En demandant l'interdiction de la marche pour Quentin à Lyon, Grégory Doucet se fait insulter par Elon Musk : "Quel rat"

Cela ne faisait pas partie de notre bingo. Pourtant, Elon Musk a bien insulté Grégory Doucet, à quelques encâblures du premier tour des élections municipales.

Le fantasque patron du réseau social X et de Tesla s'en est pris au maire écologiste de Lyon, en réponse à l'information principale de ce jeudi 19 février : la demande de Grégory Doucet à la préfecture du Rhône de faire annuler le rassemblement pour Quentin Deranque ce samedi place Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement, considérant qu'il représentait un risque de troubles à l'ordre public.

Sur son réseau social, Elon Musk a donc commenté une publication : "What a rat". Qui se traduit par "Quel rat".

What a 🐀 — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2026

A noter qu'en anglais, se faire traiter de rat va au-delà d'une simple analogie avec le rongeur. Si les Français l'utilisent pour quelqu'un d'avare, les Américains y voient plutôt une personne méprisable, détestable, un traître ou un dénonciateur.

A noter que Grégory Doucet avait déjà dit tout le mal qu'il pensait d'Elon Musk il y a un peu plus d'un an suite à la réélection de Donald Trump. Il avait quitté X en compagnie du compte de la Ville de Lyon.