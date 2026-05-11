Près de Lyon : il vole une trottinette puis termine à l'hôpital après une lourde chute

Dans des circonstances à éclaircir, un jeune homme s'est emparé d'une trottinette électrique ce samedi en fin d'après-midi à Grigny-sur-Rhône. Sur l'engin, il s'est enfui avant de finalement en perdre le contrôle à hauteur de la rue de Bouteiller.

L'individu a lourdement chuté. Blessé, il a été pris en charge sur place avant d'être conduit à l'hôpital.

Les forces de l'ordre ont pris le relais pour sécuriser la trottinette afin de la rendre à son propriétaire. A noter que deux personnes qui rodaient sur les lieux de l'accident ont été interpellées, on ignore ce qu'elles avaient à se reprocher.