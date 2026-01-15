Deux cortèges partis de Gerland et des Brotteaux ont convergé à la mi-journée vers le quai Augagneur à hauteur de la préfecture.

Au cœur des revendications figure le rejet de l’accord UE–Mercosur, perçu comme une menace directe pour l’agriculture française. Les syndicats estiment qu’il ouvrirait le marché européen à des produits ne respectant "ni nos normes sanitaires, ni nos exigences environnementales, ni notre modèle social", mettant en danger à la fois les exploitations agricoles et la sécurité alimentaire des citoyens.

Les manifestants dénoncent également la baisse annoncée du budget de la Politique agricole commune (PAC) et réclament une politique agricole jugée "cohérente et protectrice". Parmi les autres revendications figurent une révision de la méthode de classement des zones vulnérables, une gestion du loup adaptée à l’évolution de son statut, ainsi que des décisions "claires et applicables sur le terrain".

Une délégation a été longuement reçue par les services de l'Etat. Après une heure et demi d’audience, la préfecture a salué un "échange constructif", avec plusieurs idées d’expérimentation évoquées à l’échelle régionale.

Mais en repartant peu après 16h, les agriculteurs ont laissé un cadeau d'adieu à l'entrée de la rue de Bonnel bouclée par les forces de l'ordre. Comme devant le siège de la Dreal dans le 6e arrondissement, ils ont déposé des souches et du foin.