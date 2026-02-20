Digues, rivières, désimperméabilisation : le plan anti-inondations de Bruno Bernard pour la Métropole de Lyon

En tant que fils de l'ancien maire d'Oullins, Bruno Bernard sait bien que la commune est fortement exposée aux risques d'inondations de l'Yzeron. C'est aussi durant sa présidence de la Métropole de Lyon que Givors a été en partie sinistrée par la crue du Gier.

En déplacement sur le territoire des Lônes et Coteaux ce vendredi 20 février, l'élu écologiste et plusieurs candidats de sa liste Avançons ensemble ont présenté un ensemble de mesures destinées à adapter le territoire aux événements climatiques extrêmes.

La majorité sortante met en avant un plan d’actions pluriannuel de 40 millions d’euros dans le cadre de la compétence GEMAPI, ainsi qu’un renforcement des équipes dédiées.

Plus de 20 millions d’euros ont notamment été investis pour moderniser le système d’endiguement de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, afin de protéger plus de 80 000 habitants contre des crues dites "bicentennales".

En parallèle, la stratégie de désimperméabilisation a permis de traiter 400 hectares d’espaces publics et s’est accompagnée d’un plan Nature de 50 millions d’euros avec 250 000 arbres et arbustes plantés.

Un programme renforcé pour l'éventuel prochain mandat

Pour les années à venir, les candidats annoncent la finalisation du renforcement de plusieurs digues à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne ainsi que des travaux sur différents ouvrages hydrauliques.

Un volet spécifique concerne le Gier, particulièrement à Givors. Après les crues majeures de 2024, un programme de protection combinant ouvrages de protection et solutions fondées sur la nature (zones d’expansion des crues, renaturation) serait engagé. L’investissement annoncé dépasse 70 millions d’euros sur deux à trois mandats.

Le projet prévoit également la restauration de plusieurs cours d’eau (Mouche, Planches, Rize, Rochecardon) ainsi que la restauration de zones humides.

La Métropole souhaite poursuivre la désimperméabilisation avec 400 hectares supplémentaires sur le prochain mandat et la plantation de 300 000 arbres et arbustes.

Bruno Bernard affirme : "Les inondations ne sont plus des événements exceptionnels. Elles deviennent plus fréquentes et plus intenses […] protéger les habitants est une responsabilité majeure", évoquant notamment l’enjeu "majeur" pour Givors.

L’ensemble du programme représenterait environ 70 millions d’euros sur le mandat, financés dans le cadre de la politique GEMAPI.