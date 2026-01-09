Fin du blocage des agriculteurs sur la M7 au sud de Lyon

C’est la préfecture du Rhône qui a fait part de l’information dans un message sur X. "Les agriculteurs présents sur la M7 ont annoncé leur intention de mettre fin à leur action", peut-on lire. Les autorités appellent par conséquent les automobilistes à éviter le secteur "en amont et en aval du nœud autoroutier A450 / A7 et à privilégier la RD301 et l’A46 pour circuler en direction du sud".

Un premier cortège de tracteurs partira en direction de l’A7 pour sortir à Solaize tandis qu’un second empruntera l’A450 en direction de Brignais. "La M7 ne pourra réouvrir qu’à l’issue d’une inspection de sécurité et une éventuelle remise en état", précise la préfecture du Rhône.

Les agriculteurs bloquaient la M7 au sud de Lyon depuis lundi dans les deux sens de circulation afin de protester contre la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse mais également contre la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les pays du Mercorsur.

Un soulagement pour de nombreux automobilistes, mais aussi la préfecture du Rhône qui pilotait la situation depuis le début de semaine, avec un déplacement de la préfète Fabienne Buccio sur le barrage mercredi et la mise en place de déviations.