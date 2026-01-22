GL Events clôture 2025 sur un chiffre d’affaires record et renforce sa position à Lyon

Selon les chiffres publiés jeudi, le spécialiste de l’événementiel affiche un chiffre d’affaires consolidé de 1,721 milliard d’euros, en hausse de 5,3% par rapport à 2024 et de 7,4% à périmètre et change constants.

Cette croissance est portée par un quatrième trimestre particulièrement dynamique, avec 544 millions d’euros de revenus, soit une progression de 26% sur un an. Le groupe confirme ainsi l’ensemble de ses objectifs financiers pour 2025, tout en annonçant une amélioration de sa dette nette en fin d’exercice.

Dans le détail, le pôle GL Events Live réalise 968,8 millions d’euros sur l’année. Malgré un léger recul annuel, l’activité rebondit fortement en fin d’exercice, portée par les grands événements internationaux, dont l’Exposition universelle d’Osaka et les premiers jalons des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.

Le pôle Exhibitions affiche la plus forte progression, avec +41,5%, atteignant 238,1 millions d’euros. À Lyon, plusieurs salons majeurs comme le SIRHA, Global Industrie, Prod & Pack ou Paysalia contribuent directement à cette dynamique régionale.

Enfin, GL Events Venues enregistre une croissance de 16,2%, à 514,1 millions d’euros, soutenue notamment par l’activité en régions. Lyon figure parmi les territoires moteurs, aux côtés de Marseille, Clermont-Ferrand ou Metz.

Le Stade de France et de nouvelles ambitions

Autre fait marquant : l’entrée du groupe CARAC au capital de la société d’exploitation du Stade de France, à hauteur de 30%. Une opération stratégique destinée à accompagner le développement et la valorisation à long terme de cette infrastructure majeure.

Présent dans plus de 20 pays, fort de près de 6000 collaborateurs, GL Events aborde désormais 2026 avec un portefeuille solide et une trajectoire de croissance confirmée, tout en conservant un ancrage fort à Lyon, où plusieurs de ses événements structurants continuent de peser dans l’économie locale.