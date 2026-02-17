Lynchage de Quentin à Lyon : un alibi sud-américain pour une suspecte dénoncée sur les réseaux sociaux ?

L'ancien leader de Génération identitaire à Lyon, Damien Rieu, pensait avoir débusqué l'une des participantes au lynchage de Quentin jeudi dernier, publiant des photos de Blandine B., son nom, son parcours au sein de la Jeune Garde.
Comparant ses vêtements, sa sacoche, avec ceux portés par une femme filmée en train de donner un coup de pied à Quentin, le proche de Marion Maréchal était persuadé d'avoir fait avancer l'enquête.
Le Monde révèle que, jeudi soir, Blandine B. était en Amérique du Sud dans le cadre du programme erasmus.— Ilan Gabet (@Ilangabet) February 16, 2026
La responsabilité pénale de @DamienRieu doit être engagée.
C’est absolument criminel de jeter en pâture des gens comme ça. pic.twitter.com/bgJEjSNUOH
Sauf que Blandine B. aurait un alibi béton selon Le Monde. La jeune femme de 20 ans, qui a effectivement fait partie de la Jeune Garde, serait actuellement en Amérique du Sud dans le cadre d'un échange Erasmus+, partie mercredi dernier comme l'a indiqué son père. Ce dernier a également été dans le viseur des enquêteurs de X, en rapport avec son employeur. Une protection de la famille B. aurait été sollicitée auprès de la préfecture.
D'ailleurs, Damien Rieu a depuis effacé ses tweets.
A noter que même le club de handball de l'Arbresle, auquel a appartenu Blandine B., s'est fendu d'un communiqué après avoir reçu des messages, indiquant "condamner fermement toute forme de violence et ne cautionner en aucun cas les faits qui ont été rapportés".
Pour rappel, le procureur de la République de Lyon Thierry Dran a indiqué lors de sa conférence de presse de lundi vouloir "se baser non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police".
Autrefois, la petite fiancée de la France était Brigitte Bardot.Signaler Répondre
Aujourd'hui le petit fiancé de la France est "Saint Quentin Fallacieux", le nazillon pacifiste a qui on avait refusé le débat des idées..
https://contre-attaque.net/wp-content/uploads/2026/02/signal-2026-02-16-200109.jpeg
Certes ,mais la distorsion est une réalité physiqueSignaler Répondre
Comme dit le commentaire d'avant: impartialité?Signaler Répondre
Mais on vous fait confiance à gauche, vous avez toooooouuuujjjjouuurs raison. Bande de soumis.
Elle regarde trop Star Trek, la téléportation ça n'existe pas encore...Signaler Répondre
Impartialité ?Signaler Répondre
Un journal de gauche avec des journalistes de gauche.... c'est vrai qu'en terme d'impartialité c'est une référence ce journal !Signaler Répondre
Quand on voit le niveau intellectuel des représentants LFI, on comprend qu'ils n'ont que la violence comme moyen d'expression. Il faut interdire ce parti immédiatement avant que ça dégénère encore plus.Signaler Répondre
Un journaliste du Progrès : en gros, un type pro LFI qui ne rêve que de communisme et de Staline et qui travaille pour un journal de gauche/extrême gauche......Signaler Répondre
Un journaliste du journal Le_Progres a assisté à l’affrontement entre les militants néonazis d’extrême droite et les militants antifascistes ayant conduit à la mort triste de QuentinSignaler Répondre
Des slogans horribles chantés par l’extrême droite de la provocation une absence totale des forces de l’ordre
Sa ressemble à des bagarres de foot des holgans
Je dirai que les vrais fachos montrent leur vrai visage en allant en "Erasmus" dans les pays d' amérique latine !! On en a connu à Lyon .....Signaler Répondre
Un fait vérifié et avéré : Damien Rieu a été plusieurs fois condamné pour cyberharcèlement et provocation à la haine raciale.Signaler Répondre
Perso, je ne prends pas en compte les divagations de délinquants multi récidivistes et j'attends que la Justice fasse son oeuvre.
´Pourquoi Tant de Haine ´ ? Si les politiques et les journalistes étaient plus compétents et intelligents ils nous mèneraient sur les chemins de la paix sociale et du Bonheur au leur de prôner les haines avec toujours les mêmes arguments qu’ils cultivent pour diviser les français et les pousser à l’intolérance, la haine , le racisme, l’anti sémitisme, la xénophobie, la victimisation, etc..Signaler Répondre
C'est tout l'intérêt d'attendre avant de faire les interpellations, ça permet aux assassins de se fabriquer de faux alibis.Signaler Répondre
J'ai l'impression qu'on a pas fini de nous prendre pour des imbéciles.
Justice de gauche ...
L'extrème droite nauséabonde signe encoreSignaler Répondre
Damien Rieu tu es pathétique tout comme tes camarades !Signaler Répondre
Je vous ai déjà vu à l’œuvre , vous n’avez rien à envié. A la jeune garde!
expliquerait donc aussi la longue bienveillance des ecolos lyonnais pour ce groupuscule?Signaler Répondre
Un papa qui bosse avec notre ami Buno...Signaler Répondre
Il serait en effet plus que raisonnable de laisser la police et la justice oeuvrer. Le procureur a bien rappelé qu investiguer ce n est pas se fier uniquement à des rumeurs.Signaler Répondre
Quant aux moyens déployés pour cet enquête, j entends les comparaisons faites avec la magistrate enlevée. Or ici la vie n est plus menacée parce qu'elle ne st plus, tout simplement.
A qui sert, a quoi sert d alimenter déjà le désordre ambiant?
D autres vidéos , d autres éléments sortent et ne sont pour le moment pas relayées médiatiquement , mais fort heureusement confiés aux professionnels dédiés.
Elle ne tue plus partout selon eux ?Signaler Répondre
Les réseaux sociaux sont une plaie, laissez la justice et police agir, malgré l'horrible meurtre de QuentinSignaler Répondre
On dirait du Pierre OliverSignaler Répondre
Il faut dire que au train où vont les choses les agresseurs ont tout le temps de s'organiser.Signaler Répondre
Nous y voilà ! Des petits anges à papa haut placé ! On comprend pourquoi ça traine... Maintenant, Ces petits anges demandent la protection de la police !!! Le comble!Signaler Répondre
La Jeune Garde Lyon ou la conversion extrémiste de la bourgeoisie étudiante !Signaler Répondre
damien rieu serait drôle s'il n'était ridiculeSignaler Répondre