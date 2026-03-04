Municipales à Lyon : les alliés de gauche de Grégory Doucet le mettent en garde sur une possible alliance avec LFI, le maire reste sourd

Grégory Doucet comptait peut-être sur la crainte de ses partenaires de gauche de perdre la Ville, leur mandat, leurs indemnités, pour faire passer la pilule LFI.

Le maire écologiste sortant avait, lors du débat de BFM-TV, ouvert grand la porte à une alliance au second tour avec Anaïs Belouassa-Cherifi, la candidate insoumise. Cette dernière avait d'ailleurs saisi sa main, évoquant même la possibilité d'un retrait de sa candidature si elle venait à se qualifier pour le second tour.

Mais Place Publique et le Parti socialiste préfèrent visiblement perdre l'élection que leur âme.

Lisa Gauthier, cheffe de file du parti de Raphaël Glucksmann à Lyon, a confirmé à Actu.fr que cette alliance ne se fera pas, ou bien sans Place Publique.

De son côté, le PS local n'avait pas encore réagi par la voix de la députée Sandrine Runel. Le parti à la rose a, en bureau national, pris la résolution ce mardi 3 mars bannissant tout accord possible avec LFI au second tour des scrutins municipaux, "compte-tenu de l'inquiétante dérive de la direction de ce mouvement". Or, Sandrine Runel a estimé ce mercredi que "la question (de l'alliance avec LFI) ne se posait pas aujourd'hui" et que "l'alliance (avec Grégory Doucet) ne bougera pas, c'est certain". On a connu position plus LFIphobe...

Il restera alors deux choix à Grégory Doucet le soir du premier tour le 15 mars : garder son union de la gauche sans LFI et espérer que les électeurs d'Anaïs Belouassa-Cherifi reportent tous leurs votes sur sa candidature au second tour. Ou bien remplacer les socialistes et membres de Place Publique par des insoumis, ce qui semble être un calcul politique risqué.

Ce mercredi 4 mars, en marge d'un match de football organisé avec François Ruffin à Lyon, Grégory Doucet a confié ne pas avoir changé d'avis. S'il juge que "les propos de Jean-Luc Mélenchon sont inappropriés (sur l'affaire Epstein lors du meeting de jeudi dernier ndlr)", il estime avoir besoin de tout le monde pour battre Jean-Michel Aulas : "Ce que j'ai dit au débat, je le maintiens. Mon programme de 1er tour sera mon programme de 2e tour. Au soir du 1er tour, il faudra qu'on prenne tous nos responsabilités collectivement. Il est certain que je ne laisserais pas Lyon entre les mains d'un homme qui défend un projet du siècle dernier, basé sur le béton et l'affairisme".