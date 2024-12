GL Events en négociations exclusives pour acquérir un groupe d'évènementiel en Arabie saoudite

Déjà très présent en Asie et au Brésil, GL Events vient d'entrer en négociations exclusives pour acquérir le groupe saoudien ADD Group.

Spécialisé dans l'organisation intégrée d'évènements et basé à Riyad, ADD Group a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 90 millions d'euros en 2023. Ce qui intéresse logiquement le groupe lyonnais dans cette acquisition à venir, c'est le fait que les Saoudiens sont propriétaires et organisateurs du salon Innovation Zero World Congress en Angleterre.

Avec cette implantation au Moyen-Orient, GL Events annonce "une accélération dans la pénétration des marchés en lien grâce à un acteur crédible et légitime du tissu économique évènementiel local, une offre de services élargie (...) et la création d’un acteur de premier plan capable d’accompagner efficacement les autorités locales dans la mise en œuvre de leurs plans de développement évènementiel".

L'opération, dont le montant n'a pas filtré, devrait se finaliser avant fin juin 2025. Elle est conditionnée "à la réalisation des due diligences financières, juridiques et commerciales satisfaisantes et à la signature des accords de transfert des titres".