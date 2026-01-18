"On n’a plus la capacité d’assurer la sécurité des Lyonnais" : les policiers appellent les citoyens à se mobiliser

Dans un contexte qu’il juge alarmant, le syndicat Alliance Police Nationale appelle à une mobilisation nationale sous la forme de marches citoyennes organisées dans 24 grandes villes françaises, dont Lyon, le samedi 31 janvier 2026 à 11 heures.
Dans son communiqué national, le syndicat dresse un constat sévère : "La France s'enfonce dans l'insécurité", dénonçant une criminalité qui "s'organise, se structure et se radicalise", tandis que "l'État recule."
Alliance affirme que "chaque jour, les policiers protègent les Français au péril de leur vie, mais sans effectifs suffisants, sans moyens adaptés, sans protection juridique réelle." Le syndicat estime que "la Police nationale est à bout et que les agents sont épuisés", pendant que "les citoyens subissent l’insécurité et que les victimes sont oubliées."
Dans ce contexte, Alliance Police Nationale et les organisations membres de la CFE-CGC appellent à une mobilisation nationale, avec le soutien des forces de sécurité intérieure, des citoyens, des élus et des associations de victimes, afin de dire ensemble : "STOP aux promesses sans actes, STOP à l’effondrement de l’autorité, STOP à l’insécurité et STOP à l’impunité."
"Lyon a dépassé Marseille"
À l’échelle locale, le syndicat a précisé cet appel dans un communiqué régional invitant à une participation "pacifique et responsable". Trois villes sont concernées en Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. Dans la capitale des Gaules, le rendez-vous est fixé place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement.
Cette mobilisation marque un appel inédit lancé directement aux citoyens, à la société civile, aux associations et aux élus, afin de soutenir les forces de l’ordre face à une situation jugée "grave". D’après nos informations, la métropole de Lyon aurait enregistré en 2025 un nombre de violences criminelles (homicide, tentative d'homicide, etc) supérieur de 15 % à celui de Marseille.
Un constat qui inquiète Alain Barberis, secrétaire départemental d’Alliance Police Nationale dans le Rhône. Auprès de LyonMag il explique que "Lyon et sa métropoles ont basculé, nous ne sommes plus dans du narcotrafic, mais dans du narco terrorisme". Il évoque "des faits de mutilation, de torture" et estime que "on a vraiment dépassé un palier dans la terrorisations, dans la radicalisation de réseaux criminels liée à des guerres de territoire sur fond de trafic de stupéfiants."
Une ultra violence au quotidien
À cette criminalité organisée, le syndicaliste ajoute ce qu’il qualifie "d’ultra violence du quotidien", évoquant "la recrudescence des vols à l’arraché ou vols aggravés qui sont réalisés à 60% par des étrangers en situation irrégulière". Il poursuit : "On voit donc que plus de la moitié de ces méfaits sont commis par des étrangers en situation irrégulière dont certains sont déjà sous OQTF et ça montre une vraie difficulté du système aujourd’hui."
Sur le plan des moyens, Alain Barberis dénonce un déséquilibre majeur entre Lyon et d’autres métropoles. "Lyon a dépassé Marseille concernant les faits criminels et pourtant les effectifs de police sont bien moins importants à Lyon qu’à Marseille", explique-t-il, avant de conclure : "On n’a plus la capacité de pouvoir assurer la sécurité des Lyonnais."
Selon lui, malgré "la bonne volonté" des services de l’État au niveau local, "on vide l’océan à la petite cuillère". Il pointe également des "graves carences de moyen humain", tant du côté de la police que de la justice, estimant que "le parquet de Lyon a les mêmes problèmes en termes de moyen humain que la police du Rhône."
Pour le syndicaliste, cette situation pourrait conduire à de nouvelles tragédies. "Ces carences mènent à des drames, il y en a et il y en aura encore plus si rien n’est fait", alerte Alain Barberis, qui redoute "des Franck Labois à répétition" et s’inquiète des "victimes collatérales" potentielles au sein de la population.
Alliance espère que la mobilisation du 31 janvier permettra d’envoyer "un message fort et clair au gouvernement et à l’ensemble des responsables politiques". "On ne peut pas dire qu’on est en guerre, si, derrière, il n’y a pas une armée. Entre les discours et les actes, il y a un fossé", conclut le secrétaire départemental.
Exactement, c’est pourquoi la politique est une fabrique à RÊVES 😴 sans plus pour enfants et autres petits attardés.Signaler Répondre
Il est grand temps d arreter de faire du social à fond perdu.Signaler Répondre
Merci de mettre ce phénomène en évidence.
C est curieux cette façon que certaines personnes ont de tout ramener à leurs proctologues.Signaler Répondre
Il parlent de plus de capacité pour assurer la sécurité des lyonnais, c'est le sujet et leurs revendications, ce que vous évoquez c'est un autre sujet (ou un manière de faire écran de fumée de votre part).Signaler Répondre
C'est dommage que dans leur communiquer, il ne parle pas de la corruption qui existe depuis toujours entre politique et délinquants.Signaler Répondre
Tout ces maires qui fricote comme Serge Dassault pour prendre un vieil exemple, tout ces présidents qui vendent la France à des états islamiques, tout ces policiers qui donne des renseignements ou qui ferme les yeux devant des grosses sommes d'argent ou qui commettent eux meme des crimes..
Avec ce genre de fait récurrent vous vous étonner encore que la France bascule de plus en plus dans le chaos?
La France laisse rentrer la drogue et les migrants car elle meme fait parti de cette mafia..
Les petits délinquants profite des miettes qui traîne..
Les gros eux sont tranquille au chaud avec leur propre service d'ordre et ça les eclate de voir le peuple se diviser entre gauche et droite..
Vous voulez de la sécurité? Bah c'est pas compliqué Monsieur le Président!Signaler Répondre
Je vous explique :
Vous rapatriez tous les militaires qui sont en Afrique et dans d'autres pays
Et vous les faites patrouillés tous les jours, comme pendant les JO, c'est pas compliqué!
Les résultats sont garantis!
Si vous voulez d'autres conseils, comme en économie je peux vous aider
Bon c'est vrai, je n'ai aucun diplôme mais je gère très bien mon budget même avec un petit salaire!
Fallait écouter les agents, seulement les maires, députés et certains militants d'EM ont préféré tout gober avec cette réforme de la sécurité publique qui a fait beaucoup de mal....Ils ont préféré gober le plus de monde sur le terrain, seulement en apparence parce que vider un commissariat pour en mettre dans un autre ça ne créée pas des effectifsSignaler Répondre
Sauf que les vraies statistiques de la sécurité disent le contraire. Deux fois moins de morts violentes qu'il y a 50 ans. PointSignaler Répondre
Toute ville gérée par les escrolos et la gauche devient invivable , mais les bobos en trottinette s'en foutentSignaler Répondre
Ok pour le bilan de la période Macron.Signaler Répondre
Mais c'est tellement gros qu'on peut se demander si ce n'était pas voulu...
Et là on sent qu'il pose ses billes pour 2032.
Pour qui quand on sait qu'ils mentent tous ?Signaler Répondre
D'accord avec vous longtemps je n'ai pas cru au slogan UMPS mais cela a été révélé dans toute sa beauté ses derniers temps.
Mais bon le mandat de Sarkosy l'avait déjà montré par bon nombre de décisions.
Pas de droite pas de gauche.
C'est :
- les mondialistes europeistes partisans d'une société multiculturelle sans socle civilisationnel
- les souverainistes attachés aux racines contre le fédéralisme européen.
Je reste un adepte de Seguin même s'il est parti trop tôt
Lisnard ? Il devrait avoir le courage de partir des LR avec Bellami et fuir un LW qui creuse encore plus la tombe de ce parti de fraudeurs
Lyon est une ville calme et apaisée, certes sous conditions ;Signaler Répondre
- de pas aller a la Guillotière, terreaux, part dieu, pentes de la croix rousse le soir, voire la journée,
- de ne pas se promener avec des bijoux si l on est un senior,
- d' éviter les transports en commun si l on est une jeune fille,
- de ne pas porter une kippa,
A part ça, tout va très bien Madame la marquise.....
tu te reponds à toi meme?Signaler Répondre
MR de la police , demander cela a vos vos gouvernement qui vous emploi et vos juges de revoir les textes sur le quel l'autorité parental n'es quasi plus ,voir plus dans les foyers. (exceptions pour les enfants battue injustement).Signaler Répondre
mais nous les anciens ,nos parents ,oncle ,tante, voisins étais la pour sévir .
aujourd'hui ,bin nous sommes vivant en bonne santé et avons appris le respect de l'un et des autres.
QUE CELA DEPLAISE A CERTAINS OU LEUR FILS LEUR .........CA....UUUMMM DESSUS !
Grâce à Doucet, Lyon est devenue une ville apaisée. Le gauchisme écologique est la seule solution. D’ailleurs Grenoble est aussi sur le chemin de l’apaisement gauchiste. Centre ville sinistré, agressions en augmentation.Signaler Répondre
Il faut revoter pour EELV-LFI (c’est la même chose) et ce sera encore plus apaisé pour les 6 prochaines années. Ensuite, la faillite économique du pays. Bravo aux politiques.
Profitez en, la fin est proche pour la gauchosphere et ses idées nauséabondes.Signaler Répondre
Il faut le RN dans les villes comme en France. Dégager la gauche et la macronie qui veulent détruire la France...Signaler Répondre
En septembre 2022, alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes se propose de subventionner à hauteur d'un million d'euros un programme de déploiement de nouvelles caméras, la municipalité préfère réorienter la subvention vers d'autres équipements de sécurité ou des équipements publics dont des toilettes publiques.. Source WikipediaSignaler Répondre
Ça fait longtemps que ça dure et ça fait plaisir de constater qu'enfin , la police appelle un chat un chat en disant que 60% sont des étrangers en situation irrégulière ou OQTF.Signaler Répondre
Ce n'est pas simplement pour les vols à l'arraché , c'est pour toutes sortes de délits et les 40% qu'il reste , ce sont presque tous des français avec la double nationalité.
Malheureusement , il n'y a pas que la sécurité , il y a la saleté des villes , le non respect de toutes les lois et règles de la République , le vivre ensemble qui n'a plus de sens , le savoir vivre , la politesse , etc ........
J'ai bien peur que ça ne soit déjà trop tard , notre beau pays est en train de pourrir de l'intérieur.
Bah en même temps qui ai étonné de ce discours factuellement dépourvu de toute réalité ?Signaler Répondre
Je veux dire un syndicat d'extrême droite tiens un discours d'extrême droite et un média qui en fait ces choux gras le relate.
Bref je comprends je me suis toujours senti en insécurité place.Lyautey, les gens dégouline le FRICS acquis illégalement et de l'exploitation
l'article précise " 15% de plus d'actions criminelles que Marseille en 2025". Et pourtant Marseille n'a pas bonne réputation.Signaler Répondre
Le fait que vous ne voyiez pas ne prouve pas que cela n'existe pas. Je n'ai jamais vu de poisson volant, et pourtant ça existe. Je ne suis juste pas au bon endroit au bon moment. Peut-être que vous aussi.
pour votre gouverne, le syndicat de police alliance est encarté RN.Signaler Répondre
T'en fais un chouette d'apaisé toi qui débite des conneries tous les jours !Signaler Répondre
Le fameux sentiment d’insécurité.Signaler Répondre
En mars, les lyonnais dégage ces gauchistes qui sont pour moins de police, plus d’oqtf et moins de caméras …
L'exemple iranien devrait nous faire réfléchir : leurs forces de sécurité (les gardiens de la Révolution ) sont contre la population,ce qui explique l’échec de leur révolte. On ne fait pas la révolution avec des pancartes et des smartphones, et donner des armes a des groupes rivaux aurait déclenché l' anarchie comme en Irak ou en Lybie.Signaler Répondre
Notre peuple de France a la chance d'avoir le soutien de nos forces de sécurité qui sont loyales a la République, armées et structurées. C'est notre rempart contre l'anarchie qui guette notre pays.
Ces politiques et ceux qui les ont précédé ne sont capables que de petits progrès symboliques (comme les opérations XXL de contrôles), alors que la criminalité progresse bien plus vite...Signaler Répondre
Il nous faut des hommes politiques radicaux.
Le Salavador avec son président Nayib Bukele a démontré que c'était totalement possible dans un pays pourtant encore bien plus ravagé.
Ce n'est même plus une question d'être de droite ou de gauche, c'est la question de savoir si on accepte ou pas que des gens (nos proches éventuellement, ou soi-même) se fassent aggresser, voler, blesser, tuer, ou pas.
Tu en as accueillis combien chez toi du coup ?Signaler Répondre
Certains commissariats recherchent des hommes d'entretien. Tu as clairement le profil pour nettoyer leurs toilettes et faire la femme de ménage.Signaler Répondre
Un vrai lêche-cul le Kader 😂😂😂
T'en qui auront pas l'autorisation de tirer ou poursuivre les merdeux sans casque ect bah sa resteras ainsi et je parle pas encore des points de deals c'est foutu fallait réagir avant avant H24 de flics pas juste une deux fois dans le mois et dire on a fait tels tels attestation ect ( en plus la moitié SDF ou devrais plus être en France )Signaler Répondre
Ils ont voté Sarko, Hollande, Macron par 2 fois, Lfi, Pc, Ps en banlieues. Qu'ils boient le calice jusqu'à la lieSignaler Répondre
Tout va bien à Lyon arête de nous faire croire que tout va mal il fait bon de vivre à Lyon c'est une ville génialeSignaler Répondre
à droite un parti qui monte.Signaler Répondre
Nouvelle Énergie, de David Lisnard ce qui le différencie du RN c est qu il a une vision et un programme économique liberal à droite alors que le RN a un programme etatiste de gauche. cette différence est importante. les français n ont pas l air de s en rendre compte car malgré les dettes on leur parle peu d économie alors qu in fine c est l économie qui est le plus important ce que la droiche n a pas su mettre en œuvre en voulant draguer des voix de gauche.
Si ils se sentent incapable il faut les déclarer inapte à assurer la sécurité des citoyens et les remplacer par ceux qui sont apte et qui sont pas amateur de Netflix , de film américain ou d’hamburger et de soda xxlSignaler Répondre
Soutien indéfectible à nos forces de l'ordre. Pour le reste, les français ont voté Sarko, Hollande, Macron parSignaler Répondre
Oui la réaction du conSignaler Répondre
Moi c’est AulasSignaler Répondre
C'est quoi ce sectarisme méprisant ? Un vision politique qui marque un aveuglement ?Signaler Répondre
Si les doléances des hommes de terrain sont méprisées de la sorte comment répondre aux besoins de sécurité des lyonnais ? Avec des discours hors-sol idéologiques qui mettent en avant le déni du réel ? Postures d'inversion des valeurs....?
Les dernières municipales ont eu lieu en plein Covid grâce a Macron ,résultat les verts ont gagné avec 18% des inscrits !donc dans 2 mois IL FAUT ALLER VOTER!Signaler Répondre
Exactement bien dit 👍Signaler Répondre
Ils ne le disent pas franchement mais on entend clairement : Défendez vous ! : Sauf que si vous passez à l’acte la justice ne vous rattera pas elle !Signaler Répondre
Pas d’emballement, resté dans la légalité.
Je croyais que lyon le danger c’était l’extrême droite?Signaler Répondre
Vigilante. L'IA ne pourra jamais son rôle sacré.Signaler Répondre
Je ne vois pas d’insécurité au quotidien que ce soit le jour où la nuit. N’oublions pas que je suis une Lady, je sors souvent le soir au théâtre, à l’opéra ou dans des vernissage et je ne comprends pas le but de cet article et cet appel à la mobilisation faîtes par la police qui pleurniche à mon avis.Signaler Répondre
Il est fort regrettable de tomber aussi bas. Je ne vois vraiment pas d’insécurité à Lyon.
Cordialement
AL
C'est intelligent, ca, comme reaction ...!Signaler Répondre
Ou un scimitar si vous préférez.Signaler Répondre
il suffit de bien voter c pourtant pas compliqué pour MOI C RNSignaler Répondre
Comme par hasard la veille des élections notre maire ecolo veut s'engager sur la sécurité alors qu'il n'a jamais voulu le faire avant pourquoi ?Signaler Répondre
Ce n'est que du pipeau du raquette sur les fonciers qui augmente sans arrêt, une entrave permanente a nos libertés et le non respect de ce que l'on est en droit d'attendre d'un "élu catapulté a Lyon grace a la magouille PLM.
Si l'Etat n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de chaque citoyen , ce dernier doit donc s'armer de différentes manières pour assurer la sécurité de sa famille et la sienne , car le contrat est rompu .Signaler Répondre
En 7 ans de règne, quelle décadence, 1400 milliards de dette supplémentaire, hôpital,justice, police , école a l agonie , délinquance, narcos en hausse,,,,,,,et Super Mario continue a faire le beau.Signaler Répondre
Nommer un patron un vrai dans la sécurité à lyonSignaler Répondre
il faut donner plus de moyen à notre police au lieu de dépenser 2 M€ dans une fresque place Bellecour