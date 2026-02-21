Politique

Le portrait de Quentin Deranque installé sur la façade de l'Hôtel de Région à Lyon

DR Stanislas Rigault

La réponse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la Ville de Lyon. Si Grégory Doucet a refusé de le faire, Fabrice Pannekoucke a fait installer le portrait de Quentin Deranque sur la façade de l'Hôtel de Région à la Confluence.

Ce samedi 21 février, en amont de la marche pour Quentin Deranque à Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait installer le portrait du militant nationaliste lynché par des membres de l'ultragauche le 12 février dans le 7e arrondissement.

Plus tôt dans la semaine, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet avait refusé de le faire sur les grilles de l'Hôtel de Ville, suite à une demande formulée par Jean-Michel Aulas.

"Mettre le portrait de quelqu'un, qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon, ça ne me semble pas approprié. On est ici dans la ville de Jean Moulin. Je crois que la demande de M. Aulas relève de l'indécence", avait-il réagi sur BFM-TV.

Lynchage de Quentin

Quentin Deranque

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Adieu monsieur Doucet le 21/02/2026 à 14:06

Votre image est ternie jusqu'aux élections j'espère un départ au premier tour ensuite j'irais vous expliquer l'énorme erreur financière de l'avenue Rockfeller

Tout part en vrille le 21/02/2026 à 14:06

Jamais déçu par ces chiens de la casse !

