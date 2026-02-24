Sondage municipales à Lyon : la promesse d'un cadeau d'anniversaire pour Jean-Michel Aulas au second tour

Exclu du second tour, Alexandre Dupalais (UDR-RN) laisserait Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet s'affronter en duel. Une optique dans laquelle l'ancien président de l'OL ne laisserait que des miettes au maire écologiste sortant.
Bien que le reste des candidats engagés, hors Dupalais, soient de gauche, Jean-Michel Aulas améliorerait de plus de 10 points son score du premier tour d'un dimanche à l'autre, obtenant 58% d'intentions de vote au second tour.
Tandis que Grégory Doucet ferait logiquement le plein dû au report des voix d'Anaïs Belouassa-Cherifi, de Nathalie Perrin-Gilbert, de Georges Képénékian… Mais ne grappillerait que 12 points entre les deux tours.
Pas suffisant pour donner ne serait-ce qu'une goutte de sueur à Cœur Lyonnais. Il apparaît toutefois clair que JMA ne sera pas le candidat des jeunes, puisque les moins de 40 ans ne sont que 36% à lui accorder leur voix. Sera-t-il pour autant le maire des vieux ?
La baisse d’écart ne suffira pas
À noter qu'une triangulaire a été aussi testée par OpinionWay, bien qu'Alexandre Dupalais soit passé sous la barre des 10% d'intentions de vote au premier tour. Le candidat ciottiste baisserait encore, chutant de 10% en janvier à 8% en février. Quand Grégory Doucet poursuivrait sa hausse (de 37 à 40%) et Jean-Michel Aulas se maintiendrait largement en tête (de 53 à 52%).
C'est le plus petit écart - 12 points - jamais mesuré entre les deux adversaires. Il n'offre toutefois aucun espoir à l'union de la gauche, défaite avant même l'ouverture des bureaux de vote.
Le sondage du premier tour des élections métropolitaines de Lyon sera dévoilé sur notre site internet ce mercredi à 6h.
