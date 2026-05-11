Faits Divers

Près de Lyon : il vole une trottinette puis termine à l'hôpital après une lourde chute

Près de Lyon : il vole une trottinette puis termine à l'hôpital après une lourde chute

Le karma a frappé ce jeune individu samedi 9 mai. Après avoir volé une trottinette à Grigny-sur-Rhône, il a lourdement chuté et s'est blessé.

Dans des circonstances à éclaircir, un jeune homme s'est emparé d'une trottinette électrique ce samedi en fin d'après-midi à Grigny-sur-Rhône. Sur l'engin, il s'est enfui avant de finalement en perdre le contrôle à hauteur de la rue de Bouteiller.

L'individu a lourdement chuté. Blessé, il a été pris en charge sur place avant d'être conduit à l'hôpital.

Les forces de l'ordre ont pris le relais pour sécuriser la trottinette afin de la rendre à son propriétaire. A noter que deux personnes qui rodaient sur les lieux de l'accident ont été interpellées, on ignore ce qu'elles avaient à se reprocher.

22 commentaires
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bassta le 12/05/2026 à 09:27
luttons contre l'illétrisme a écrit le 11/05/2026 à 12h46

ben tu sais pas lire

de grigny c'est écrit dans l'article

ça se passe à Grigny mais il vient peut être de beaucoup plus loin !

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Jean NEYMAR le 11/05/2026 à 18:52

alors non seulement TU VOLES une trottinette, en plus tu n'es même PAS FOUTU de tenir dessus, tu vas à l'hôpital ENCOMBRER LES URGENCES et te faire SOIGNER GRATOS AVEC LA CMU ????

.......... DOMMAGE que je n'aie pas été derrière toi en voiture !!!!!!

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En même temps le 11/05/2026 à 17:56

BIEN FAIT POUR SA G....... !!!

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ça suffitttttt le 11/05/2026 à 14:55
précise a écrit le 11/05/2026 à 13h11

Et les clandestins, ils paient? 🤔🤔

Moi, ça fais 50 ans que je cotise et je suis de moins en moins remboursé! Alors l'année prochaine je ferai pas barrage comme dab😉😉😉

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zozozo le 11/05/2026 à 14:29
kool a écrit le 11/05/2026 à 09h35

Encore un nuisible ! D'où est il au fait ?

tu sais pas lire? c'est ecrit

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Solidarité 69 le 11/05/2026 à 13:33

La nouvelle France by LFI.
Encore plus de délinquance pour embaucher plus de fonctionnaires pour traiter les actes délictueux.

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rouearriere le 11/05/2026 à 13:20

en théorie et en pratique, si il prouve que la trotinette était mal entretenue, il doit pouvoir attaquer son propriétaire

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précise le 11/05/2026 à 13:11
Ex Précisions a écrit le 11/05/2026 à 09h32

J'espère qu'il doit payer ses frais d'hospitalisation ?
A mon avis il ne cotise pas pour la sécu...

Et les clandestins, ils paient? 🤔🤔

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Watt le 11/05/2026 à 12:47
laya a écrit le 11/05/2026 à 11h34

il n'a que ce qu'il mérite.J'espère que ç'à va lui servir de leçons pour l'avenir!

Vous surestimez ses facultés cognitives.

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luttons contre l'illétrisme le 11/05/2026 à 12:46
kool a écrit le 11/05/2026 à 09h35

Encore un nuisible ! D'où est il au fait ?

ben tu sais pas lire

de grigny c'est écrit dans l'article

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cri69 le 11/05/2026 à 12:39

le karma 😉😉

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G69 le 11/05/2026 à 12:05

Les frais d’hôpital devraient rester à sa charge ça le calmerait

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laya le 11/05/2026 à 11:34

il n'a que ce qu'il mérite.J'espère que ç'à va lui servir de leçons pour l'avenir!

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Géant le 11/05/2026 à 11:11

La connerie humaine - la france n'est d'ailleurs pas en retard - progresse à pas de géant.

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mirou69 le 11/05/2026 à 10:09

Bien fait pour sa gu…..

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Bob Eponge le 11/05/2026 à 09:52

la trotinette était aux normes ? sinon faut poursuivre le propriétaire pour mise en danger ... après tout c'est comme ça que fonctionne la justice en France

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kool le 11/05/2026 à 09:35

Encore un nuisible ! D'où est il au fait ?

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Ex Précisions le 11/05/2026 à 09:32

J'espère qu'il doit payer ses frais d'hospitalisation ?
A mon avis il ne cotise pas pour la sécu...

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jetro le 11/05/2026 à 09:21

bienfait !!

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Edgar le 11/05/2026 à 09:19

Qu'on expulse cette racaille !

Bien entendu, nous espérons que la trottinette n'a rien de grave.

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Racailles de m... le 11/05/2026 à 09:16

Pourquoi le soigner ? Une petite bosse et quelques égratignures ne nécessitent pas d'hospitalisation...

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franchement le 11/05/2026 à 09:13

Ils coutent cher à la société ces nuisibles !

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