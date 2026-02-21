Grégory Doucet avant la marche pour Quentin Deranque : "Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultra droite"

Pour Grégory Doucet, ce samedi est un "jour de très grande vigilance". Face à quelques journalistes - LyonMag n'était pas convié -, le maire écologiste de Lyon a souhaité s'attribuer une part active du dispositif de sécurité autour de la marche pour Quentin Deranque.

"On a mobilisé des équipes supplémentaires de la police municipale sur le terrain, en appui des forces de la police nationale qui sont venues en renfort. Des renforts avaient été demandés et obtenus pour pouvoir encadrer la marche", a indiqué l'édile lyonnais.

Grégory Doucet, qui voulait faire interdire l'évènement du jour, a rappelé son aversion pour cette marche : "Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultra droite, à aucun moment. C'est d'abord la ville de Jean Moulin, c'est d'abord la capitale de la Résistance. Pour ma part, j'ai considéré que toute récupération politique de la mort de Quentin Deranque relevait de l'indécence. Comme de placer le portrait de Quentin Deranque sur la façade de la Région".

Un coup de com' à destination de son électorat, tant le dispositif déployé par la préfecture du Rhône ne repose pas sur la seule présence des policiers municipaux.