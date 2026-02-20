Pas d'"effet Quentin" sur les municipales à Lyon ? Un nouveau sondage annonce un statu quo entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas reste le grand favori de l'élection municipale. Ce jeudi 19 février, un sondage Cluster17 réalisé du 16 au 19 février pour Politico annonce que le candidat Coeur Lyonnais serait en tête du premier tour avec 42% d'intentions de vote - l'un de ses plus petits scores depuis le début des sondages en septembre dernier.

Grégory Doucet ne bénéficierait pas d'un report de voix de personnes se détournant de la France Insoumise après le lynchage de Quentin Deranque, puisqu'il culminerait à 31% d'intentions de vote, soit proche de ce que le sondage Ipsos BVA du Progrès le 4 février dernier lui accordait (30% ndlr).

Il n'en reste pas moins que l'écart entre les deux candidats n'a jamais été aussi faible, avec 11 points.

Avec un score de 9%, Alexandre Dupalais (UDR-RN) resterait sous la barre des 10%, tout comme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Cette dernière reste aussi dans ses scores de ces derniers mois, signe que la vague de haine subie sur les réseaux sociaux n'a pas eu d'incidence sur les réponses des sondés de Cluster17.

Faute d'alliance, Georges Képénékian (4%) et Nathalie Perrin-Gilbert (3%) perdaient l'élection et les frais engagés durant la campagne.

A noter que les résultats pourraient être critiqués comme ils l'avaient été à Nice avec le même attelage Cluster17-Politico. En les sortant le même jour que la fin de l'enquête, sans que la notice soit publiée par la commission des sondages, l'institut s'expose à l'incrédulité de certains candidats et observateurs.