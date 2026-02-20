Après la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui avait parlé d’une "blessure pour toute l’Europe", la mort de Quentin Deranque a fait l’objet d’une réaction de la part de l’administration de Donald Trump. Cette dernière a dénoncé la violence politique d’extrême gauche et a appelé à traduire les responsables en justice.

"Lorsque l’on décide de tuer des gens pour leurs opinions au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation", peut-on lire sur le compte X de la sous-secrétaire d’Etat à la diplomatie publique, Sarah Rogers, qui précise que les Etats-Unis suivent de "près" l’affaire.

L’élue américaine a également partagé un message du Bureau de lutte américain contre le terrorisme qui déclarait ce jeudi que "l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique".