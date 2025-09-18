Economie

GL Events décroche un contrat à plus de 130 millions d’euros pour les JO d’hiver de Milan

GL Events a annoncé ce jeudi soir la signature d’un gros contrat de prestations de service pour les JO de Milan Cortina l’hiver prochain.

"Ce contrat représente un volume d’activité supérieur à 130 millions d’euros", précise le groupe lyonnais.

GL Events sera en charge de l’aménagement de 20 sites olympiques et paralympiques, répartis sur les trois pôles de Milan, Cortina et Bormio. 

"En tant que Prestataire Principal, le Groupe mobilisera l’ensemble de ses expertises pour produire les études techniques, aménager les terrains et installer les infrastructures temporaires destinées à accueillir athlètes et spectateurs du monde entier dans des conditions optimales", est-il précisé dans un communiqué.

Les équipes de GL Events seront notamment déployées sur les sites prestigieux de l’arène de Santa Giulia à Milan pour les épreuves de hockey et de para-hockey sur glace, de Predazzo pour les épreuves de ski et de combiné nordique ou encore à Cortina d’Ampezzo, pour les compétitions de ski alpin féminin. 

GL Events, dirigé par Olivier Ginon, se dit "déjà à l'œuvre pour garantir la réussite de ces JO".

Tags :

gl events

Jeux Olympiques 2026

