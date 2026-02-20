Mort de Quentin Deranque à Lyon : sept mises en examen, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnault placé en détention provisoire

Mise à jour vendredi 20 à 9h30 : Le parquet de Lyon informe que les sept personnes présentées jeudi soir aux juges d'instruction ont été mises en examen.
"Le parquet de Lyon avait requis, pour chacune d’elles, une mise en examen pour les chefs d’homicide volontaire, de violences aggravées et d’association de malfaiteurs. Six des mis en examen l’ont été pour ces trois qualifications. La septième personne a, quant à elle, été mise en examen pour complicité d’homicide volontaire, violences aggravées et association de malfaiteurs. Par ailleurs, six des mis en examen ont été placés en détention provisoire. Le septième individu a été placé sous contrôle judiciaire, assorti d’une interdiction de participer à des manifestations ainsi que d’une mesure d’éloignement du territoire de la ville de Lyon", précise-t-il.
Article initial : L’enquête sur la mort de Quentin Deranque continue de progresser à Lyon. Les trois premiers suspects ont été mis en examen dans cette affaire liée à un violent passage à tabac survenu il y a une semaine.
Deux d’entre eux sont poursuivis pour homicide volontaire.
Un troisième homme, Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, a quant à lui été mis en examen pour "complicité de meurtre par instigation", précise BFM TV. Il a été placé en détention provisoire.
Une enquête toujours en cours
Ces décisions judiciaires interviennent alors que le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a confirmé ce jeudi lors d’une conférence de presse que l’enquête était encore loin d’être terminée.
Au total, onze personnes ont été interpellées depuis mardi soir. Quatre ont été remises en liberté, tandis que sept suspects ont été présentés au parquet, qui a requis leur mise en examen pour homicide volontaire et leur placement en détention provisoire.
Le sort judiciaire de quatre autres suspects, actuellement présentés aux magistrats, devrait être connu dans la soirée.
Mettez moi ça au pain sec et à l'eauSignaler Répondre
Toutes les racailles en taule !Signaler Répondre
Doucet doit être triste...Signaler Répondre
Grégory va aller au marché demain matin pour acheter des oranges pour son frère spirituel.Signaler Répondre
Doucet sur BFM dit que la proposition de JMA d afficher un portrait de Quentin au fronton de l hôtel de ville est indécente, car Lyon ville de Jean Moulin et capitale de la résistance ne peut afficher un portrait d un nationaliste, qu il faut respecter le deuil de la famille.Signaler Répondre
Il ne comprend décidément rien aux Lyonnais du haut de son arrogance parisienne.
Justement Lyon ville de la résistance résiste encore mais son adversaire se nomme LFI et tous ses alliés islamogauchistes dont il fait partie.
Je refuse que ce dangereux et indigne ideologiste parle en mon nom de Lyonnais.
Ces propos sont une insulte a la mémoire et l'histoire de Lyon.
Nous devons être nombreux samedi a la marche et tout autant le 15 Mars pour que cesse cette imposture des le premier tour.
Ni oubli, ni pardon
Soyons nombreux samedi pour la marche en hommage a Quentin, et montrer notre compassion aux parents et amis.Signaler Répondre
Nous marcherons, en bon Lyonnais calme munis de notre devise "avec la chance pour compagne et le courage pour guide'....tout se passera bien