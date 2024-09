Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont rapporter 360 millions d'euros à GL Events

Son groupe d'évènementiel GL Events va toucher la coquette somme de 360 millions d'euros pour avoir contribué à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

C'est le PDG lyonnais en personne qui a dévoilé ce montant, alors que Tony Estanguet (Cojop) s'y était toujours refusé au nom du "droit des affaires". La somme s'explique par le travail fourni par GL Events en amont et pendant l'évènement. Les tribunes, c'est GL Events, mais aussi l'électrification des sites olympiques et l'aménagement du château de Versailles pour les compétitions équestres. Sans oublier le retrait et le recyclage des installations.

L'année 2024 s'annonce record puisque GL Events avait déjà dévoilé un chiffre d'affaires de 820,6 millions d'euros (+19%) sur les six premiers mois de l'exercice, pour un résultat net de 45 millions d'euros.

Olivier Ginon se tourne désormais vers l'avenir. S'il entend "laisser parler la médisance" sur sa proximité avec Emmanuel Macron et le dossier très important du Stade de France dont il aimerait récupérer la gestion, l'homme d'affaires a publiquement renouvelé son envie de laisser le Grand Palais éphémère du Champ-de-Mars. Initialement, GL Events devait le démonter avant fin novembre, mais le Lyonnais milite pour qu'il soit pérennisé quelques années, notamment pour accueillir des expositions des musées en travaux comme le musée Beaubourg. La Ville de Paris n'a pas encore tranché la question.