR-RN) laisserait Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet s'affronter en duel. Une optique dans laquelle l'ancien président de l'OL ne laisserait que des miettes au maire écologiste sortant.

Bien que le reste des candidats engagés, hors Dupalais, soient de gauche, Jean-Michel Aulas améliorerait de plus de 10 points son score du premier tour d'un dimanche à l'autre, obtenant 58% d'intentions de vote au second tour.

Tandis que Grégory Doucet ferait logiquement le plein dû au report des voix d'Anaïs Belouassa-Cherifi, de Nathalie Perrin-Gilbert, de Georges Képénékian… Mais ne grappillerait que 12 points entre les deux tours.

Pas suffisant pour donner ne serait-ce qu'une goutte de sueur à Cœur Lyonnais. Il apparaît toutefois clair que JMA ne sera pas le candidat des jeunes, puisque les moins de 40 ans ne sont que 36% à lui accorder leur voix. Sera-t-il pour autant le maire des vieux ?

La baisse d’écart ne suffira pas

À noter qu'une triangulaire a été aussi testée par OpinionWay, bien qu'Alexandre Dupalais soit passé sous la barre des 10% d'intentions de vote au premier tour. Le candidat ciottiste baisserait encore, chutant de 10% en janvier à 8% en février. Quand Grégory Doucet poursuivrait sa hausse (de 37 à 40%) et Jean-Michel Aulas se maintiendrait largement en tête (de 53 à 52%).

C'est le plus petit écart - 12 points - jamais mesuré entre les deux adversaires. Il n'offre toutefois aucun espoir à l'union de la gauche, défaite avant même l'ouverture des bureaux de vote.

Le sondage du premier tour des élections métropolitaines de Lyon sera dévoilé sur notre site internet ce mercredi à 6h.

avatar
Métropole de Lyon le 24/02/2026 à 07:34

Le plus important c’est la Métropole de Lyon 4 milliards de budget la mairie 1 milliard
Quasiment pas de sondage sur la Métropole de Lyon
Ce soir le débat sur bfm va monter le niveau politique de Aulas dommage que ne soit pas au niveau national ce débat la France aura rigoler du niveau de Aulas
Doucet fait une compagne sur des résultats réel Aulas sans programme politique et ces propositions de faire un tunnel à fait rigoler ces soutiens du gouvernement et à choquer la France

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 24/02/2026 à 07:32

Surtout ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Vous allez porter la poisse.
EELV et la milice de LFI sont prêtes à tout.

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 24/02/2026 à 07:23

👍👍👍👍👍

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 24/02/2026 à 07:05
D'où c'est ? a écrit le 24/02/2026 à 06h53

🤞 espérons que le parigot va retourner chez lui.

Espérons également qu'il ne partira pas avec toute l'argenterie.

S'il pouvait repartir aussi avec ses abrutis ce serait parfait.

Et surtout qu'il n'oublie pas d'emmener son drapeau palestinien avec lui...

Signaler Répondre
avatar
Lyonsondage le 24/02/2026 à 06:54

Il faut renommer Lyonmag par Lyonsondage impressionnant le nombre de sondages consacré à Lyon
Lyon ne peut pas être dirigé par Aulas sorti du chapeau par une alliance douteuse
Aulas n’a jamais participé à la vie politique de Lyon ni à la politique de France
Tout le monde connaît sa gestion sécuritaire et économique de l’OL
Aulas ne sera jamais maire de Lyon

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 24/02/2026 à 06:53

🤞 espérons que le parigot va retourner chez lui.

Espérons également qu'il ne partira pas avec toute l'argenterie.

S'il pouvait repartir aussi avec ses abrutis ce serait parfait.

Signaler Répondre

