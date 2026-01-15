Social

Les agriculteurs en colère quittent Lyon après un entretien en préfecture : un cadeau de départ laissé rue de Bonnel

Ce jeudi, environ 80 tracteurs et 200 agriculteurs en colère venus de toute la région se sont retrouvés à Lyon.

Deux cortèges partis de Gerland et des Brotteaux ont convergé à la mi-journée vers le quai Augagneur à hauteur de la préfecture.

Au cœur des revendications figure le rejet de l’accord UE–Mercosur, perçu comme une menace directe pour l’agriculture française. Les syndicats estiment qu’il ouvrirait le marché européen à des produits ne respectant "ni nos normes sanitaires, ni nos exigences environnementales, ni notre modèle social", mettant en danger à la fois les exploitations agricoles et la sécurité alimentaire des citoyens.

Les manifestants dénoncent également la baisse annoncée du budget de la Politique agricole commune (PAC) et réclament une politique agricole jugée "cohérente et protectrice". Parmi les autres revendications figurent une révision de la méthode de classement des zones vulnérables, une gestion du loup adaptée à l’évolution de son statut, ainsi que des décisions "claires et applicables sur le terrain".

Une délégation a été longuement reçue par les services de l'Etat. Après une heure et demi d’audience, la préfecture a salué un "échange constructif", avec plusieurs idées d’expérimentation évoquées à l’échelle régionale.

Mais en repartant peu après 16h, les agriculteurs ont laissé un cadeau d'adieu à l'entrée de la rue de Bonnel bouclée par les forces de l'ordre. Comme devant le siège de la Dreal dans le 6e arrondissement, ils ont déposé des souches et du foin.

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Et sinon le 15/01/2026 à 18:40
Ce Week end a écrit le 15/01/2026 à 17h20

Je vais aller faire un tour à la campagne, pour laisser des bidons de peinture, des batteries et vieux pneus, dans leur champ
La ville n'est pas une poubelle

Portes t'es c....... et va les voir entre quatres yeux directement

Signaler Répondre
avatar
Prolétaire du 69 le 15/01/2026 à 18:33

1500 balles les deux pneus de tracteur, ils sont riches nos propriétaires de terrains agricoles.

Signaler Répondre
avatar
raleur le 15/01/2026 à 18:28

les agriculteurs qui sont contre le mercatour manifestent cotre le gouvernement qui a voté contre le mer à tour. comprends pas ?

Signaler Répondre
avatar
David Cro le 15/01/2026 à 18:20
TGo a écrit le 15/01/2026 à 17h26

ils ont peut être laissés de la M.., mais c est pour ne pas qu on en mange
Respect aux agriculteurs

Pour les respecter, il faudrait qu'ils aient un comportement respectable.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/01/2026 à 17:54

Doucet va vite récupérer le foin pour les sans abris ;-)

Signaler Répondre
avatar
TGo le 15/01/2026 à 17:44
Heu.. a écrit le 15/01/2026 à 17h34

Leur comportement me donne juste envie d'acheter de la viande sud américaine.

si tu veux bouffer des viandes aux hormones tu peux
mais ne te plains pas des conséquences

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 15/01/2026 à 17:37

pas bien. Déjà que certains agents municipaux chargés du nettoyage de la voirie ne font même pas le minimum syndical ( rue des Verriers et environnantes) alors là rajoutant des déchets sur la voie publique soit ils vont rester sur leurs smartphone voire pire prendre 7 jours d'arrêt maladie.

Signaler Répondre
avatar
Heu.. le 15/01/2026 à 17:34
TGo a écrit le 15/01/2026 à 17h26

ils ont peut être laissés de la M.., mais c est pour ne pas qu on en mange
Respect aux agriculteurs

Leur comportement me donne juste envie d'acheter de la viande sud américaine.

Signaler Répondre
avatar
Pas d-inquietude le 15/01/2026 à 17:33

Rue de Bonnel il y a une nouvelle piste cyclable aussi belle q u elle est non utilisée...(Le cours Lafayette est a coté c est pour cela)
Gageons tout de meme que la Mairie va la faire nettoyer sans tarder .
Et pour les voitures ce sera plus tard .
C est comme ça ! et ça va changer

Signaler Répondre
avatar
hehooo,l ecolo!j ai plus de compassion pour eux le 15/01/2026 à 17:31
Ce Week end a écrit le 15/01/2026 à 17h20

Je vais aller faire un tour à la campagne, pour laisser des bidons de peinture, des batteries et vieux pneus, dans leur champ
La ville n'est pas une poubelle

que pour tes petits nouveaux frais debarques sans toits

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 15/01/2026 à 17:29

Le cadeau de départ est entièrement bio 😊

Signaler Répondre
avatar
Menage toi le 15/01/2026 à 17:29
Ce Week end a écrit le 15/01/2026 à 17h20

Je vais aller faire un tour à la campagne, pour laisser des bidons de peinture, des batteries et vieux pneus, dans leur champ
La ville n'est pas une poubelle

N apporte rien !
Ta présence seule les insupportes

Signaler Répondre
avatar
TGo le 15/01/2026 à 17:26
Maddog a écrit le 15/01/2026 à 17h12

Et voilà ils nous ont empêchés d'aller travailler et maintenant en plus il va falloir que l'on paie pour enlever leur m***de

ils ont peut être laissés de la M.., mais c est pour ne pas qu on en mange
Respect aux agriculteurs

Signaler Répondre
avatar
le jour ou tu perds ton job le 15/01/2026 à 17:22
Maddog a écrit le 15/01/2026 à 17h12

Et voilà ils nous ont empêchés d'aller travailler et maintenant en plus il va falloir que l'on paie pour enlever leur m***de

tu auras peut etre envie aussi d aller ,de depit,chier des troncs d arbres devant la prefecture

Signaler Répondre
avatar
Ce Week end le 15/01/2026 à 17:20

Je vais aller faire un tour à la campagne, pour laisser des bidons de peinture, des batteries et vieux pneus, dans leur champ
La ville n'est pas une poubelle

Signaler Répondre
avatar
Maddog le 15/01/2026 à 17:12

Et voilà ils nous ont empêchés d'aller travailler et maintenant en plus il va falloir que l'on paie pour enlever leur m***de

Signaler Répondre

