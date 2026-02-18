Emmanuel Hamelin : "Alliance avec LFI au second tour ? Grégory Doucet est en train de perdre son âme"

Alors que la campagne des municipales à Lyon est ralentie par les vacances scolaires mais surtout le décès de Quentin Deranque, Emmanuel Hamelin cible Grégory Doucet : "Il n'arrive pas à dire les choses clairement par rapport à une éventuelle alliance au 2e tour avec la candidate de la France insoumise. Franchement, à un moment donné, ça pose un souci. On est dans une ville qui était qui était la capitale de la résistance à Lyon, on ne l'oublie pas. Moi, je me souviens d'un d'un maire de Lyon qui s'appelait Michel Noir qui disait 'il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme'. Aujourd'hui, Grégory Doucet est en train de perdre son âme. Pourquoi ne dit-il pas qu'il ne fera pas d'alliance avec le mouvement d'extrême gauche qu'est la France insoumise compte tenu de ses liens avérés avec la Jeune Garde, coupable aujourd'hui de cette agression sordide qui s'est déroulée sur Lyon ?", s'emporte l'ancien député.

Pour Emmanuel Hamelin, Anaïs Belouassa-Cherifi s'est discréditée pour ce scrutin en soutenant activement la Jeune Garde : "Pourquoi ne pas avoir écouté en fait ce que disait tout le monde ? Sur la dangerosité de ce mouvement et notamment de son fondateur sur Lyon ?"

Emmanuel Hamelin a rejoint dès le début Jean-Michel Aulas pour les municipales. "La surprise, c'est la forme olympique qu'il a dans cette campagne, note-t-il. Il est franchement très étonnant dans cette implication énorme qu'il met dans cette campagne".

Le délégué départemental d'Horizons est vent debout contre l'encadrement des loyers, que Jean-Michel Aulas veut supprimer à Lyon : "Qu'est-ce que ça a provoqué ? Une augmentation des logements vacants considérable. Ça a quasiment doublé. On est passé en 2020 de 2900 logements vacants dans la ville à 5600 en 2025. C'est une progression absolument énorme. Donc l'encadrement des loyers en réalité n'a réussi qu'à augmenter le nombre de logements vacants".