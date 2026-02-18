Réforme du zoo, chiens, chats errants : Grégory Doucet détaille son plan pour la condition animale à Lyon

À l’approche du scrutin municipal, la question animale s’invite à nouveau dans le débat local. Dans un communiqué ce mercredi 18 février, l’union de la gauche et des écologistes, conduite par Grégory Doucet, présente une série de propositions pour renforcer la place des animaux dans l’espace urbain lyonnais.

La majorité sortante revendique un engagement déjà amorcé durant le mandat 2020-2026, avec “60 mesures votées au conseil municipal en mars 2024” en faveur de la condition animale. Mais elle reconnaît que la ville “n’est pas encore suffisamment conçue pour prendre en compte le besoin des animaux”.

“À Lyon, nous faisons le choix d’une ville qui prend soin du vivant sous toutes ses formes”, affirme Grégory Doucet. Selon lui, la condition animale “touche à notre manière d’habiter l’espace urbain” et participe à la qualité de vie globale.

Parmi les axes avancés figure une “approche globale pour la présence des chiens en ville”, avec la création de nouvelles aires d’ébat et de parcours de balades dits “dog friendly”. La brigade anti-incivilités, déjà annoncée pour prévenir de l'apparition de tags, serait également chargée de la sensibilisation et de la lutte contre les déjections canines.

Grégory Doucet prévoit aussi de structurer un réseau de vétérinaires solidaires, de soutenir le dispensaire de la SPA et de faciliter l’accueil des animaux dans certains dispositifs sociaux, notamment pour les personnes sans domicile fixe ou dans les Ehpad municipaux.

Concernant les chats errants, la majorité annonce la poursuite des campagnes de soins et de stérilisation, ainsi que l’installation d’abris sur des points identifiés. Des actions de sensibilisation et un soutien aux refuges sont également évoqués pour lutter contre l’abandon et la maltraitance.

Au-delà des animaux de compagnie, le communiqué évoque les “animaux liminaires” – rats ou pigeons – avec le renforcement des actions de prévention et l’expérimentation de méthodes de stérilisation respectueuses du bien-être animal. Les futurs projets d’aménagement urbain intégreraient davantage la question des corridors écologiques et de la continuité de la biodiversité.

Autre point sensible : l’avenir du zoo du Parc de la Tête d’Or. La majorité sortante propose d’en “renforcer la vocation de centre d’accueil et de refuge” pour des animaux issus de trafics, de saisies douanières ou de cirques. L'édile lyonnais précise que cela impliquerait l’arrêt de la reproduction en captivité et une étude au cas par cas pour les animaux actuellement présents, afin d’évaluer leur transfert éventuel vers d’autres structures.