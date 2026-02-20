"Remettre Lyon à sa juste place" : Jean-Michel Aulas présente son projet chiffré pour les municipales

"Certaines de nos propositions ont beaucoup fait parler", a débuté l’ancien président de l’OL. "L’heure est venue de présenter le détail de notre programme. Notre ambition est de remettre Lyon à sa juste place. Il y a eu un déclin", a poursuivi le candidat de la droite et du centre ne manquant pas de lancer des piques au mandat de son principal adversaire, le maire écologiste sortant, Grégory Doucet.

600 caméras supplémentaires

Si l’actualité chaude liée à la mort de Quentin Deranque à Lyon était incontestablement dans tous les esprits, il était surtout question ce vendredi de présenter un programme chiffré pour les équipes de Cœur Lyonnais à la suite d’une quarantaine de sessions de travail ayant réuni plus de 1000 personnes, notamment de la société civile. Parmi les propositions fortes de Jean-Michel Aulas, celles concernant la sécurité promettent l’installation de 600 caméras supplémentaires pour un coût de 2 millions d’euros, un renforcement de la police municipale avec jusqu’à 500 agents présents sur le terrain, le développement d’une brigade canine municipale ou encore la création (déjà évoquée) d’un Hôtel des Polices à l’aube de 2030 "réunissant police nationale et municipale afin de renforcer la coordination opérationnelle" pour un montant de 10 millions d’euros.

La sécurité dans les transports, il en est également question avec l’installation de portes palières comme c’est le cas à Paris pour "prévenir les intrusions et améliorer la régularité du trafic". Montant de l’investissement (non pas pour la municipalité mais pour le Sytral) : entre 60 et 80 millions d’euros. L’élargissement des amplitudes horaires est aussi au programme tout comme le développement du transport à la demande dans les secteurs les moins bien desservis (environ 150 000 euros par quartier).

"Les Lyonnais peuvent me faire confiance"

Concernant le logement, Cœur Lyonnais veut notamment une modification et une révision du Plan Local d’Urbanisme de la Métropole de Lyon (PLUH). Dans le domaine de la santé, les équipes de Jean-Michel Aulas souhaitent expérimenter un bilan santé annuel pour l’ensemble des enfants scolarisés dans le public et une mutuelle municipale pour 30 000 Lyonnais n’en possédant pas. Le soutien au commerce de proximité est également mis en avant ainsi qu’un plan d’adaptation aux canicules dont le montant s’élèverait à 300 millions d’euros pour la municipalité à travers la rénovation énergétique des écoles.

La culture et le sport n’ont pas été oubliés. Pour le premier domaine, Cœur Lyonnais parle de la création d’une Villa Médicis des industries créatives (3,5 millions d’euros) pour faire de Lyon "la capitale européenne de la création". Pour le second, et ce n’est pas une surprise, Jean-Michel Aulas veut accueillir de grands évènements à l’image du Tour de France. Une proposition déjà évoquée il y a quelques semaines. Autre promesse du candidat de la droite et du centre : "Il n’y aura pas d’augmentation des impôts. Les Lyonnais peuvent me faire confiance !"