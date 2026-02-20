Trafic entre l’Espagne et Vénissieux : 300 kg de résine découverts dans un véhicule

Un important trafic de cannabis entre l’Espagne et l’agglomération lyonnaise vient d’être mis au jour. Selon un communiqué de la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, les policiers de l’antenne OFAST de Lyon ont interpellé deux hommes transportant 300 kilos de résine de cannabis.

L’enquête préliminaire avait été ouverte fin novembre 2025. Elle visait un réseau de trafiquants originaires de Vénissieux suspectés d’organiser des importations régulières depuis l’Espagne. Les investigations menées sous l’autorité du parquet de Lyon ont permis d’identifier plusieurs véhicules effectuant des allers-retours entre les deux pays.

Le lundi 9 février au soir, les enquêteurs apprennent qu’un véhicule suspect, repéré après un déplacement en Espagne, vient d’entrer sur le territoire national. Un dispositif de surveillance est immédiatement déployé.

Le conducteur du véhicule chargé, un homme de 50 ans, est interpellé à Coudes dans le Puy-de-Dôme vers 23 heures. Les policiers se lancent ensuite à la recherche du véhicule ouvreur, retrouvé sur l’aire des Volcans d’Auvergne, sur l’A71 au nord de Clermont-Ferrand. Son conducteur, âgé de 18 ans et originaire de Vénissieux, est placé en garde à vue.

Dans la malle et sur la banquette arrière du véhicule transporteur, les enquêteurs découvrent 15 sacs contenant au total 300 kilos de résine de cannabis.

Quatre autres importations établies

Au cours de la garde à vue, les policiers parviennent à établir l’existence de quatre autres importations de stupéfiants depuis novembre 2025.

Les deux suspects ont été présentés au parquet de Lyon en comparution immédiate le vendredi 13 février. L’un a été placé en détention provisoire, l’autre sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur jugement.