Mort de Quentin Deranque à Lyon : sept mises en examen, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnault placé en détention provisoire

Mise à jour vendredi 20 à 9h30 : Le parquet de Lyon informe que les sept personnes présentées jeudi soir aux juges d'instruction ont été mises en examen.

"Le parquet de Lyon avait requis, pour chacune d’elles, une mise en examen pour les chefs d’homicide volontaire, de violences aggravées et d’association de malfaiteurs. Six des mis en examen l’ont été pour ces trois qualifications. La septième personne a, quant à elle, été mise en examen pour complicité d’homicide volontaire, violences aggravées et association de malfaiteurs. Par ailleurs, six des mis en examen ont été placés en détention provisoire. Le septième individu a été placé sous contrôle judiciaire, assorti d’une interdiction de participer à des manifestations ainsi que d’une mesure d’éloignement du territoire de la ville de Lyon", précise-t-il.

Article initial : L’enquête sur la mort de Quentin Deranque continue de progresser à Lyon. Les trois premiers suspects ont été mis en examen dans cette affaire liée à un violent passage à tabac survenu il y a une semaine.

Deux d’entre eux sont poursuivis pour homicide volontaire.

Un troisième homme, Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, a quant à lui été mis en examen pour "complicité de meurtre par instigation", précise BFM TV. Il a été placé en détention provisoire.

Une enquête toujours en cours

Ces décisions judiciaires interviennent alors que le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a confirmé ce jeudi lors d’une conférence de presse que l’enquête était encore loin d’être terminée.

Au total, onze personnes ont été interpellées depuis mardi soir. Quatre ont été remises en liberté, tandis que sept suspects ont été présentés au parquet, qui a requis leur mise en examen pour homicide volontaire et leur placement en détention provisoire.

Le sort judiciaire de quatre autres suspects, actuellement présentés aux magistrats, devrait être connu dans la soirée.