Nathalie Perrin-Gilbert veut que GL Events "rende l'argent" des aides Covid à la Métropole de Lyon

Et comme l'a souligné Nathalie Perrin-Gilbert, "tous les voyants sont au vert pour GL Events". "Et tant mieux pour son PDG et sa famille", poursuivait l'élue qui rappelait que la société d'évènementiel présentait d'excellents résultats et était entré en négociations exclusives pour l'exploitation du Stade de France.

Selon Nathalie Perrin-Gilbert, il est donc temps de remettre sur la table la remise de près de 800 000 euros sur la redevance du Centre de Congrès de la Cité internationale accordée à GL Events durant la crise sanitaire du Covid-19.

L'ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon a demandé au président Bruno Bernard de rencontrer le PDG de GL Events Olivier Ginon, afin que ce dernier soit "reconnaissant envers la Métropole qui lui a fait cette ristourne de 800 000 euros et rende l'argent. Ces 800 000 euros seraient les bienvenus au moment d'entamer la réflexion sur le budget 2025. Je compte sur vous, M. Bernard, sur vos capacités de négociateur pour faire valoir les intérêts de la collectivité".

Une interpellation qui n'a pas été du goût de Bruno Bernard. L'écologiste lui rétorquait que la Métropole avait débloqué une centaine de millions d'euros d'aides durant le Covid. "On pourrait prendre la totalité et se réinterroger sur leur pertinence. Je ne sais pas pourquoi vous faites une fixette sur GL Events. (...) Cette entreprise se porte bien et j'en suis très heureux, elle aide le territoire", mettait-il fin au débat.