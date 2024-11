Election de Donald Trump : "une onde de choc" pour Grégory Doucet

Pour Grégory Doucet, c'est "une onde de choc".

"Les conséquences de l'élection de Donald Trump dépassent les États-Unis. Dans un monde déchiré par des guerres, alors que le dérèglement climatique fait des ravages, c’est l’inquiétude qui l’emporte aujourd’hui", estime le maire écologiste de Lyon.

La députée PS de Lyon Sandrine Runel trouve que la réélection de Donald Trump "témoigne du nationalisme et du populisme qui devient une triste réalité à l’échelle mondiale. C’est une catastrophe pour le droit des femmes et des minorités de genre, pour la planète et pour l’équilibre international".

Pour la députée LFI de la 1ère circonscription du Rhône Anaïs Belouassa Cherifi, "que cela serve d’exemple aux timorés : pour battre l’extrême droite, il faut un programme ambitieux, qui répond aux urgences sociales et environnementales ! Il faut changer la vie pour gagner".

"Montée de l'autoritarisme. Recul du consensus démocratique. L'élection de Donald Trump est le reflet d'une dynamique mondiale", réagit le sénateur EELV du Rhône Thomas Dossus, qui souhaite que "la défense de l'État de droit et des contre pouvoirs" devienne "notre priorité absolue".