Sécurité

"On n’a plus la capacité d’assurer la sécurité des Lyonnais" : les policiers appellent les citoyens à se mobiliser

"On n’a plus la capacité d’assurer la sécurité des Lyonnais" : les policiers appellent les citoyens à se mobiliser
"On n’a plus la capacité d’assurer la sécurité des Lyonnais" : les policiers appellent les citoyens à se mobiliser - LyonMag

Alliance Police Nationale lance un appel inédit aux citoyens pour dénoncer une insécurité qu’il juge désormais incontrôlable. À Lyon, le rendez-vous est donné le 31 janvier à 11h place Maréchal-Lyautey.

Dans un contexte qu’il juge alarmant, le syndicat Alliance Police Nationale appelle à une mobilisation nationale sous la forme de marches citoyennes organisées dans 24 grandes villes françaises, dont Lyon, le samedi 31 janvier 2026 à 11 heures. 

Dans son communiqué national, le syndicat dresse un constat sévère : "La France s'enfonce dans l'insécurité", dénonçant une criminalité qui "s'organise, se structure et se radicalise", tandis que "l'État recule."

Alliance affirme que "chaque jour, les policiers protègent les Français au péril de leur vie, mais sans effectifs suffisants, sans moyens adaptés, sans protection juridique réelle." Le syndicat estime que "la Police nationale est à bout et que les agents sont épuisés", pendant que "les citoyens subissent l’insécurité et que les victimes sont oubliées."

Dans ce contexte, Alliance Police Nationale et les organisations membres de la CFE-CGC appellent à une mobilisation nationale, avec le soutien des forces de sécurité intérieure, des citoyens, des élus et des associations de victimes, afin de dire ensemble : "STOP aux promesses sans actes, STOP à l’effondrement de l’autorité, STOP à l’insécurité et STOP à l’impunité."

"Lyon a dépassé Marseille"

À l’échelle locale, le syndicat a précisé cet appel dans un communiqué régional invitant à une participation "pacifique et responsable". Trois villes sont concernées en Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. Dans la capitale des Gaules, le rendez-vous est fixé place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement.

Cette mobilisation marque un appel inédit lancé directement aux citoyens, à la société civile, aux associations et aux élus, afin de soutenir les forces de l’ordre face à une situation jugée "grave". D’après nos informations, la métropole de Lyon aurait enregistré en 2025 un nombre de violences criminelles (homicide, tentative d'homicide, etc) supérieur de 15 % à celui de Marseille.

Un constat qui inquiète Alain Barberis, secrétaire départemental d’Alliance Police Nationale dans le Rhône. Auprès de LyonMag il explique que "Lyon et sa métropoles ont basculé, nous ne sommes plus dans du narcotrafic, mais dans du narco terrorisme". Il évoque "des faits de mutilation, de torture" et estime que "on a vraiment dépassé un palier dans la terrorisations, dans la radicalisation de réseaux criminels liée à des guerres de territoire sur fond de trafic de stupéfiants."

Une ultra violence au quotidien

À cette criminalité organisée, le syndicaliste ajoute ce qu’il qualifie "d’ultra violence du quotidien", évoquant "la recrudescence des vols à l’arraché ou vols aggravés qui sont réalisés à 60% par des étrangers en situation irrégulière". Il poursuit : "On voit donc que plus de la moitié de ces méfaits sont commis par des étrangers en situation irrégulière dont certains sont déjà sous OQTF et ça montre une vraie difficulté du système aujourd’hui."

Sur le plan des moyens, Alain Barberis dénonce un déséquilibre majeur entre Lyon et d’autres métropoles. "Lyon a dépassé Marseille concernant les faits criminels et pourtant les effectifs de police sont bien moins importants à Lyon qu’à Marseille", explique-t-il, avant de conclure : "On n’a plus la capacité de pouvoir assurer la sécurité des Lyonnais."

Selon lui, malgré "la bonne volonté" des services de l’État au niveau local, "on vide l’océan à la petite cuillère". Il pointe également des "graves carences de moyen humain", tant du côté de la police que de la justice, estimant que "le parquet de Lyon a les mêmes problèmes en termes de moyen humain que la police du Rhône."

Pour le syndicaliste, cette situation pourrait conduire à de nouvelles tragédies. "Ces carences mènent à des drames, il y en a et il y en aura encore plus si rien n’est fait", alerte Alain Barberis, qui redoute "des Franck Labois à répétition" et s’inquiète des "victimes collatérales" potentielles au sein de la population.

Alliance espère que la mobilisation du 31 janvier permettra d’envoyer "un message fort et clair au gouvernement et à l’ensemble des responsables politiques". "On ne peut pas dire qu’on est en guerre, si, derrière, il n’y a pas une armée. Entre les discours et les actes, il y a un fossé", conclut le secrétaire départemental.

Tags :

mobilisation

insécurité

manifestation police

0-50 sur 78 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Apolitique confirmé le 18/01/2026 à 14:23
Voter? a écrit le 18/01/2026 à 13h09

Pour qui quand on sait qu'ils mentent tous ?

D'accord avec vous longtemps je n'ai pas cru au slogan UMPS mais cela a été révélé dans toute sa beauté ses derniers temps.
Mais bon le mandat de Sarkosy l'avait déjà montré par bon nombre de décisions.

Pas de droite pas de gauche.

C'est :
- les mondialistes europeistes partisans d'une société multiculturelle sans socle civilisationnel
- les souverainistes attachés aux racines contre le fédéralisme européen.

Je reste un adepte de Seguin même s'il est parti trop tôt

Lisnard ? Il devrait avoir le courage de partir des LR avec Bellami et fuir un LW qui creuse encore plus la tombe de ce parti de fraudeurs

Exactement, c’est pourquoi la politique est une fabrique à RÊVES 😴 sans plus pour enfants et autres petits attardés.

Signaler Répondre
avatar
Comme quoi le 18/01/2026 à 14:06
Catalan a écrit le 18/01/2026 à 11h13

En 7 ans de règne, quelle décadence, 1400 milliards de dette supplémentaire, hôpital,justice, police , école a l agonie , délinquance, narcos en hausse,,,,,,,et Super Mario continue a faire le beau.

Il est grand temps d arreter de faire du social à fond perdu.
Merci de mettre ce phénomène en évidence.

Signaler Répondre
avatar
C est curieux le 18/01/2026 à 14:04
pasquoil a écrit le 18/01/2026 à 11h29

il suffit de bien voter c pourtant pas compliqué pour MOI C RN

C est curieux cette façon que certaines personnes ont de tout ramener à leurs proctologues.

Signaler Répondre
avatar
Vecteur12 le 18/01/2026 à 14:03
C'est moi a écrit le 18/01/2026 à 13h31

C'est dommage que dans leur communiquer, il ne parle pas de la corruption qui existe depuis toujours entre politique et délinquants.

Tout ces maires qui fricote comme Serge Dassault pour prendre un vieil exemple, tout ces présidents qui vendent la France à des états islamiques, tout ces policiers qui donne des renseignements ou qui ferme les yeux devant des grosses sommes d'argent ou qui commettent eux meme des crimes..

Avec ce genre de fait récurrent vous vous étonner encore que la France bascule de plus en plus dans le chaos?
La France laisse rentrer la drogue et les migrants car elle meme fait parti de cette mafia..

Les petits délinquants profite des miettes qui traîne..
Les gros eux sont tranquille au chaud avec leur propre service d'ordre et ça les eclate de voir le peuple se diviser entre gauche et droite..

Il parlent de plus de capacité pour assurer la sécurité des lyonnais, c'est le sujet et leurs revendications, ce que vous évoquez c'est un autre sujet (ou un manière de faire écran de fumée de votre part).

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 18/01/2026 à 13:31

C'est dommage que dans leur communiquer, il ne parle pas de la corruption qui existe depuis toujours entre politique et délinquants.

Tout ces maires qui fricote comme Serge Dassault pour prendre un vieil exemple, tout ces présidents qui vendent la France à des états islamiques, tout ces policiers qui donne des renseignements ou qui ferme les yeux devant des grosses sommes d'argent ou qui commettent eux meme des crimes..

Avec ce genre de fait récurrent vous vous étonner encore que la France bascule de plus en plus dans le chaos?
La France laisse rentrer la drogue et les migrants car elle meme fait parti de cette mafia..

Les petits délinquants profite des miettes qui traîne..
Les gros eux sont tranquille au chaud avec leur propre service d'ordre et ça les eclate de voir le peuple se diviser entre gauche et droite..

Signaler Répondre
avatar
des conseils encore des conseils le 18/01/2026 à 13:28
Catalan a écrit le 18/01/2026 à 11h13

En 7 ans de règne, quelle décadence, 1400 milliards de dette supplémentaire, hôpital,justice, police , école a l agonie , délinquance, narcos en hausse,,,,,,,et Super Mario continue a faire le beau.

Vous voulez de la sécurité? Bah c'est pas compliqué Monsieur le Président!
Je vous explique :
Vous rapatriez tous les militaires qui sont en Afrique et dans d'autres pays
Et vous les faites patrouillés tous les jours, comme pendant les JO, c'est pas compliqué!
Les résultats sont garantis!
Si vous voulez d'autres conseils, comme en économie je peux vous aider
Bon c'est vrai, je n'ai aucun diplôme mais je gère très bien mon budget même avec un petit salaire!

Signaler Répondre
avatar
Gonnes699 le 18/01/2026 à 13:22

Fallait écouter les agents, seulement les maires, députés et certains militants d'EM ont préféré tout gober avec cette réforme de la sécurité publique qui a fait beaucoup de mal....Ils ont préféré gober le plus de monde sur le terrain, seulement en apparence parce que vider un commissariat pour en mettre dans un autre ça ne créée pas des effectifs

Signaler Répondre
avatar
Cnouveau le 18/01/2026 à 13:13

Sauf que les vraies statistiques de la sécurité disent le contraire. Deux fois moins de morts violentes qu'il y a 50 ans. Point

Signaler Répondre
avatar
Marc72 le 18/01/2026 à 13:11

Toute ville gérée par les escrolos et la gauche devient invivable , mais les bobos en trottinette s'en foutent

Signaler Répondre
avatar
Question ? le 18/01/2026 à 13:11
Catalan a écrit le 18/01/2026 à 11h13

En 7 ans de règne, quelle décadence, 1400 milliards de dette supplémentaire, hôpital,justice, police , école a l agonie , délinquance, narcos en hausse,,,,,,,et Super Mario continue a faire le beau.

Ok pour le bilan de la période Macron.
Mais c'est tellement gros qu'on peut se demander si ce n'était pas voulu...

Et là on sent qu'il pose ses billes pour 2032.

Signaler Répondre
avatar
Voter? le 18/01/2026 à 13:09
Energie a écrit le 18/01/2026 à 11h56

à droite un parti qui monte.
Nouvelle Énergie, de David Lisnard ce qui le différencie du RN c est qu il a une vision et un programme économique liberal à droite alors que le RN a un programme etatiste de gauche. cette différence est importante. les français n ont pas l air de s en rendre compte car malgré les dettes on leur parle peu d économie alors qu in fine c est l économie qui est le plus important ce que la droiche n a pas su mettre en œuvre en voulant draguer des voix de gauche.

Pour qui quand on sait qu'ils mentent tous ?

D'accord avec vous longtemps je n'ai pas cru au slogan UMPS mais cela a été révélé dans toute sa beauté ses derniers temps.
Mais bon le mandat de Sarkosy l'avait déjà montré par bon nombre de décisions.

Pas de droite pas de gauche.

C'est :
- les mondialistes europeistes partisans d'une société multiculturelle sans socle civilisationnel
- les souverainistes attachés aux racines contre le fédéralisme européen.

Je reste un adepte de Seguin même s'il est parti trop tôt

Lisnard ? Il devrait avoir le courage de partir des LR avec Bellami et fuir un LW qui creuse encore plus la tombe de ce parti de fraudeurs

Signaler Répondre
avatar
Moncoeurestalyon le 18/01/2026 à 13:06
Jeanlaville a écrit le 18/01/2026 à 11h57

Tout va bien à Lyon arête de nous faire croire que tout va mal il fait bon de vivre à Lyon c'est une ville géniale

Lyon est une ville calme et apaisée, certes sous conditions ;
- de pas aller a la Guillotière, terreaux, part dieu, pentes de la croix rousse le soir, voire la journée,
- de ne pas se promener avec des bijoux si l on est un senior,
- d' éviter les transports en commun si l on est une jeune fille,
- de ne pas porter une kippa,
A part ça, tout va très bien Madame la marquise.....

Signaler Répondre
avatar
le dialogue des carmelites le 18/01/2026 à 12:54
Calahann a écrit le 18/01/2026 à 11h39

Exactement bien dit 👍

tu te reponds à toi meme?

Signaler Répondre
avatar
VERITY le 18/01/2026 à 12:50

MR de la police , demander cela a vos vos gouvernement qui vous emploi et vos juges de revoir les textes sur le quel l'autorité parental n'es quasi plus ,voir plus dans les foyers. (exceptions pour les enfants battue injustement).
mais nous les anciens ,nos parents ,oncle ,tante, voisins étais la pour sévir .
aujourd'hui ,bin nous sommes vivant en bonne santé et avons appris le respect de l'un et des autres.
QUE CELA DEPLAISE A CERTAINS OU LEUR FILS LEUR .........CA....UUUMMM DESSUS !

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 18/01/2026 à 12:49

Grâce à Doucet, Lyon est devenue une ville apaisée. Le gauchisme écologique est la seule solution. D’ailleurs Grenoble est aussi sur le chemin de l’apaisement gauchiste. Centre ville sinistré, agressions en augmentation.
Il faut revoter pour EELV-LFI (c’est la même chose) et ce sera encore plus apaisé pour les 6 prochaines années. Ensuite, la faillite économique du pays. Bravo aux politiques.

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 18/01/2026 à 12:43
Calahann a écrit le 18/01/2026 à 11h39

Exactement bien dit 👍

Profitez en, la fin est proche pour la gauchosphere et ses idées nauséabondes.

Signaler Répondre
avatar
Un seul parti politique le 18/01/2026 à 12:42

Il faut le RN dans les villes comme en France. Dégager la gauche et la macronie qui veulent détruire la France...

Signaler Répondre
avatar
Doucet a toujours dit que la securite n’a jamais ete sa priorite le 18/01/2026 à 12:39

En septembre 2022, alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes se propose de subventionner à hauteur d'un million d'euros un programme de déploiement de nouvelles caméras, la municipalité préfère réorienter la subvention vers d'autres équipements de sécurité ou des équipements publics dont des toilettes publiques.. Source Wikipedia

Signaler Répondre
avatar
Amen le 18/01/2026 à 12:39

Ça fait longtemps que ça dure et ça fait plaisir de constater qu'enfin , la police appelle un chat un chat en disant que 60% sont des étrangers en situation irrégulière ou OQTF.
Ce n'est pas simplement pour les vols à l'arraché , c'est pour toutes sortes de délits et les 40% qu'il reste , ce sont presque tous des français avec la double nationalité.
Malheureusement , il n'y a pas que la sécurité , il y a la saleté des villes , le non respect de toutes les lois et règles de la République , le vivre ensemble qui n'a plus de sens , le savoir vivre , la politesse , etc ........
J'ai bien peur que ça ne soit déjà trop tard , notre beau pays est en train de pourrir de l'intérieur.

Signaler Répondre
avatar
Alliances le 18/01/2026 à 12:37
On nous aurais menti? a écrit le 18/01/2026 à 11h35

Je croyais que lyon le danger c’était l’extrême droite?

Bah en même temps qui ai étonné de ce discours factuellement dépourvu de toute réalité ?
Je veux dire un syndicat d'extrême droite tiens un discours d'extrême droite et un média qui en fait ces choux gras le relate.
Bref je comprends je me suis toujours senti en insécurité place.Lyautey, les gens dégouline le FRICS acquis illégalement et de l'exploitation

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 18/01/2026 à 12:29
Apolline luce a écrit le 18/01/2026 à 11h32

Je ne vois pas d’insécurité au quotidien que ce soit le jour où la nuit. N’oublions pas que je suis une Lady, je sors souvent le soir au théâtre, à l’opéra ou dans des vernissage et je ne comprends pas le but de cet article et cet appel à la mobilisation faîtes par la police qui pleurniche à mon avis.
Il est fort regrettable de tomber aussi bas. Je ne vois vraiment pas d’insécurité à Lyon.
Cordialement
AL

l'article précise " 15% de plus d'actions criminelles que Marseille en 2025". Et pourtant Marseille n'a pas bonne réputation.
Le fait que vous ne voyiez pas ne prouve pas que cela n'existe pas. Je n'ai jamais vu de poisson volant, et pourtant ça existe. Je ne suis juste pas au bon endroit au bon moment. Peut-être que vous aussi.

Signaler Répondre
avatar
yami le 18/01/2026 à 12:29
Kader a écrit le 18/01/2026 à 11h59

Ils ont voté Sarko, Hollande, Macron par 2 fois, Lfi, Pc, Ps en banlieues. Qu'ils boient le calice jusqu'à la lie

pour votre gouverne, le syndicat de police alliance est encarté RN.

Signaler Répondre
avatar
on peut le dire le 18/01/2026 à 12:28
LFI 69 a écrit le 18/01/2026 à 11h08

Lyon est une terre d'accueil et une ville apaisée.

T'en fais un chouette d'apaisé toi qui débite des conneries tous les jours !

Signaler Répondre
avatar
Le bilan de la doctrine gauchiste écolo le 18/01/2026 à 12:22

Le fameux sentiment d’insécurité.
En mars, les lyonnais dégage ces gauchistes qui sont pour moins de police, plus d’oqtf et moins de caméras …

Signaler Répondre
avatar
bassta le 18/01/2026 à 12:15
République ? a écrit le 18/01/2026 à 10h34

Assurer la sécurité des citoyens est un des devoirs fondamentaux d'une Démocratie.
Si cela n'est plus fait il n'y a plus de pacte démocratique et donc en effet on rentre dans un système anarchique ou cela reste la loi du plus fort (le faible étant rapidement éliminé).

Je vois la situation dans certaines villes de pays étrangers des résidences privées avec des milices privées, des barbelés autour des maisons, des armes de poing dans les voitures etc etc etc . C'est vers ça qu'on va ? il y a un abandon total de l'Etat pour protéger les gens. En plus d'abandonner les gens à leur sort ils les condamnent quand ils veulent se défendre.
Le problème s'est que si des gens agressés se protègent et répondent parfois les juges condamnent les victimes et indemnisent les agresseurs.

Il faut le dire la population est devenue un troupeau de mouton qu'on laisse à disposition des loups sous le regard complaisant et complice du berger (le berger étant l'Etat).

L'exemple iranien devrait nous faire réfléchir : leurs forces de sécurité (les gardiens de la Révolution ) sont contre la population,ce qui explique l’échec de leur révolte. On ne fait pas la révolution avec des pancartes et des smartphones, et donner des armes a des groupes rivaux aurait déclenché l' anarchie comme en Irak ou en Lybie.
Notre peuple de France a la chance d'avoir le soutien de nos forces de sécurité qui sont loyales a la République, armées et structurées. C'est notre rempart contre l'anarchie qui guette notre pays.

Signaler Répondre
avatar
Il n'y aura plus d'évolution de la part des politiques en place le 18/01/2026 à 12:11

Ces politiques et ceux qui les ont précédé ne sont capables que de petits progrès symboliques (comme les opérations XXL de contrôles), alors que la criminalité progresse bien plus vite...

Il nous faut des hommes politiques radicaux.

Le Salavador avec son président Nayib Bukele a démontré que c'était totalement possible dans un pays pourtant encore bien plus ravagé.

Ce n'est même plus une question d'être de droite ou de gauche, c'est la question de savoir si on accepte ou pas que des gens (nos proches éventuellement, ou soi-même) se fassent aggresser, voler, blesser, tuer, ou pas.

Signaler Répondre
avatar
Oui le 18/01/2026 à 12:05
LFI 69 a écrit le 18/01/2026 à 11h08

Lyon est une terre d'accueil et une ville apaisée.

Tu en as accueillis combien chez toi du coup ?

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 18/01/2026 à 12:05
Kader a écrit le 18/01/2026 à 11h55

Soutien indéfectible à nos forces de l'ordre. Pour le reste, les français ont voté Sarko, Hollande, Macron par

Certains commissariats recherchent des hommes d'entretien. Tu as clairement le profil pour nettoyer leurs toilettes et faire la femme de ménage.
Un vrai lêche-cul le Kader 😂😂😂

Signaler Répondre
avatar
johnny le 18/01/2026 à 11:59

T'en qui auront pas l'autorisation de tirer ou poursuivre les merdeux sans casque ect bah sa resteras ainsi et je parle pas encore des points de deals c'est foutu fallait réagir avant avant H24 de flics pas juste une deux fois dans le mois et dire on a fait tels tels attestation ect ( en plus la moitié SDF ou devrais plus être en France )

Signaler Répondre
avatar
Kader le 18/01/2026 à 11:59

Ils ont voté Sarko, Hollande, Macron par 2 fois, Lfi, Pc, Ps en banlieues. Qu'ils boient le calice jusqu'à la lie

Signaler Répondre
avatar
Jeanlaville le 18/01/2026 à 11:57

Tout va bien à Lyon arête de nous faire croire que tout va mal il fait bon de vivre à Lyon c'est une ville géniale

Signaler Répondre
avatar
Energie le 18/01/2026 à 11:56
La seule solution: Voter a écrit le 18/01/2026 à 10h55

40 ans de droite et de gauche fainéante pour en arriver là. La dernière chance de sauver la France, il faut un virage très à droite...

à droite un parti qui monte.
Nouvelle Énergie, de David Lisnard ce qui le différencie du RN c est qu il a une vision et un programme économique liberal à droite alors que le RN a un programme etatiste de gauche. cette différence est importante. les français n ont pas l air de s en rendre compte car malgré les dettes on leur parle peu d économie alors qu in fine c est l économie qui est le plus important ce que la droiche n a pas su mettre en œuvre en voulant draguer des voix de gauche.

Signaler Répondre
avatar
Bertrand kanta le 18/01/2026 à 11:55

Si ils se sentent incapable il faut les déclarer inapte à assurer la sécurité des citoyens et les remplacer par ceux qui sont apte et qui sont pas amateur de Netflix , de film américain ou d’hamburger et de soda xxl

Signaler Répondre
avatar
Kader le 18/01/2026 à 11:55

Soutien indéfectible à nos forces de l'ordre. Pour le reste, les français ont voté Sarko, Hollande, Macron par

Signaler Répondre
avatar
Je dirai même plus le 18/01/2026 à 11:53
Pito a écrit le 18/01/2026 à 11h30

C'est intelligent, ca, comme reaction ...!

Oui la réaction du con

Signaler Répondre
avatar
C’est tout vu le 18/01/2026 à 11:52
pasquoil a écrit le 18/01/2026 à 11h29

il suffit de bien voter c pourtant pas compliqué pour MOI C RN

Moi c’est Aulas

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 18/01/2026 à 11:49
Calahann a écrit le 18/01/2026 à 11h08

À chacun son métier !
Si les policiers se plaignent, bin qu'ils changent de métier.
Le peuple n'est pas un collaborateur !

C'est quoi ce sectarisme méprisant ? Un vision politique qui marque un aveuglement ?
Si les doléances des hommes de terrain sont méprisées de la sorte comment répondre aux besoins de sécurité des lyonnais ? Avec des discours hors-sol idéologiques qui mettent en avant le déni du réel ? Postures d'inversion des valeurs....?

Signaler Répondre
avatar
Pouet pouet le 18/01/2026 à 11:41

Les dernières municipales ont eu lieu en plein Covid grâce a Macron ,résultat les verts ont gagné avec 18% des inscrits !donc dans 2 mois IL FAUT ALLER VOTER!

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 18/01/2026 à 11:39
LFI 69 a écrit le 18/01/2026 à 11h08

Lyon est une terre d'accueil et une ville apaisée.

Exactement bien dit 👍

Signaler Répondre
avatar
C PAS MON JOB le 18/01/2026 à 11:36

Ils ne le disent pas franchement mais on entend clairement : Défendez vous ! : Sauf que si vous passez à l’acte la justice ne vous rattera pas elle !
Pas d’emballement, resté dans la légalité.

Signaler Répondre
avatar
On nous aurais menti? le 18/01/2026 à 11:35

Je croyais que lyon le danger c’était l’extrême droite?

Signaler Répondre
avatar
Soleil noir le 18/01/2026 à 11:33
Les horaces et les coriaces .. a écrit le 18/01/2026 à 10h34

La meilleure des Justice est et sera TOUJOURS celle de la loi du Talion !

Vigilante. L'IA ne pourra jamais son rôle sacré.

Signaler Répondre
avatar
Apolline luce le 18/01/2026 à 11:32

Je ne vois pas d’insécurité au quotidien que ce soit le jour où la nuit. N’oublions pas que je suis une Lady, je sors souvent le soir au théâtre, à l’opéra ou dans des vernissage et je ne comprends pas le but de cet article et cet appel à la mobilisation faîtes par la police qui pleurniche à mon avis.
Il est fort regrettable de tomber aussi bas. Je ne vois vraiment pas d’insécurité à Lyon.
Cordialement
AL

Signaler Répondre
avatar
Pito le 18/01/2026 à 11:30
Calahann a écrit le 18/01/2026 à 11h08

À chacun son métier !
Si les policiers se plaignent, bin qu'ils changent de métier.
Le peuple n'est pas un collaborateur !

C'est intelligent, ca, comme reaction ...!

Signaler Répondre
avatar
Black Star le 18/01/2026 à 11:30
si on comprend bien a écrit le 18/01/2026 à 10h55

Il va falloir se balader avec au moins un pistolet à la ceinture ?

Ou un scimitar si vous préférez.

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 18/01/2026 à 11:29

il suffit de bien voter c pourtant pas compliqué pour MOI C RN

Signaler Répondre
avatar
Lapalisse le 18/01/2026 à 11:25

Comme par hasard la veille des élections notre maire ecolo veut s'engager sur la sécurité alors qu'il n'a jamais voulu le faire avant pourquoi ?
Ce n'est que du pipeau du raquette sur les fonciers qui augmente sans arrêt, une entrave permanente a nos libertés et le non respect de ce que l'on est en droit d'attendre d'un "élu catapulté a Lyon grace a la magouille PLM.

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 18/01/2026 à 11:19

Si l'Etat n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de chaque citoyen , ce dernier doit donc s'armer de différentes manières pour assurer la sécurité de sa famille et la sienne , car le contrat est rompu .

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 18/01/2026 à 11:13

En 7 ans de règne, quelle décadence, 1400 milliards de dette supplémentaire, hôpital,justice, police , école a l agonie , délinquance, narcos en hausse,,,,,,,et Super Mario continue a faire le beau.

Signaler Répondre
avatar
Chihi depassé le 18/01/2026 à 11:10

Nommer un patron un vrai dans la sécurité à lyon
il faut donner plus de moyen à notre police au lieu de dépenser 2 M€ dans une fresque place Bellecour

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.