Lynchage de Quentin à Lyon : un alibi sud-américain pour une suspecte dénoncée sur les réseaux sociaux ?

Sur les réseaux sociaux depuis vendredi, plusieurs noms et visages de militants d'ultra-gauche lyonnais ont été dévoilés, accusés d'avoir participé au lynchage de Quentin. Parmi eux, Blandine B., qui se trouverait en réalité à 10 000 kilomètres de Lyon, en échange Erasmus en Amérique latine.

L'ancien leader de Génération identitaire à Lyon, Damien Rieu, pensait avoir débusqué l'une des participantes au lynchage de Quentin jeudi dernier, publiant des photos de Blandine B., son nom, son parcours au sein de la Jeune Garde.

Comparant ses vêtements, sa sacoche, avec ceux portés par une femme filmée en train de donner un coup de pied à Quentin, le proche de Marion Maréchal était persuadé d'avoir fait avancer l'enquête.

Sauf que Blandine B. aurait un alibi béton selon Le Monde. La jeune femme de 20 ans, qui a effectivement fait partie de la Jeune Garde, serait actuellement en Amérique du Sud dans le cadre d'un échange Erasmus+, partie mercredi dernier comme l'a indiqué son père. Ce dernier a également été dans le viseur des enquêteurs de X, en rapport avec son employeur. Une protection de la famille B. aurait été sollicitée auprès de la préfecture.

D'ailleurs, Damien Rieu a depuis effacé ses tweets.

A noter que même le club de handball de l'Arbresle, auquel a appartenu Blandine B., s'est fendu d'un communiqué après avoir reçu des messages, indiquant "condamner fermement toute forme de violence et ne cautionner en aucun cas les faits qui ont été rapportés".

Pour rappel, le procureur de la République de Lyon Thierry Dran a indiqué lors de sa conférence de presse de lundi vouloir "se baser non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police".

Lynchage de Quentin

A chaque époque son icone le 17/02/2026 à 18:29

Autrefois, la petite fiancée de la France était Brigitte Bardot.
Aujourd'hui le petit fiancé de la France est "Saint Quentin Fallacieux", le nazillon pacifiste a qui on avait refusé le débat des idées..
https://contre-attaque.net/wp-content/uploads/2026/02/signal-2026-02-16-200109.jpeg

foxt69 le 17/02/2026 à 18:23
Racailles de m... a écrit le 17/02/2026 à 18h16

Elle regarde trop Star Trek, la téléportation ça n'existe pas encore...

Certes ,mais la distorsion est une réalité physique

Mouai le 17/02/2026 à 18:22
Il y n’a pas du fumer sans feu a écrit le 17/02/2026 à 17h42

Un journaliste du journal Le_Progres a assisté à l’affrontement entre les militants néonazis d’extrême droite et les militants antifascistes ayant conduit à la mort triste de Quentin
Des slogans horribles chantés par l’extrême droite de la provocation une absence totale des forces de l’ordre
Sa ressemble à des bagarres de foot des holgans

Comme dit le commentaire d'avant: impartialité?
Mais on vous fait confiance à gauche, vous avez toooooouuuujjjjouuurs raison. Bande de soumis.

Racailles de m... le 17/02/2026 à 18:16

Elle regarde trop Star Trek, la téléportation ça n'existe pas encore...

Think le 17/02/2026 à 18:12
Il y n’a pas du fumer sans feu a écrit le 17/02/2026 à 17h42

Un journaliste du journal Le_Progres a assisté à l’affrontement entre les militants néonazis d’extrême droite et les militants antifascistes ayant conduit à la mort triste de Quentin
Des slogans horribles chantés par l’extrême droite de la provocation une absence totale des forces de l’ordre
Sa ressemble à des bagarres de foot des holgans

Impartialité ?

Le prog le 17/02/2026 à 18:00
Il y n’a pas du fumer sans feu a écrit le 17/02/2026 à 17h42

Un journaliste du journal Le_Progres a assisté à l’affrontement entre les militants néonazis d’extrême droite et les militants antifascistes ayant conduit à la mort triste de Quentin
Des slogans horribles chantés par l’extrême droite de la provocation une absence totale des forces de l’ordre
Sa ressemble à des bagarres de foot des holgans

Un journal de gauche avec des journalistes de gauche.... c'est vrai qu'en terme d'impartialité c'est une référence ce journal !

Pierre-Henry le 17/02/2026 à 17:55

Quand on voit le niveau intellectuel des représentants LFI, on comprend qu'ils n'ont que la violence comme moyen d'expression. Il faut interdire ce parti immédiatement avant que ça dégénère encore plus.

Euh.... le 17/02/2026 à 17:53
Il y n’a pas du fumer sans feu a écrit le 17/02/2026 à 17h42

Un journaliste du journal Le_Progres a assisté à l’affrontement entre les militants néonazis d’extrême droite et les militants antifascistes ayant conduit à la mort triste de Quentin
Des slogans horribles chantés par l’extrême droite de la provocation une absence totale des forces de l’ordre
Sa ressemble à des bagarres de foot des holgans

Un journaliste du Progrès : en gros, un type pro LFI qui ne rêve que de communisme et de Staline et qui travaille pour un journal de gauche/extrême gauche......

Il y n’a pas du fumer sans feu le 17/02/2026 à 17:42

Un journaliste du journal Le_Progres a assisté à l’affrontement entre les militants néonazis d’extrême droite et les militants antifascistes ayant conduit à la mort triste de Quentin
Des slogans horribles chantés par l’extrême droite de la provocation une absence totale des forces de l’ordre
Sa ressemble à des bagarres de foot des holgans

Truth le 17/02/2026 à 17:41
sans suprise a écrit le 17/02/2026 à 16h54

L'extrème droite nauséabonde signe encore

Je dirai que les vrais fachos montrent leur vrai visage en allant en "Erasmus" dans les pays d' amérique latine !! On en a connu à Lyon .....

Presqu'ile le 17/02/2026 à 17:38

Un fait vérifié et avéré : Damien Rieu a été plusieurs fois condamné pour cyberharcèlement et provocation à la haine raciale.
Perso, je ne prends pas en compte les divagations de délinquants multi récidivistes et j'attends que la Justice fasse son oeuvre.

A qui Profite les CRIMES ? le 17/02/2026 à 17:15

´Pourquoi Tant de Haine ´ ? Si les politiques et les journalistes étaient plus compétents et intelligents ils nous mèneraient sur les chemins de la paix sociale et du Bonheur au leur de prôner les haines avec toujours les mêmes arguments qu’ils cultivent pour diviser les français et les pousser à l’intolérance, la haine , le racisme, l’anti sémitisme, la xénophobie, la victimisation, etc..

Et oui ... le 17/02/2026 à 16:56

C'est tout l'intérêt d'attendre avant de faire les interpellations, ça permet aux assassins de se fabriquer de faux alibis.
J'ai l'impression qu'on a pas fini de nous prendre pour des imbéciles.
Justice de gauche ...

sans suprise le 17/02/2026 à 16:54

L'extrème droite nauséabonde signe encore

Vélotaf le 17/02/2026 à 16:47

Damien Rieu tu es pathétique tout comme tes camarades !
Je vous ai déjà vu à l’œuvre , vous n’avez rien à envié. A la jeune garde!

ceci le 17/02/2026 à 16:16
Bellebleue a écrit le 17/02/2026 à 14h09

Nous y voilà ! Des petits anges à papa haut placé ! On comprend pourquoi ça traine... Maintenant, Ces petits anges demandent la protection de la police !!! Le comble!

expliquerait donc aussi la longue bienveillance des ecolos lyonnais pour ce groupuscule?

Daddy le 17/02/2026 à 15:39
Bellebleue a écrit le 17/02/2026 à 14h09

Nous y voilà ! Des petits anges à papa haut placé ! On comprend pourquoi ça traine... Maintenant, Ces petits anges demandent la protection de la police !!! Le comble!

Un papa qui bosse avec notre ami Buno...

Enquête,justice,journalisme le 17/02/2026 à 15:30

Il serait en effet plus que raisonnable de laisser la police et la justice oeuvrer. Le procureur a bien rappelé qu investiguer ce n est pas se fier uniquement à des rumeurs.
Quant aux moyens déployés pour cet enquête, j entends les comparaisons faites avec la magistrate enlevée. Or ici la vie n est plus menacée parce qu'elle ne st plus, tout simplement.
A qui sert, a quoi sert d alimenter déjà le désordre ambiant?
D autres vidéos , d autres éléments sortent et ne sont pour le moment pas relayées médiatiquement , mais fort heureusement confiés aux professionnels dédiés.

Chris6969699 le 17/02/2026 à 15:26
Bellebleue a écrit le 17/02/2026 à 14h09

Nous y voilà ! Des petits anges à papa haut placé ! On comprend pourquoi ça traine... Maintenant, Ces petits anges demandent la protection de la police !!! Le comble!

Elle ne tue plus partout selon eux ?

Parponnes le 17/02/2026 à 14:45

Les réseaux sociaux sont une plaie, laissez la justice et police agir, malgré l'horrible meurtre de Quentin

Ridicule le 17/02/2026 à 14:35

On dirait du Pierre Oliver

Rutila le 17/02/2026 à 14:23

Il faut dire que au train où vont les choses les agresseurs ont tout le temps de s'organiser.

Bellebleue le 17/02/2026 à 14:09

Nous y voilà ! Des petits anges à papa haut placé ! On comprend pourquoi ça traine... Maintenant, Ces petits anges demandent la protection de la police !!! Le comble!

extrême fascisme de gauche le 17/02/2026 à 14:08

La Jeune Garde Lyon ou la conversion extrémiste de la bourgeoisie étudiante !

chereloque holmes le 17/02/2026 à 13:56

damien rieu serait drôle s'il n'était ridicule

