Lynchage de Quentin à Lyon : un alibi sud-américain pour une suspecte dénoncée sur les réseaux sociaux ?

L'ancien leader de Génération identitaire à Lyon, Damien Rieu, pensait avoir débusqué l'une des participantes au lynchage de Quentin jeudi dernier, publiant des photos de Blandine B., son nom, son parcours au sein de la Jeune Garde.

Comparant ses vêtements, sa sacoche, avec ceux portés par une femme filmée en train de donner un coup de pied à Quentin, le proche de Marion Maréchal était persuadé d'avoir fait avancer l'enquête.

Le Monde révèle que, jeudi soir, Blandine B. était en Amérique du Sud dans le cadre du programme erasmus.



La responsabilité pénale de @DamienRieu doit être engagée.



C’est absolument criminel de jeter en pâture des gens comme ça. pic.twitter.com/bgJEjSNUOH — Ilan Gabet (@Ilangabet) February 16, 2026

Sauf que Blandine B. aurait un alibi béton selon Le Monde. La jeune femme de 20 ans, qui a effectivement fait partie de la Jeune Garde, serait actuellement en Amérique du Sud dans le cadre d'un échange Erasmus+, partie mercredi dernier comme l'a indiqué son père. Ce dernier a également été dans le viseur des enquêteurs de X, en rapport avec son employeur. Une protection de la famille B. aurait été sollicitée auprès de la préfecture.

D'ailleurs, Damien Rieu a depuis effacé ses tweets.

A noter que même le club de handball de l'Arbresle, auquel a appartenu Blandine B., s'est fendu d'un communiqué après avoir reçu des messages, indiquant "condamner fermement toute forme de violence et ne cautionner en aucun cas les faits qui ont été rapportés".

Pour rappel, le procureur de la République de Lyon Thierry Dran a indiqué lors de sa conférence de presse de lundi vouloir "se baser non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police".