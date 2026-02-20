Après la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui avait parlé d’une "blessure pour toute l’Europe", la mort de Quentin Deranque a fait l’objet d’une réaction de la part de l’administration de Donald Trump. Cette dernière a dénoncé la violence politique d’extrême gauche et a appelé à traduire les responsables en justice.
"Lorsque l’on décide de tuer des gens pour leurs opinions au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation", peut-on lire sur le compte X de la sous-secrétaire d’Etat à la diplomatie publique, Sarah Rogers, qui précise que les Etats-Unis suivent de "près" l’affaire.
L’élue américaine a également partagé un message du Bureau de lutte américain contre le terrorisme qui déclarait ce jeudi que "l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique".
Reports, corroborated by the French Minister of the Interior, that Quentin Deranque was killed by left-wing militants, should concern us all. Violent radical leftism is on the rise and its role in Quentin Deranque’s death demonstrates the threat it poses to public safety. We will…— State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) February 19, 2026
Les américains vont mettre leur nez dans les réseaux antifas européens, ne pas oublier les 3 flèches gravées sur une des balles de Tyler Robinson. Les voyages de la jeune garde vont être regardés de près par les services américains, même leurs stages Erasmus . Comme l'Italie.Signaler Répondre
Donald viens chercher Doucet, il paraît que c'est le cousin de Maduro.Signaler Répondre
La politique est une fabrique à rêve 🛌 qui endort les citoyens en leur faisant croire qu’ils ont LE CHOIX, alors qu’ils ne l’ont JAMAIS 👎 EUT . Tout est joué d’avance, mais le pire est encore à venir d’après les sources de personnes proches des très hautes sphères.Signaler Répondre
Dump, qu'il dégage. Regardez comment il utilise des moyens nazis pour traiter les immigrés aux États-Unis. Il n'est pas à sa place, gros hypocrite.Signaler Répondre
en 8 ans Macron n a pas réglé les problèmes, il les a aggravés.Signaler Répondre
Moi ce que je vois c'est lorsque Trump s'attaque aux universités qui ont couvert des antisémites on a une masse qui lui est tombé dessus... dans cette masse des gens qui se disent antiracistes.Signaler Répondre
On a des gens qui se réveillent aujourd'hui en disant que la situation dans nos facs est intenable car gangrenées par l'extrême gauche l'antisémitisme et l'islamisme... les mêmes qui tapaient sur Trump quand il a voulu stopper les universités américaines dans leurs derives.
Trump n'est certainement pas une bonne personne (pas pire que celles que nous avons en Europe un emmanuel une ursula etc etc) mais il a fait quelques constats assez justes sur certains points. On peut en prendre un c'est l'alliance assez objective entre ceux qui se disent "Progressistes" et les mouvances d'extrême gauche.
De toute facon la France est la risée du monde sur plein de sujet, l'insecurité à Paris au niveau des touristes et Lyon aussi, la Police qui se fait attaquer dans les banlieues par les trafiquants et la racaille, les attentats terroristes islamiques, l'incapacité à expulser les OQTF qui restent sur le sol et commettent des crimes, les manifestations violentes à Paris qui mettent à chaque fois la ville à sac etc etc.Signaler Répondre
La France est devenue une blague dont le monde rigole, la faute à qui ? Je vous laisserais à chacun de repondre.
A force de faire la propagande de la HAINE ont en viens à tuer et ce n’est que le commencement j’en ai bien peur . Quand la France 🇫🇷 sera coupée en deux et se battra, les morts se compteront par centaines. Une guerre fratricide franco française, car les jeunes extrémistes de gauche comme de droite sont bine Français avec des noms de chez nous …Signaler Répondre
L’extrême droite a été présente et entendu en 39 et elle à glisser vers le ténèbres. Fiâtes vous faire les cartes 🃏 et vous verrez votre âme qui n’aura jamais la lumière 💡.Signaler Répondre
La France est juste un pays de misandres et de non genrés comme l’occident nous l’impose !! Après la politique est juste là pour nous aider à l’accepter ‘.Signaler Répondre
Tiens il manque plus que lui donc Quentin fait partie de l’extrême droiteSignaler Répondre
l’ingérence dans les réseaux sociaux et dans les médias n’est pas un fruit de hasard il manque plus le ministère de l’état genocidaire et le président de l’argentine
Combien de militants d'extrême droite visibles sur la vidéo du Canard Enchaîné ont été interpellés sur ordre du procureur de Lyon Thierry Dran pour agression avec arme par destination, reconstitution de ligue dissoute, en relation avec une entreprise terroriste
Pour la fuite des cerveaux ça concerne aussi les politiques vu ce qu'il nous reste à l'Assemblée et au Sénat...Signaler Répondre
Il n'y a que les gauchistes qui ne voient pas le problème de la violence de leurs rejetons et de l'importation humaine de masse en Europe particulièrement en France.Signaler Répondre
A l'étranger tout le monde a le droit de parler, tous les médias sont autorisés... alors qu'en France depuis bientôt 15 ans il faut être de gauche pour être entendu..Signaler Répondre
La France est la risée du monde pour sa piètre gestion mais maintenant elle fait horreur pour sa violence gauchiste non contenue. Pas étonnant si ses cerveaux partentSignaler Répondre
J'aimerais tellement que notre président ait les mêmes paroles...Signaler Répondre
Il n'y a pas beaucoup de doutes a voir sur le fait que les membres de l'ultra gauche française sont à présent sous surveillance du renseignement américain.Signaler Répondre
D. Trump a dit qu'il avait mis fin à 8 guerres , probablement 7 contre sa femme Melania et 1 en donnant la victoire à Israël.Signaler Répondre
Bah alors les gauchiasses pas de soutien à l'international ? Nous on en a déjà 3..Signaler Répondre
Merci pour ces paroles de bon sens qui manquent cruellement à notre président et nos dirigeants locauxSignaler Répondre
les vautours tournent autour de la France.Signaler Répondre