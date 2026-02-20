Pas d'"effet Quentin" sur les municipales à Lyon ? Un nouveau sondage annonce un statu quo entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas reste le grand favori de l'élection municipale. Ce jeudi 19 février, un sondage Cluster17 réalisé du 16 au 19 février pour Politico annonce que le candidat Coeur Lyonnais serait en tête du premier tour avec 42% d'intentions de vote - l'un de ses plus petits scores depuis le début des sondages en septembre dernier.
Grégory Doucet ne bénéficierait pas d'un report de voix de personnes se détournant de la France Insoumise après le lynchage de Quentin Deranque, puisqu'il culminerait à 31% d'intentions de vote, soit proche de ce que le sondage Ipsos BVA du Progrès le 4 février dernier lui accordait (30% ndlr).
Il n'en reste pas moins que l'écart entre les deux candidats n'a jamais été aussi faible, avec 11 points.
Avec un score de 9%, Alexandre Dupalais (UDR-RN) resterait sous la barre des 10%, tout comme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Cette dernière reste aussi dans ses scores de ces derniers mois, signe que la vague de haine subie sur les réseaux sociaux n'a pas eu d'incidence sur les réponses des sondés de Cluster17.
Faute d'alliance, Georges Képénékian (4%) et Nathalie Perrin-Gilbert (3%) perdaient l'élection et les frais engagés durant la campagne.
A noter que les résultats pourraient être critiqués comme ils l'avaient été à Nice avec le même attelage Cluster17-Politico. En les sortant le même jour que la fin de l'enquête, sans que la notice soit publiée par la commission des sondages, l'institut s'expose à l'incrédulité de certains candidats et observateurs.
Sans blague qui gobe les sondages lyon est une terre de gauche Aulas ne passera pas et l’affaire de Quentin a montré l’appareil de l’extrême droite dans les médiasSignaler Répondre
Le problème c’est qu’Aulas est nul aussi.Signaler Répondre
Et encore il n’y a pas eu le débat, Aulas a une chance sur deux pour se raterSignaler Répondre
Peut-être que tout le monde ne pense pas comme toi ?Signaler Répondre
Oui sûrement..Signaler Répondre
Et le problème c'est qu'il y en a un paquet
il y a un courant qui monte et un courant qui descend et une extréme droite toujours dans les choux ,le tout c'est que les courbes se rencontrent avant le deuxième tour.Signaler Répondre
Doucet l’escrologiste et LFI c'est la même chose, il y aura une alliance si aulas n'est pas élu au premier tour.Signaler Répondre
Sondage effectué à la Croix-Rousse ?Signaler Répondre
Selon les méthodes prédictives, nous sommes plutôt à :Signaler Répondre
Aulas 34-37 %
Doucet 24-27 %
Dupalais 21-24 %
Belouassa-Cherifi 11-14 %
C'est hallucinant que Doucet fasse autant alors qu'il est aussi mauvais. Certainement que les ratés, les tocards, les nuls se reconnaissent en lui...Signaler Répondre