Près de Lyon : il vole une trottinette puis termine à l'hôpital après une lourde chute

Dans des circonstances à éclaircir, un jeune homme s'est emparé d'une trottinette électrique ce samedi en fin d'après-midi à Grigny-sur-Rhône. Sur l'engin, il s'est enfui avant de finalement en perdre le contrôle à hauteur de la rue de Bouteiller.
L'individu a lourdement chuté. Blessé, il a été pris en charge sur place avant d'être conduit à l'hôpital.
Les forces de l'ordre ont pris le relais pour sécuriser la trottinette afin de la rendre à son propriétaire. A noter que deux personnes qui rodaient sur les lieux de l'accident ont été interpellées, on ignore ce qu'elles avaient à se reprocher.
ça se passe à Grigny mais il vient peut être de beaucoup plus loin !Signaler Répondre
alors non seulement TU VOLES une trottinette, en plus tu n'es même PAS FOUTU de tenir dessus, tu vas à l'hôpital ENCOMBRER LES URGENCES et te faire SOIGNER GRATOS AVEC LA CMU ????Signaler Répondre
.......... DOMMAGE que je n'aie pas été derrière toi en voiture !!!!!!
BIEN FAIT POUR SA G....... !!!Signaler Répondre
Moi, ça fais 50 ans que je cotise et je suis de moins en moins remboursé! Alors l'année prochaine je ferai pas barrage comme dab😉😉😉Signaler Répondre
tu sais pas lire? c'est ecritSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Encore plus de délinquance pour embaucher plus de fonctionnaires pour traiter les actes délictueux.
en théorie et en pratique, si il prouve que la trotinette était mal entretenue, il doit pouvoir attaquer son propriétaireSignaler Répondre
Et les clandestins, ils paient? 🤔🤔Signaler Répondre
Vous surestimez ses facultés cognitives.Signaler Répondre
ben tu sais pas lireSignaler Répondre
de grigny c'est écrit dans l'article
le karma 😉😉Signaler Répondre
Les frais d’hôpital devraient rester à sa charge ça le calmeraitSignaler Répondre
il n'a que ce qu'il mérite.J'espère que ç'à va lui servir de leçons pour l'avenir!Signaler Répondre
La connerie humaine - la france n'est d'ailleurs pas en retard - progresse à pas de géant.Signaler Répondre
Bien fait pour sa gu…..Signaler Répondre
la trotinette était aux normes ? sinon faut poursuivre le propriétaire pour mise en danger ... après tout c'est comme ça que fonctionne la justice en FranceSignaler Répondre
Encore un nuisible ! D'où est il au fait ?Signaler Répondre
J'espère qu'il doit payer ses frais d'hospitalisation ?Signaler Répondre
A mon avis il ne cotise pas pour la sécu...
bienfait !!Signaler Répondre
Qu'on expulse cette racaille !Signaler Répondre
Bien entendu, nous espérons que la trottinette n'a rien de grave.
Pourquoi le soigner ? Une petite bosse et quelques égratignures ne nécessitent pas d'hospitalisation...Signaler Répondre
Ils coutent cher à la société ces nuisibles !Signaler Répondre