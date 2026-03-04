GL Events explose les compteurs en 2025 : chiffres record pour le groupe lyonnais

Le groupe lyonnais GL Events confirme sa bonne santé financière. L’entreprise spécialisée dans l’organisation d’événements, les salons professionnels et la gestion de sites événementiels a annoncé ce mercredi 4 mars des résultats 2025 en progression, marqués notamment par une hausse de son chiffre d’affaires, de sa rentabilité et une réduction de son endettement.

En 2025, GL Events a réalisé un chiffre d’affaires de 1,721 milliard d’euros, en croissance de 5% par rapport à l’année précédente. Dans le même temps, l’EBITDA du groupe progresse de 8% pour atteindre 250 millions d’euros, avec une marge qui s’améliore légèrement à 14,5%.

La rentabilité opérationnelle suit la même tendance. Le résultat opérationnel courant s’établit à 176 millions d’euros, soit une progression de 16%, tandis que le résultat net part du groupe atteint 86 millions d’euros, en hausse de 12% sur un an.

Cette performance repose notamment sur la diversification du groupe et sur la complémentarité de ses trois activités principales : l’organisation d’événements, la gestion de salons professionnels et l’exploitation de sites événementiels.

Une activité portée par les grands événements internationaux

L’année 2025 a été marquée par de nombreux événements d’envergure, en France comme à l’international. Le groupe d'Olivier Ginon a notamment été impliqué dans plusieurs manifestations majeures, parmi lesquelles le SIRHA de Lyon, Global Industrie, la Paris Games Week ou encore le Monaco Yacht Show.

À l’étranger, GL Events a également renforcé sa présence sur plusieurs marchés stratégiques, notamment en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie. Des sites situés à Rio de Janeiro, Santiago du Chili ou São Paulo ont accueilli plusieurs événements majeurs, contribuant à la dynamique de croissance du groupe.

Le groupe poursuit par ailleurs sa stratégie d’acquisitions et de développement international, avec notamment la prise de contrôle d’un salon vétérinaire en Chine et l’acquisition d’une société française spécialisée dans l’organisation de congrès médicaux.

GL Events a également amélioré sa structure financière. À la fin de l’année 2025, la dette nette du groupe s’établit à 471 millions d’euros, soit une baisse d’environ 46 millions d’euros sur un an.

Le groupe lyonnais prévoit désormais une nouvelle année de croissance. Pour 2026, il vise une progression de son chiffre d’affaires supérieure à 8% à périmètre constant, ainsi qu’une nouvelle hausse de son résultat opérationnel.

Plusieurs grands rendez-vous internationaux devraient soutenir cette dynamique, notamment les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, les Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya, ainsi que plusieurs événements sportifs et institutionnels majeurs à travers le monde.

"Le Stade de France, avec 29 événements déjà programmés, tout comme nos contrats pluriannuels pour les Grands Prix de Formule 1 de Las Vegas et d'Interlagos renforcent notre visibilité à moyen et long terme. En 2026, nous confirmerons une nouvelle fois la solidité de notre trajectoire de croissance rentable, en élargissant nos horizons et en consolidant notre leadership mondial", a réagi Olivier Ginon.