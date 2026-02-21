Politique

Pas de candidats et de personnalités politiques à la marche pour Quentin à Lyon : "Je les laisse avec leur conscience", réagit l'organisatrice Aliette Espieux - LyonMag

Ce samedi 21 février, il ne devrait pas y avoir de personnalités politiques à la marche pour Quentin Deranque à Lyon. Une absence que déplore l'organisatrice Aliette Espieux, militante pro-vie.

Que ce soit Jean-Michel Aulas ou évidemment Grégory Doucet qui appelait la préfecture à l'interdire, il n'y aura pas de candidats ou de personnalités politiques à la marche pour Quentin Deranque ce samedi.

Même à droite ou à l'extrême-droite, les consignes ont été passées de ne pas s'y rendre, du moins pas en qualité de membres de partis ou d'élus.

Une absence que déplore Aliette Espieux, l'organisatrice de la marche : "Moi, je trouve ça dommage, je les laisse avec leur conscience. Je trouve ça dommage en fait d'inviter à ne pas venir à un hommage qui se tient pour un jeune homme qui est mort assassiné en pleine rue, sous des coups. Tout le monde a vu les images, les pieds en pleine figure, rien ne les retenait. Je trouve qu'avoir peur de venir rendre hommage à ce jeune garçon, je trouve que c'est quand même faire preuve d'indécence".

La militante pro-vie qui ne connaissait pas Quentin personnellement mais qui fréquentait la même paroisse espère que la marche ne sera pas le théâtre de débordements : "Tout est mis en place pour qu'il n'y en ait pas. J'ai profondément confiance dans les services de police. Je sais qu'ils seront présents. La place est déjà quadrillée, ils ont quadrillé tout le secteur. Il y a des drones de sécurité qui sont au-dessus de ce secteur également. Tout est fait pour qu'il n'y ait aucun débordement. Tout est fait pour que tout se fasse. Paisiblement, comme le demandaient également les parents de Quentin, comme je le demande et comme la préfecture le demande également pour que voilà, encore une fois, cet hommage ait lieu calmement et paisiblement".

Lynchage de Quentin

Quentin Deranque

Aliette Espieux

Corsica3333 le 21/02/2026 à 16:15

Pas de conscience, pas d’honneur, pas de courage en clair un politique.

opb69 le 21/02/2026 à 16:03

Merci à vous, Madame, pour votre décence lors de cette interview. Nos pensées vont vers Quentin et ses proches. Que l’indécence de Grégory Doucet le conduise bien loin d’ici.

Bellota le 21/02/2026 à 15:57
C’est a écrit le 21/02/2026 à 15h44

Totalement normal aucune personnalité ne devrait s’engager aux côtés de l’extrême droite ! Un militant d’extrême droite est mort certe, mais il faut tout de même rappeler que c’était une rixe de base, entre deux groupes ! Le Quentin ce n’étais pas un ange non plus ! Et puis qui sait si sa aurait l’inverse ce qu’il aurait fait ! En tout cas ces triste et dommage d’an arriver la. Quelques personnalité politique se servent de ce genre de gamin pour leurs progression politique personnelle !

Et surtout aucune personnalité politique ne devrait s’engager aux côtés de l’extrême gauche et de ses milices

C’est le 21/02/2026 à 15:44

Totalement normal aucune personnalité ne devrait s’engager aux côtés de l’extrême droite ! Un militant d’extrême droite est mort certe, mais il faut tout de même rappeler que c’était une rixe de base, entre deux groupes ! Le Quentin ce n’étais pas un ange non plus ! Et puis qui sait si sa aurait l’inverse ce qu’il aurait fait ! En tout cas ces triste et dommage d’an arriver la. Quelques personnalité politique se servent de ce genre de gamin pour leurs progression politique personnelle !

Vraiment ? le 21/02/2026 à 15:36
Houla, a écrit le 21/02/2026 à 15h02

" je les laisse avec leur conscience "..

Cette dame ne devrait pas employer des mots dont elle ne connait pas le sens.

Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas de gôche ? Il y en a marre de ces intolerants soit-disant bien-pensants de gauche.

Houla, le 21/02/2026 à 15:02

" je les laisse avec leur conscience "..

Cette dame ne devrait pas employer des mots dont elle ne connait pas le sens.

