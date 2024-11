Lyon : GL Events cède l'Agence C.C.C. au groupe Vidal

Après avoir intégré GL Events début 2017, l'Agence C.C.C. vient d'être cédée à 100% au groupe Vidal.

Les Lyonnais se félicitent d'avoir permis à la société d'avoir développé son chiffre d'affaires à plus de 6 millions d'euros cette année et d'avoir renforcé son activité d'éducation médicale et d'organisation de congrès.

"Nous avons réussi un parcours de croissance et de succès avec les équipes de l’Agence. Nous sommes heureux et fiers que C.C.C. rejoigne le Groupe Vidal, un acteur majeur du secteur. Nous sommes confiants quant à son ambition pour mettre en œuvre une nouvelle phase de développement de son activité au cœur des connaissances médicales", réagit le PDG de GL Events Olivier Ginon.

Les termes de la transaction entre GL Events et le groupe Vidal n'ont pas été divulgués. Cette nouvelle entité sera déconsolidée dans les comptes du groupe GL events dès le mois de novembre 2024.