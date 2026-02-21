Le portrait de Quentin Deranque installé sur la façade de l'Hôtel de Région à Lyon

Ce samedi 21 février, en amont de la marche pour Quentin Deranque à Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait installer le portrait du militant nationaliste lynché par des membres de l'ultragauche le 12 février dans le 7e arrondissement.

Plus tôt dans la semaine, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet avait refusé de le faire sur les grilles de l'Hôtel de Ville, suite à une demande formulée par Jean-Michel Aulas.

"Mettre le portrait de quelqu'un, qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon, ça ne me semble pas approprié. On est ici dans la ville de Jean Moulin. Je crois que la demande de M. Aulas relève de l'indécence", avait-il réagi sur BFM-TV.