Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, bientôt exposé à Lyon : découvrez quand

Zeus, ce majestueux cheval métallique qui avait galopé sur les eaux de la Seine avec une cavalière, a décidé de faire une halte dans la cour de l'Hôtel de Ville de Lyon.

Cette prouesse technique, fusionnant art et technologie, avait été exposé au château de Versailles à l'automne dernier. C'est dans le cadre d'une tournée en France et en Europe jusqu'à cet été qu'il débarquera à Lyon du 17 mars au 2 avril.

Le cheval en aluminium, qui avait fendu l'eau de la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, sera exposé et visible gratuitement dans la cour intérieure de l'hôtel de ville de Paris à partir de jeudi et jusqu'au 8 septembre, a annoncé la mairie #AFP pic.twitter.com/jln1BteDFA — Agence France-Presse (@afpfr) August 26, 2024

"Accueillir ce cheval, c’est prolonger un peu l’effervescence des Jeux de Paris 2024. Zeus est un symbole de paix et un lien entre toutes les villes hôtes. Cette idée de transmission et d’hospitalité résonne particulièrement à Lyon. Je suis ravi que les Lyonnais puissent admirer ce concentré d’innovation et de savoir-faire à la française dans la cour de l'Hôtel de Ville de Lyon", a commenté le maire Grégory Doucet