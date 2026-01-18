"On n’a plus la capacité d’assurer la sécurité des Lyonnais" : les policiers appellent les citoyens à se mobiliser

Dans un contexte qu’il juge alarmant, le syndicat Alliance Police Nationale appelle à une mobilisation nationale sous la forme de marches citoyennes organisées dans 24 grandes villes françaises, dont Lyon, le samedi 31 janvier 2026 à 11 heures.

Dans son communiqué national, le syndicat dresse un constat sévère : "La France s'enfonce dans l'insécurité", dénonçant une criminalité qui "s'organise, se structure et se radicalise", tandis que "l'État recule."

Alliance affirme que "chaque jour, les policiers protègent les Français au péril de leur vie, mais sans effectifs suffisants, sans moyens adaptés, sans protection juridique réelle." Le syndicat estime que "la Police nationale est à bout et que les agents sont épuisés", pendant que "les citoyens subissent l’insécurité et que les victimes sont oubliées."

Dans ce contexte, Alliance Police Nationale et les organisations membres de la CFE-CGC appellent à une mobilisation nationale, avec le soutien des forces de sécurité intérieure, des citoyens, des élus et des associations de victimes, afin de dire ensemble : "STOP aux promesses sans actes, STOP à l’effondrement de l’autorité, STOP à l’insécurité et STOP à l’impunité."

"Lyon a dépassé Marseille"

À l’échelle locale, le syndicat a précisé cet appel dans un communiqué régional invitant à une participation "pacifique et responsable". Trois villes sont concernées en Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. Dans la capitale des Gaules, le rendez-vous est fixé place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement.

Cette mobilisation marque un appel inédit lancé directement aux citoyens, à la société civile, aux associations et aux élus, afin de soutenir les forces de l’ordre face à une situation jugée "grave". D’après nos informations, la métropole de Lyon aurait enregistré en 2025 un nombre de violences criminelles (homicide, tentative d'homicide, etc) supérieur de 15 % à celui de Marseille.

Un constat qui inquiète Alain Barberis, secrétaire départemental d’Alliance Police Nationale dans le Rhône. Auprès de LyonMag il explique que "Lyon et sa métropoles ont basculé, nous ne sommes plus dans du narcotrafic, mais dans du narco terrorisme". Il évoque "des faits de mutilation, de torture" et estime que "on a vraiment dépassé un palier dans la terrorisations, dans la radicalisation de réseaux criminels liée à des guerres de territoire sur fond de trafic de stupéfiants."

Une ultra violence au quotidien

À cette criminalité organisée, le syndicaliste ajoute ce qu’il qualifie "d’ultra violence du quotidien", évoquant "la recrudescence des vols à l’arraché ou vols aggravés qui sont réalisés à 60% par des étrangers en situation irrégulière". Il poursuit : "On voit donc que plus de la moitié de ces méfaits sont commis par des étrangers en situation irrégulière dont certains sont déjà sous OQTF et ça montre une vraie difficulté du système aujourd’hui."

Sur le plan des moyens, Alain Barberis dénonce un déséquilibre majeur entre Lyon et d’autres métropoles. "Lyon a dépassé Marseille concernant les faits criminels et pourtant les effectifs de police sont bien moins importants à Lyon qu’à Marseille", explique-t-il, avant de conclure : "On n’a plus la capacité de pouvoir assurer la sécurité des Lyonnais."

Selon lui, malgré "la bonne volonté" des services de l’État au niveau local, "on vide l’océan à la petite cuillère". Il pointe également des "graves carences de moyen humain", tant du côté de la police que de la justice, estimant que "le parquet de Lyon a les mêmes problèmes en termes de moyen humain que la police du Rhône."

Pour le syndicaliste, cette situation pourrait conduire à de nouvelles tragédies. "Ces carences mènent à des drames, il y en a et il y en aura encore plus si rien n’est fait", alerte Alain Barberis, qui redoute "des Franck Labois à répétition" et s’inquiète des "victimes collatérales" potentielles au sein de la population.

Alliance espère que la mobilisation du 31 janvier permettra d’envoyer "un message fort et clair au gouvernement et à l’ensemble des responsables politiques". "On ne peut pas dire qu’on est en guerre, si, derrière, il n’y a pas une armée. Entre les discours et les actes, il y a un fossé", conclut le secrétaire départemental.