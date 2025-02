Lyon : un rassemblement contre les "mesures racistes et transphobes" de Donald Trump

Dans son discours d’investiture, Donald Trump a spécifié que les Etats-Unis ne possédaient que deux genres, "les hommes et les femmes". Dès son premier jour à la Maison Blanche, le président américain a annoncé vouloir arrêter le "délire transgenre". Et ce mercredi 5 février, Donald Trump a signé un décret interdisant aux athlètes transgenre de pratiquer des sports féminins.

Appel au rassemblement

Le Collectif Fiertés en Lutte appelle au rassemblement contre l’administration Trump, pour dénoncer les premières "mesures transphobes et racistes" signées par le Commander in chief. Les militants ont pour but de lutter contre les discriminations et les oppressions subies par les personnes de la communauté LGBTIAQ+.

Pour réaffirmer la solidarité internationale de la communauté LGBTIAQ+, antifasciste, féministe, antiraciste, antivalidiste et anticapitaliste, le collectif organise un rassemblement à 14h, place de la République dans le 2e arrondissement de Lyon.

Le but de cette manifestation est d’apporter un soutien aux minorités visées et de "lutter contre le poison de l'extrême-droite qui se distille en Europe et en France".