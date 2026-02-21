Pas de candidats et de personnalités politiques à la marche pour Quentin à Lyon : "Je les laisse avec leur conscience", réagit l'organisatrice Aliette Espieux

Que ce soit Jean-Michel Aulas ou évidemment Grégory Doucet qui appelait la préfecture à l'interdire, il n'y aura pas de candidats ou de personnalités politiques à la marche pour Quentin Deranque ce samedi.

Même à droite ou à l'extrême-droite, les consignes ont été passées de ne pas s'y rendre, du moins pas en qualité de membres de partis ou d'élus.

Une absence que déplore Aliette Espieux, l'organisatrice de la marche : "Moi, je trouve ça dommage, je les laisse avec leur conscience. Je trouve ça dommage en fait d'inviter à ne pas venir à un hommage qui se tient pour un jeune homme qui est mort assassiné en pleine rue, sous des coups. Tout le monde a vu les images, les pieds en pleine figure, rien ne les retenait. Je trouve qu'avoir peur de venir rendre hommage à ce jeune garçon, je trouve que c'est quand même faire preuve d'indécence".

L'organisatrice de la marche pour Quentin Deranque à Lyon @Aliette_Espieux fustige la non-venue des personnalités politiques comme @JM_Aulas pic.twitter.com/ORc78WnTvk — Lyon Mag (@lyonmag) February 21, 2026

La militante pro-vie qui ne connaissait pas Quentin personnellement mais qui fréquentait la même paroisse espère que la marche ne sera pas le théâtre de débordements : "Tout est mis en place pour qu'il n'y en ait pas. J'ai profondément confiance dans les services de police. Je sais qu'ils seront présents. La place est déjà quadrillée, ils ont quadrillé tout le secteur. Il y a des drones de sécurité qui sont au-dessus de ce secteur également. Tout est fait pour qu'il n'y ait aucun débordement. Tout est fait pour que tout se fasse. Paisiblement, comme le demandaient également les parents de Quentin, comme je le demande et comme la préfecture le demande également pour que voilà, encore une fois, cet hommage ait lieu calmement et paisiblement".