Le pont d’Azergues endommagé : la circulation a repris entre ces deux communes du Rhône

La circulation a pu reprendre entre les communes de Marcilly et Chazay d’Azergues, a annoncé ce vendredi le Département du Rhône.

La réparation et la remise en place du portique devrait avoir lieu d’ici un mois. La circulation sera alors de nouveau interrompue deux jours consécutifs.

Pour rappel, le pont d’Azergues est interdit aux véhicules de plus de deux mètres de hauteur et de plus de 2 tonnes. Lors de chaque incident, le Département du Rhône est en mesure de dresser un PV pour obtenir le remboursement des dégâts puisque le pont est désormais équipé d’un système de surveillance avec lecture de plaque d’immatriculation. Le non-respect de cette restriction peut également entrainer un PV.