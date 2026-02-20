Politique

Pas d'"effet Quentin" sur les municipales à Lyon ? Un nouveau sondage annonce un statu quo entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet

Pas d'"effet Quentin" sur les municipales à Lyon ? Un nouveau sondage annonce un statu quo entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
Pas d'"effet Quentin" sur les municipales à Lyon ? Un nouveau sondage annonce un statu quo entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet - LyonMag

Alors que certains observateurs prédisaient un effondrement du vote LFI à Lyon, pouvant profiter à Grégory Doucet suite à l'affaire Quentin Deranque, un sondage Cluster17 pour Politico remet les choses à plat. Réalisé après la mort du militant nationaliste, il montre un statu quo pour les municipales de Lyon.

Jean-Michel Aulas reste le grand favori de l'élection municipale. Ce jeudi 19 février, un sondage Cluster17 réalisé du 16 au 19 février pour Politico annonce que le candidat Coeur Lyonnais serait en tête du premier tour avec 42% d'intentions de vote - l'un de ses plus petits scores depuis le début des sondages en septembre dernier.

Grégory Doucet ne bénéficierait pas d'un report de voix de personnes se détournant de la France Insoumise après le lynchage de Quentin Deranque, puisqu'il culminerait à 31% d'intentions de vote, soit proche de ce que le sondage Ipsos BVA du Progrès le 4 février dernier lui accordait (30% ndlr).

Il n'en reste pas moins que l'écart entre les deux candidats n'a jamais été aussi faible, avec 11 points.

Avec un score de 9%, Alexandre Dupalais (UDR-RN) resterait sous la barre des 10%, tout comme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Cette dernière reste aussi dans ses scores de ces derniers mois, signe que la vague de haine subie sur les réseaux sociaux n'a pas eu d'incidence sur les réponses des sondés de Cluster17.

Faute d'alliance, Georges Képénékian (4%) et Nathalie Perrin-Gilbert (3%) perdaient l'élection et les frais engagés durant la campagne.

A noter que les résultats pourraient être critiqués comme ils l'avaient été à Nice avec le même attelage Cluster17-Politico. En les sortant le même jour que la fin de l'enquête, sans que la notice soit publiée par la commission des sondages, l'institut s'expose à l'incrédulité de certains candidats et observateurs.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Sans surprise le 20/02/2026 à 09:24

Sans blague qui gobe les sondages lyon est une terre de gauche Aulas ne passera pas et l’affaire de Quentin a montré l’appareil de l’extrême droite dans les médias

Signaler Répondre
avatar
Jean Malin le 20/02/2026 à 09:13
D'où c'est ? a écrit le 20/02/2026 à 07h13

C'est hallucinant que Doucet fasse autant alors qu'il est aussi mauvais. Certainement que les ratés, les tocards, les nuls se reconnaissent en lui...

Le problème c’est qu’Aulas est nul aussi.

Signaler Répondre
avatar
Jeanne59 le 20/02/2026 à 08:41
D'où c'est ? a écrit le 20/02/2026 à 07h13

C'est hallucinant que Doucet fasse autant alors qu'il est aussi mauvais. Certainement que les ratés, les tocards, les nuls se reconnaissent en lui...

Et encore il n’y a pas eu le débat, Aulas a une chance sur deux pour se rater

Signaler Répondre
avatar
Facile le 20/02/2026 à 08:40
D'où c'est ? a écrit le 20/02/2026 à 07h13

C'est hallucinant que Doucet fasse autant alors qu'il est aussi mauvais. Certainement que les ratés, les tocards, les nuls se reconnaissent en lui...

Peut-être que tout le monde ne pense pas comme toi ?

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 20/02/2026 à 08:30
D'où c'est ? a écrit le 20/02/2026 à 07h13

C'est hallucinant que Doucet fasse autant alors qu'il est aussi mauvais. Certainement que les ratés, les tocards, les nuls se reconnaissent en lui...

Oui sûrement..
Et le problème c'est qu'il y en a un paquet

Signaler Répondre
avatar
Non à Lyon le 20/02/2026 à 08:13
Ex Précisions a écrit le 20/02/2026 à 07h53

Sondage effectué à la Croix-Rousse ?

il y a un courant qui monte et un courant qui descend et une extréme droite toujours dans les choux ,le tout c'est que les courbes se rencontrent avant le deuxième tour.

Signaler Répondre
avatar
maarrianne le 20/02/2026 à 08:01

Doucet l’escrologiste et LFI c'est la même chose, il y aura une alliance si aulas n'est pas élu au premier tour.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/02/2026 à 07:53

Sondage effectué à la Croix-Rousse ?

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 20/02/2026 à 07:41

Selon les méthodes prédictives, nous sommes plutôt à :
Aulas 34-37 %
Doucet 24-27 %
Dupalais 21-24 %
Belouassa-Cherifi 11-14 %

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 20/02/2026 à 07:13

C'est hallucinant que Doucet fasse autant alors qu'il est aussi mauvais. Certainement que les ratés, les tocards, les nuls se reconnaissent en lui...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.