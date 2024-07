Jeux Olympiques de Paris : quel a été le travail de GL Events ?

En sa qualité de sponsor et prestataire, le groupe lyonnais a ainsi mis en place plus de 70% des installations temporaires, soit la quasi totalité des tribunes extérieures qui peuvent accueillir 160 000 personnes au total.

Sans oublier l'installation et l'exploitation électrique des sites du Trocadéro, tour Eiffel, Champ-de-Mars, Invalides, Grand Palais, pont Alexandre-III, Concorde, soit 800 kilomètres de câbles, 5 kilomètres de circuits hydrauliques, et 35 postes de livraison haute tension.

Le site le plus emblématique est probablement celui du château de Versailles où se dérouleront les épreuves équestres, les cinq épreuves du pentathlon moderne et les épreuves de para-équitation. Un domaine que GL Events maîtrise puisqu'il organise depuis des années le salon Equita. A Versailles, la branche Equestrian Sport du groupe d'Olivier Ginon a installé des tribunes de 22 et 24 mètres de hauteur d’une capacité de 16 300 places et gèrera les épreuves.

GL Events annonce également des efforts en matière de développement durable avec "100 % des matériaux utilisés pour les structures temporaires réemployés, réutilisés ou recyclés".

Le contrat passé entre GL Events et Paris 2024 est de 300 millions d'euros.

Forcément, pour Olivier Ginon, des Jeux réussis pourraient faciliter les négociations dans son autre grand projet : celui de l'exploitation du stade de France qu'il veut récupérer au nez et à la barbe de Vinci-Bouygues.