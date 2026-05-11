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Agriculteurs en colère : une action matinale devant Feyzin, une délégation reçue en préfecture

Agriculteurs en colère : une action matinale devant Feyzin, une délégation reçue en préfecture

A l'appel de la Coordination rurale, de nombreux agriculteurs en colère ont convergé vers l'agglomération lyonnaise ce lundi 11 mai. L'arrêté préfectoral les empêche pour le moment de bloquer la raffinerie de Feyzin.

Pour "faire entendre la réalité du terrain" et notamment dénoncer les "carburants et GNR devenus intenables", les agriculteurs de la région ont convergé vers l'agglomération lyonnaise à l'appel de la Coordination rurale ce lundi matin.

Alors que des blocages étaient prévus sur la M6 et la M7, mais que la préfecture du Rhône avait pris un arrêté préfectoral pour préserver le port Edouard-Herriot et la raffinerie de Feyzin, la première action s'est déroulée dans le calme.

Si un rassemblement était en cours à Feyzin, les entrées et sorties de la raffinerie n'étaient pas bloquées. Des CRS et la police étaient mobilisés pour encadrer l'évènement.

Peu après 9h, les tracteurs ont finalement quitté Feyzin pour se diriger vers Lyon et le quai Augagneur à hauteur de la préfecture, sous escorte policière.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio doit recevoir une délégation en fin de matinée.

Tags :

agriculteurs en colère

6 commentaires
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en fait next le 11/05/2026 à 13:26
NEXT a écrit le 11/05/2026 à 10h50

La racaille en tracteur bloquée à l'extérieur des villes, voilà un peu de bon sens.

si vous pouviez aussi bloquer votre racailles à scooter dans les villes ça nous ferait des vacances à la campagne...

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C est trop le 11/05/2026 à 13:22

Franchement...vos commentaires ...ne volent pas haut...

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Bgl le 11/05/2026 à 12:28

Sur la pancarte on peut lire LAISSEZ NOUS VIVRE
ce qui veut dire DONNEZ NOUS DU POGNON et FOUTEZ NOUS LA PAIX .
c’est le nouveau métier d’agriculteurs !

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NEXT le 11/05/2026 à 10:50

La racaille en tracteur bloquée à l'extérieur des villes, voilà un peu de bon sens.

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Ex Précisions le 11/05/2026 à 09:34
Ludoludo a écrit le 11/05/2026 à 08h36

Pour se plaindre ( une fois de plus) et pour demander des subventions ( une fois de plus) ils vont cramer du Gazole dont ils se plaignent du prix.
Le bon sens paysan de la CR🤣🤣🤣😁

👍
J'allais l'écrire ;-)

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Ludoludo le 11/05/2026 à 08:36

Pour se plaindre ( une fois de plus) et pour demander des subventions ( une fois de plus) ils vont cramer du Gazole dont ils se plaignent du prix.
Le bon sens paysan de la CR🤣🤣🤣😁

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