Grégory Doucet avant la marche pour Quentin Deranque : "Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultra droite"

Pour Grégory Doucet, ce samedi est un "jour de très grande vigilance". Face à quelques journalistes - LyonMag n'était pas convié -, le maire écologiste de Lyon a souhaité s'attribuer une part active du dispositif de sécurité autour de la marche pour Quentin Deranque.
"On a mobilisé des équipes supplémentaires de la police municipale sur le terrain, en appui des forces de la police nationale qui sont venues en renfort. Des renforts avaient été demandés et obtenus pour pouvoir encadrer la marche", a indiqué l'édile lyonnais.
Grégory Doucet, qui voulait faire interdire l'évènement du jour, a rappelé son aversion pour cette marche : "Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultra droite, à aucun moment. C'est d'abord la ville de Jean Moulin, c'est d'abord la capitale de la Résistance. Pour ma part, j'ai considéré que toute récupération politique de la mort de Quentin Deranque relevait de l'indécence. Comme de placer le portrait de Quentin Deranque sur la façade de la Région".
Un coup de com' à destination de son électorat, tant le dispositif déployé par la préfecture du Rhône ne repose pas sur la seule présence des policiers municipaux.
Décidément personne en veut de ce pauvre typeSignaler Répondre
Lugdunum ne sera jamais, mais jamais à la merci de l'extrême droite. C'est clairement impossible en vrai !Signaler Répondre
Tu préfères que ce soit la capitale de l'ultra gauche...Signaler Répondre
c'est hélas dans cet état que doucet laissera lyon le soir du 23 marsSignaler Répondre
Pour Leur ville ce serait peut être mieux pour l'ordre et la sécurité des Lyonnais , mais lui il préférerait peut etre que Sa ville deviennent le fief de l'ultra gauche. SA ville mais il se prend pour qui ce parisien parachuté.Signaler Répondre
Comme suite à la réaction du maire de Lyon, quant au défilé en mémoire du jeune Quentin, assassiné, on pourrait se rappeler que les lyonnais ont voté pour lui. Maintenant s'ils attendaient des valeurs humaines et de courage politique, ils se sont trompés de couleur, tout est bon actuellement pour affirmer des valeurs de liberté et d'égalité, honteux de faire référence à Jean Moulin, au passage il a oublié Mendel... il ne doit pas savoir qui c'est. Pas d'épaisseur chez ces gens là rien que l'idéologie qui remplace tout et qui explique tout. A quand un homme politique qui ait du bon sens et de la dignité. Espérons.Signaler Répondre
Comme le très petit maire que tu auras été.Signaler Répondre
Bah non , c’est Berlin !!!!Signaler Répondre
Rassurez vous Mr Doucet, l’extrème gauche et l’islamo gauchisme dont vous faîtes partie et avez contribuer à faire prosperer, à encore de beaux jours devant elles !Signaler Répondre
Avec son pote bernard ils vont avoir les 3 semaines qui leur reste sur Lyon assez horribles, ils l'ont cherché !Signaler Répondre
Qu'est ce que vous lui mettez !Signaler Répondre
Darmanin en a parlé. Il serait temps que le futur ancien maire de Lyon s'exprime et soit interoggé sur ses relations avec la jeune garde durant son mandat....Signaler Répondre
Tout ce qu'il veut on s'en fout !Signaler Répondre
Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultra droite, à aucun moment.Signaler Répondre
Entièrement de son avis, à une nuance près :
encore moins celle de l'ultra gauche !!!
A gaza plutôt, il vivrait son rêve, et éveillé en plus, quel bonheur.Signaler Répondre
Mais Lyon n'est pas la capitale de l ultra droite. Elle est celle de l ultra-gauche, celle qui tue. Il devrait appeler à ce que ces extrêmes là disparaissent. Il n'en fait rien ce petit Parisien ne peut rien comprendre. Il n'a d'ailleurs jamais rien compris à Lyon et aux lyonnais.Signaler Répondre
Je ne veux pas... On dirait un caprice d' enfant gâté.Signaler Répondre
M Doucet, LYON ne vous appartient pas et dans un mois vous sevirez sous d' autres cieux.
Vous nous avez fait beaucoup de mal, abusant de notre générosité et de notre caractère tempere.
Partez vite, partez loin et ne revenez jamais, M Melenchon devrait vous trouver un poste....
le maire de Lyon dans la récupération pour faire oublier qu il milite contre la dissolution de la jeune garde et que sa municipalité écologiste considère la jeune garde comme « des partenaires privilégiés pour lutter contre la droite » ses déclarations sont une sorte d appel à ne pas laisser cet hommage se dérouler dans le calme … car pour l’instant il perd toute crédibilité lui qui a annoncé le cataclysme à Lyon alors que pour l instant tout se passe bien .. Tout lui donne tord …Signaler Répondre
Nous on ne veut pas que Lyon soit la capitale de l'ultra gauche avec lfi et les pastèques...Signaler Répondre
Par ses paroles il a largement conforté ceux qui n'avaient pas envie de voter pour lui, tant mieux !
Oh non,laissez -nous tranquilles sur les chemins!Signaler Répondre
J'ai encore une meilleure idée, qu'il prépare son baluchon direction Saint Jacques de CompostelleSignaler Répondre
Il la ramène encore ! Il a pas honte ! Sans lui, certainement que Quentin serait en vie, il a adoubé la jeune garde ! Il les a fait gardiens de la tranquillité à Lyon ! Dehors ! Dehors! Dehors! Ça va bien les konneries de gauchistes, retour au bon sens lyonnais !Signaler Répondre
Il préfère tellement que Lyon soit la capitale des islamo-gauchistes, des adorateurs du hamas, des gauchistes, des barbares d’extrême-gauche, des terroristes verts….Signaler Répondre
Creuse Grégory, creuse !, essaye encore.....!!!!Signaler Répondre
Je suis sidéré par les propos de Grégory Doucet. Grégory Doucet déclare qu’afficher le portrait de Quentin, lâchement assassiné, relèverait de l’indécence, selon ses mots. La ville de Lyon n’est pas la ville de Grégory Doucet. Ce qui est indécent ? C’est que Grégory Doucet ait voulu interdire la marche en mémoire de Quentin. C’est que Grégory Doucet n’aime qu’une partie des Lyonnais. Alors que Grégory Doucet devrait aimer tous les lyonnais. Je suis sidèré par les propos indécents de notre maire Grégory Doucet. Dégage, Grégory Doucet. Et dégage très très loin de nous.Signaler Répondre
Si on se mobilise tous cette indignité se termine le 15 Mars au premier tour....Signaler Répondre
Cela devient urgent pour l'honneur de notre belle ville et de notre région....
ferait mieux de préparer ses valises et ses cartons pour retourner à Paris dès fin marsSignaler Répondre
Perso je désire que LYON soit LYON une belle ville sans multi dieux sur un vélo une ville ou je puisse marcher en paix pas une ville sans flics et sécurité DEHORS MONSIEUR DOUCETSignaler Répondre
Promotion du 21 janvier 2026 dans l'ordre national de l'indignité :Signaler Répondre
Catégorie immonde et abject : Royal, Guedj, Mélenchon, Hassan, Panot et ses députés
Catégorie groupies : Tondelier, Chatelain, Rousseau, Faure et leurs partis
Catégories lavettes locales : Doucet, Bernard, Runel, Dossus, Garin
Oui, il préfère que ce soit la capitale de l'ultra gauche 🤣😂🤣😂Signaler Répondre
Tocard...