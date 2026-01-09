Faits Divers

Près de Lyon : un agriculteur décède après un malaise cardiaque sur le barrage de la M7

Drame dans la nuit de jeudi à vendredi au sud de Lyon.

La mobilisation des agriculteurs se poursuit au sud de Lyon pour protester contre la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse et l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les pays du Mercosur. 

Cependant, l’action des agriculteurs a été marquée par un drame dans la nuit de jeudi à vendredi sur le barrage installé depuis le début de la semaine sur la M7 à hauteur d’Oullins-Pierre-Bénite. Selon BFM Lyon, un ouvrier agricole présent sur place a été victime d’un malaise cardiaque. Agé de 57 ans, il est décédé après avoir signalé des douleurs au niveau du thorax. Les secours n’ont rien pu faire pour réanimer le quinquagénaire. 

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Triste personnage que tu es le 09/01/2026 à 16:59
Redbob a écrit le 09/01/2026 à 16h23

Comprend pas ces agriculteurs, ils emmerdent le bon peuple qui va travailler et qui les fait vivre. Au bout d'un moment la plaisanterie va retourner l'opinion contre eux et ce sera bien mérité. On ne peut pas se féliciter du décès d'une personne mais par contre on peut s'en tamponner le coquillard, ce qui est mon cas pour cet agriculteur. Voyons si Marine Le Pen se déplacera à son inhumation.

Quel commentaire minable.

Signaler Répondre
avatar
vimi le 09/01/2026 à 16:53

Redbob minable 👎

Signaler Répondre
avatar
LE CORTISOL le 09/01/2026 à 16:45

Trop de stress, trop de cortisol et une vie d’angoisses. On se reconnaît tous un peut à travers la mort prématuré de cette agriculteur. RIP !

Signaler Répondre
avatar
anonymous le 09/01/2026 à 16:26

ce commentaire ne peut être l'oeuvre que d'un pauvre déchet de l'humanité !

Signaler Répondre
avatar
Redbob le 09/01/2026 à 16:23

Comprend pas ces agriculteurs, ils emmerdent le bon peuple qui va travailler et qui les fait vivre. Au bout d'un moment la plaisanterie va retourner l'opinion contre eux et ce sera bien mérité. On ne peut pas se féliciter du décès d'une personne mais par contre on peut s'en tamponner le coquillard, ce qui est mon cas pour cet agriculteur. Voyons si Marine Le Pen se déplacera à son inhumation.

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 09/01/2026 à 16:17

quelle honte ce message
courage aux agriculteurs
ils peuvent bloquer le temps qu ils veulent
pourtant j ai été bloqué deux heures hier

Signaler Répondre
avatar
bac73 le 09/01/2026 à 16:05

Condoléances a sa famille et proches . Encore un pauvre agriculteur qui n arrive pas a la retraite , âpres avoir bosser dur toute sa vie , le monde et souvent injuste .

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 09/01/2026 à 15:38
Un peu d'humanité a écrit le 09/01/2026 à 15h29

C'est le moment d'avoir une pensée et de la compassion pour cet homme et les agriculteurs qui triment et qui défendent leur métier.
En espérant qu'il n'y aura pas d'infects "commentateurs" pour polluer les réactions à cette triste information.
Mes condoléances à la famille de cet homme et ses proches.

+ 1

Signaler Répondre
avatar
Un peu d'humanité le 09/01/2026 à 15:29

C'est le moment d'avoir une pensée et de la compassion pour cet homme et les agriculteurs qui triment et qui défendent leur métier.
En espérant qu'il n'y aura pas d'infects "commentateurs" pour polluer les réactions à cette triste information.
Mes condoléances à la famille de cet homme et ses proches.

Signaler Répondre
avatar
Très triste ! le 09/01/2026 à 15:19

Les agriculteurs ont compris que la "Nouvelle France" ne voulait plus d'eux. Plus besoin de racines. Plus besoin des paysages de nos campagnes. Plus rien de spontané. Tout devient artificiel. Ce nouveau monde est moche.

Signaler Répondre

