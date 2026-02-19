L’enquête sur la mort de Quentin Deranque continue de progresser à Lyon. Les trois premiers suspects ont été mis en examen dans cette affaire liée à un violent passage à tabac survenu il y a une semaine.

Deux d’entre eux sont poursuivis pour homicide volontaire.

Un troisième homme, Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, a quant à lui été mis en examen pour "complicité de meurtre par instigation", précise BFM TV. Il a été placé en détention provisoire.

Une enquête toujours en cours

Ces décisions judiciaires interviennent alors que le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a confirmé ce jeudi lors d’une conférence de presse que l’enquête était encore loin d’être terminée.

Au total, onze personnes ont été interpellées depuis mardi soir. Quatre ont été remises en liberté, tandis que sept suspects ont été présentés au parquet, qui a requis leur mise en examen pour homicide volontaire et leur placement en détention provisoire.

Le sort judiciaire de quatre autres suspects, actuellement présentés aux magistrats, devrait être connu dans la soirée.