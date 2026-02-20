Politique

Mort de Quentin à Lyon : après l'Italie, l’administration de Donald Trump réagit à son tour à l'affaire - DR

Le décès du jeune militant nationaliste continue de faire réagir.

Après la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui avait parlé d’une "blessure pour toute l’Europe", la mort de Quentin Deranque a fait l’objet d’une réaction de la part de l’administration de Donald Trump. Cette dernière a dénoncé la violence politique d’extrême gauche et a appelé à traduire les responsables en justice.

"Lorsque l’on décide de tuer des gens pour leurs opinions au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation", peut-on lire sur le compte X de la sous-secrétaire d’Etat à la diplomatie publique, Sarah Rogers, qui précise que les Etats-Unis suivent de "près" l’affaire.

L’élue américaine a également partagé un message du Bureau de lutte américain contre le terrorisme qui déclarait ce jeudi que "l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique".

Zip le 20/02/2026 à 18:19

Les américains vont mettre leur nez dans les réseaux antifas européens, ne pas oublier les 3 flèches gravées sur une des balles de Tyler Robinson. Les voyages de la jeune garde vont être regardés de près par les services américains, même leurs stages Erasmus . Comme l'Italie.

avatar
La décadence le 20/02/2026 à 18:12

Donald viens chercher Doucet, il paraît que c'est le cousin de Maduro.

D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a envoyé l'USS Ford en Méditerranée ?

Au passage si tu peux embarquer les fachos de la jeune garde, ça serait un plus...

avatar
Bonne soirée. le 20/02/2026 à 18:11
La rupture franco française. a écrit le 20/02/2026 à 17h45

A force de faire la propagande de la HAINE ont en viens à tuer et ce n’est que le commencement j’en ai bien peur . Quand la France 🇫🇷 sera coupée en deux et se battra, les morts se compteront par centaines. Une guerre fratricide franco française, car les jeunes extrémistes de gauche comme de droite sont bine Français avec des noms de chez nous …

La politique est une fabrique à rêve 🛌 qui endort les citoyens en leur faisant croire qu’ils ont LE CHOIX, alors qu’ils ne l’ont JAMAIS 👎 EUT . Tout est joué d’avance, mais le pire est encore à venir d’après les sources de personnes proches des très hautes sphères.

avatar
Khmer noir le 20/02/2026 à 18:09

Dump, qu'il dégage. Regardez comment il utilise des moyens nazis pour traiter les immigrés aux États-Unis. Il n'est pas à sa place, gros hypocrite.

avatar
Calahann le 20/02/2026 à 18:00
Dupon a écrit le 20/02/2026 à 17h38

Et à jeun, ça donne quoi ?
Parce que là on comprends rien

Si tu n'as pas la compréhension de mon message, je peux utiliser l'hébreu si tu le souhaites 👍
Faut clairement retourner en Primaire !

avatar
Catalan le 20/02/2026 à 17:58

en 8 ans Macron n a pas réglé les problèmes, il les a aggravés.

avatar
Étonnant le 20/02/2026 à 17:52

Moi ce que je vois c'est lorsque Trump s'attaque aux universités qui ont couvert des antisémites on a une masse qui lui est tombé dessus... dans cette masse des gens qui se disent antiracistes.

On a des gens qui se réveillent aujourd'hui en disant que la situation dans nos facs est intenable car gangrenées par l'extrême gauche l'antisémitisme et l'islamisme... les mêmes qui tapaient sur Trump quand il a voulu stopper les universités américaines dans leurs derives.

Trump n'est certainement pas une bonne personne (pas pire que celles que nous avons en Europe un emmanuel une ursula etc etc) mais il a fait quelques constats assez justes sur certains points. On peut en prendre un c'est l'alliance assez objective entre ceux qui se disent "Progressistes" et les mouvances d'extrême gauche.

avatar
Moon88 le 20/02/2026 à 17:51

De toute facon la France est la risée du monde sur plein de sujet, l'insecurité à Paris au niveau des touristes et Lyon aussi, la Police qui se fait attaquer dans les banlieues par les trafiquants et la racaille, les attentats terroristes islamiques, l'incapacité à expulser les OQTF qui restent sur le sol et commettent des crimes, les manifestations violentes à Paris qui mettent à chaque fois la ville à sac etc etc.

La France est devenue une blague dont le monde rigole, la faute à qui ? Je vous laisserais à chacun de repondre.

avatar
La rupture franco française. le 20/02/2026 à 17:45

A force de faire la propagande de la HAINE ont en viens à tuer et ce n’est que le commencement j’en ai bien peur . Quand la France 🇫🇷 sera coupée en deux et se battra, les morts se compteront par centaines. Une guerre fratricide franco française, car les jeunes extrémistes de gauche comme de droite sont bine Français avec des noms de chez nous …

avatar
Serahin le 20/02/2026 à 17:42
Francette. a écrit le 20/02/2026 à 17h19

A l'étranger tout le monde a le droit de parler, tous les médias sont autorisés... alors qu'en France depuis bientôt 15 ans il faut être de gauche pour être entendu..

L’extrême droite a été présente et entendu en 39 et elle à glisser vers le ténèbres. Fiâtes vous faire les cartes 🃏 et vous verrez votre âme qui n’aura jamais la lumière 💡.

avatar
La fin de l’occident. le 20/02/2026 à 17:39
Ex Précisions a écrit le 20/02/2026 à 17h29

Pour la fuite des cerveaux ça concerne aussi les politiques vu ce qu'il nous reste à l'Assemblée et au Sénat...

La France est juste un pays de misandres et de non genrés comme l’occident nous l’impose !! Après la politique est juste là pour nous aider à l’accepter ‘.

avatar
Dupon le 20/02/2026 à 17:38
Calahann a écrit le 20/02/2026 à 17h09

D. Trump a dit qu'il avait mis fin à 8 guerres , probablement 7 contre sa femme Melania et 1 en donnant la victoire à Israël.
Que vient-il faire dans cette histoire ce germano-écossais ?

Et à jeun, ça donne quoi ?
Parce que là on comprends rien

avatar
Alliance des extrêmes le 20/02/2026 à 17:35

Tiens il manque plus que lui donc Quentin fait partie de l’extrême droite
l’ingérence dans les réseaux sociaux et dans les médias n’est pas un fruit de hasard il manque plus le ministère de l’état genocidaire et le président de l’argentine
Combien de militants d'extrême droite visibles sur la vidéo du Canard Enchaîné ont été interpellés sur ordre du procureur de Lyon Thierry Dran pour agression avec arme par destination, reconstitution de ligue dissoute, en relation avec une entreprise terroriste

avatar
Ex Précisions le 20/02/2026 à 17:29
pauvre France d'aujourd'hui a écrit le 20/02/2026 à 17h16

La France est la risée du monde pour sa piètre gestion mais maintenant elle fait horreur pour sa violence gauchiste non contenue. Pas étonnant si ses cerveaux partent

Pour la fuite des cerveaux ça concerne aussi les politiques vu ce qu'il nous reste à l'Assemblée et au Sénat...

avatar
Jérémy le 20/02/2026 à 17:29

Il n'y a que les gauchistes qui ne voient pas le problème de la violence de leurs rejetons et de l'importation humaine de masse en Europe particulièrement en France.

avatar
oui le 20/02/2026 à 17:27
Chris6969699 a écrit le 20/02/2026 à 17h13

J'aimerais tellement que notre président ait les mêmes paroles...

merci pour ce bon sens qui vous honore

avatar
foxy69 le 20/02/2026 à 17:24
Ex Précisions a écrit le 20/02/2026 à 16h58

Si les extraterrestres s'en mêlent maintenant ;-)

Ils feraient bien

avatar
Francette. le 20/02/2026 à 17:19
Perrachoisforever a écrit le 20/02/2026 à 16h54

Merci pour ces paroles de bon sens qui manquent cruellement à notre président et nos dirigeants locaux

A l'étranger tout le monde a le droit de parler, tous les médias sont autorisés... alors qu'en France depuis bientôt 15 ans il faut être de gauche pour être entendu..

avatar
Mollahoupas? le 20/02/2026 à 17:17
J6 a écrit le 20/02/2026 à 16h55

Bah alors les gauchiasses pas de soutien à l'international ? Nous on en a déjà 3..

Iran....Iran pas..,.🤣🤣

avatar
pauvre France d'aujourd'hui le 20/02/2026 à 17:16

La France est la risée du monde pour sa piètre gestion mais maintenant elle fait horreur pour sa violence gauchiste non contenue. Pas étonnant si ses cerveaux partent

avatar
Chris6969699 le 20/02/2026 à 17:13

J'aimerais tellement que notre président ait les mêmes paroles...

avatar
Gui le 20/02/2026 à 17:11

Il n'y a pas beaucoup de doutes a voir sur le fait que les membres de l'ultra gauche française sont à présent sous surveillance du renseignement américain.

avatar
Calahann le 20/02/2026 à 17:09

D. Trump a dit qu'il avait mis fin à 8 guerres , probablement 7 contre sa femme Melania et 1 en donnant la victoire à Israël.
Que vient-il faire dans cette histoire ce germano-écossais ?

avatar
Ex Précisions le 20/02/2026 à 16:58

Si les extraterrestres s'en mêlent maintenant ;-)

avatar
J6 le 20/02/2026 à 16:55

Bah alors les gauchiasses pas de soutien à l'international ? Nous on en a déjà 3..

avatar
Perrachoisforever le 20/02/2026 à 16:54

Merci pour ces paroles de bon sens qui manquent cruellement à notre président et nos dirigeants locaux

avatar
ça sent le sapin le 20/02/2026 à 16:48

les vautours tournent autour de la France.

