Politique

Réforme du zoo, chiens, chats errants : Grégory Doucet détaille son plan pour la condition animale à Lyon

Réforme du zoo, chiens, chats errants : Grégory Doucet détaille son plan pour la condition animale à Lyon

Aires canines, lutte contre la maltraitance, réforme du zoo du Parc de la Tête d’Or : Grégory Doucet promet d’“aller plus loin” sur le bien-être animal à Lyon.

À l’approche du scrutin municipal, la question animale s’invite à nouveau dans le débat local. Dans un communiqué ce mercredi 18 février, l’union de la gauche et des écologistes, conduite par Grégory Doucet, présente une série de propositions pour renforcer la place des animaux dans l’espace urbain lyonnais.

La majorité sortante revendique un engagement déjà amorcé durant le mandat 2020-2026, avec “60 mesures votées au conseil municipal en mars 2024” en faveur de la condition animale. Mais elle reconnaît que la ville “n’est pas encore suffisamment conçue pour prendre en compte le besoin des animaux”.

“À Lyon, nous faisons le choix d’une ville qui prend soin du vivant sous toutes ses formes”, affirme Grégory Doucet. Selon lui, la condition animale “touche à notre manière d’habiter l’espace urbain” et participe à la qualité de vie globale.

Parmi les axes avancés figure une “approche globale pour la présence des chiens en ville”, avec la création de nouvelles aires d’ébat et de parcours de balades dits “dog friendly”. La brigade anti-incivilités, déjà annoncée pour prévenir de l'apparition de tags, serait également chargée de la sensibilisation et de la lutte contre les déjections canines.

Grégory Doucet prévoit aussi de structurer un réseau de vétérinaires solidaires, de soutenir le dispensaire de la SPA et de faciliter l’accueil des animaux dans certains dispositifs sociaux, notamment pour les personnes sans domicile fixe ou dans les Ehpad municipaux.

Concernant les chats errants, la majorité annonce la poursuite des campagnes de soins et de stérilisation, ainsi que l’installation d’abris sur des points identifiés. Des actions de sensibilisation et un soutien aux refuges sont également évoqués pour lutter contre l’abandon et la maltraitance.

Au-delà des animaux de compagnie, le communiqué évoque les “animaux liminaires” – rats ou pigeons – avec le renforcement des actions de prévention et l’expérimentation de méthodes de stérilisation respectueuses du bien-être animal. Les futurs projets d’aménagement urbain intégreraient davantage la question des corridors écologiques et de la continuité de la biodiversité.

Autre point sensible : l’avenir du zoo du Parc de la Tête d’Or. La majorité sortante propose d’en “renforcer la vocation de centre d’accueil et de refuge” pour des animaux issus de trafics, de saisies douanières ou de cirques. L'édile lyonnais précise que cela impliquerait l’arrêt de la reproduction en captivité et une étude au cas par cas pour les animaux actuellement présents, afin d’évaluer leur transfert éventuel vers d’autres structures.

Tags :

Grégory Doucet

municipales 2026 à Lyon

zoo de Lyon

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
GAD le 18/02/2026 à 18:04

Visiblement il est plus soucieux du bien-être des animaux que de celui des humains

Signaler Répondre
avatar
GINZOU le 18/02/2026 à 18:03

IL EN A PAS MARRE DE MANGER A TOUT LES RATELIERS .
IL DONNE L'IMPRESSION DE NE PLUS SAVOIR COMMENT FAIRE POUR GAGNER DES VOIX.

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 18/02/2026 à 18:03

c’est fou, toutes ces idées qui lui sortent subitement comme ça…

Signaler Répondre
avatar
Bientôt fini le 18/02/2026 à 18:00

Mon chien va pouvoir aller pisser qur tes piste à la con,
pas de second tour

Signaler Répondre
avatar
sollidarité animale le 18/02/2026 à 17:57

Quand on est un âne, on prend soin de ces coreligionnaires. Le bien être pour les animaux mais pour les lyonnais qui galèrent au quotidien , c'est une autre histoire.

Signaler Répondre
avatar
Vivrelyon le 18/02/2026 à 17:51

Nous avons eu, les arbres, les enfants, les seniors, et maintenant les animaux . ....😂
Doudou, demain tu t occupes du vent, la semaine prochaine je te suggère le train, cela pourra te servir et nous sera vraiment agréable.
Comme il se dit, joindre l utile a l agréable🤣
Si tu pouvais emmener tous les gauchos de Lyon, tu aurais une chance de laisser un peu de bonne impression a Lyon.
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Cette fois c est clair le 18/02/2026 à 17:36

Gregory a signé avec la PAZ cette association parisienne dont il se défendait de partager les idées farfelues ...
...mais il n ose pas le dire .Pas courageux , pas téméraire
...plus occupé a sa future tache parisienne en savonnant la planche bien comme il faut avant de partir.

Signaler Répondre
avatar
Ecran de fumée le 18/02/2026 à 17:32

Doucet ne détail pas son plan s'il veut se détacher de LFI ou s'il veut collaborer pour le deuxième tour ?

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 18/02/2026 à 17:25

Surtout, monsieur Doucet, gardez bien les cages du zoo, même temporairement vides, elles serviront sans doute bientôt...

Signaler Répondre
avatar
kool le 18/02/2026 à 17:17

Greg,faut arrêter ton baratin,tous les jours tu nous ponds des promesses .STOP ,MARS 2026 FINI ,RETOUR SUR PARIS

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/02/2026 à 17:11

Je connais une dame âgée qui fait faire ses besoins à son gros chien sur la piste cyclable devant chez elle, piste qui a supprimé de l'herbe et des places de parking pour qu'elle se gare, elle l'a en travers ;-)
Il n'a pas dit s'il continuait à exterminer les ragondins à Confluence ?

Signaler Répondre
avatar
Doucet Afuera !!! le 18/02/2026 à 17:07

""""""L'édile lyonnais précise que cela impliquerait l’arrêt de la reproduction en captivité et une étude au cas par cas pour les animaux actuellement présents, afin d’évaluer leur transfert éventuel vers d’autres structures."""""

Et un arrêt de la reproduction des écolos bobos vélos apaisés dégenrés à Lyon et un transfert obligatoire hors des limites de la commune, ?
Ca c'est un programme!!!!!

Signaler Répondre

