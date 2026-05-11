Agriculteurs en colère : une action matinale devant Feyzin, une délégation reçue en préfecture

Pour "faire entendre la réalité du terrain" et notamment dénoncer les "carburants et GNR devenus intenables", les agriculteurs de la région ont convergé vers l'agglomération lyonnaise à l'appel de la Coordination rurale ce lundi matin.

Alors que des blocages étaient prévus sur la M6 et la M7, mais que la préfecture du Rhône avait pris un arrêté préfectoral pour préserver le port Edouard-Herriot et la raffinerie de Feyzin, la première action s'est déroulée dans le calme.

Si un rassemblement était en cours à Feyzin, les entrées et sorties de la raffinerie n'étaient pas bloquées. Des CRS et la police étaient mobilisés pour encadrer l'évènement.

Peu après 9h, les tracteurs ont finalement quitté Feyzin pour se diriger vers Lyon et le quai Augagneur à hauteur de la préfecture, sous escorte policière.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio doit recevoir une délégation en fin de matinée.