Municipales à Lyon : les alliés de gauche de Grégory Doucet le mettent en garde sur une possible alliance avec LFI, le maire reste sourd

Grégory Doucet comptait peut-être sur la crainte de ses partenaires de gauche de perdre la Ville, leur mandat, leurs indemnités, pour faire passer la pilule LFI.
Le maire écologiste sortant avait, lors du débat de BFM-TV, ouvert grand la porte à une alliance au second tour avec Anaïs Belouassa-Cherifi, la candidate insoumise. Cette dernière avait d'ailleurs saisi sa main, évoquant même la possibilité d'un retrait de sa candidature si elle venait à se qualifier pour le second tour.
Mais Place Publique et le Parti socialiste préfèrent visiblement perdre l'élection que leur âme.
Lisa Gauthier, cheffe de file du parti de Raphaël Glucksmann à Lyon, a confirmé à Actu.fr que cette alliance ne se fera pas, ou bien sans Place Publique.
De son côté, le PS local n'avait pas encore réagi par la voix de la députée Sandrine Runel. Le parti à la rose a, en bureau national, pris la résolution ce mardi 3 mars bannissant tout accord possible avec LFI au second tour des scrutins municipaux, "compte-tenu de l'inquiétante dérive de la direction de ce mouvement". Or, Sandrine Runel a estimé ce mercredi que "la question (de l'alliance avec LFI) ne se posait pas aujourd'hui" et que "l'alliance (avec Grégory Doucet) ne bougera pas, c'est certain". On a connu position plus LFIphobe...
Il restera alors deux choix à Grégory Doucet le soir du premier tour le 15 mars : garder son union de la gauche sans LFI et espérer que les électeurs d'Anaïs Belouassa-Cherifi reportent tous leurs votes sur sa candidature au second tour. Ou bien remplacer les socialistes et membres de Place Publique par des insoumis, ce qui semble être un calcul politique risqué.
Ce mercredi 4 mars, en marge d'un match de football organisé avec François Ruffin à Lyon, Grégory Doucet a confié ne pas avoir changé d'avis. S'il juge que "les propos de Jean-Luc Mélenchon sont inappropriés (sur l'affaire Epstein lors du meeting de jeudi dernier ndlr)", il estime avoir besoin de tout le monde pour battre Jean-Michel Aulas : "Ce que j'ai dit au débat, je le maintiens. Mon programme de 1er tour sera mon programme de 2e tour. Au soir du 1er tour, il faudra qu'on prenne tous nos responsabilités collectivement. Il est certain que je ne laisserais pas Lyon entre les mains d'un homme qui défend un projet du siècle dernier, basé sur le béton et l'affairisme".
Place Publique et le PS ne veulent pas d’une alliance avec LFI au second tour à Lyon ? @Gregorydoucet reste sourd aux exigences de ses partenaires : « Il faudra qu’on prenne tous nos responsabilités collectivement » pic.twitter.com/3v6Vo2l2v3— Lyon Mag (@lyonmag) March 4, 2026
Je vois plutôt des idées du fond … des égouts.Signaler Répondre
Désarmer la police municipale, réduire les caméras … Ah non, ça Doucet a dit qu’il n’est pas d’accord. Mais, ils vont faire comment pour s’entendre ? On négocie à 50/50 ? 1 policier sur 2 armé ? Qui va lâcher ? Melenchon ? Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas lâcher. Doucet alors ? Ah, ça je le vois bien. Après tout, c’est un fervent défenseur du sentiment d’insécurité ou de la « désobéissance citoyenne ».
D’ailleurs, il ne faut plus parler de sécurité, maintenant, à LFI on dit « sureté »…
Zou, cette alliance pue. Les lyonnais le savent.
Doucet a transformé son discours politique à 3 mois du scrutin. Ça se voit trop. C’est fini pour lui.
La discrimination en fonction de l'âge est un délit au même titre que les autres discriminations...Signaler Répondre
Honte aux écolos, prêts à toutes les compromissions pour garder leurs sièges. LFI, n’est pas un parti républicain.Signaler Répondre
Les lyonnais sanctionneront cette alliance.
D’un côté peut être trop de béton. De l’autre un projet de dictature avancée qui promet de tout casser ! Npyre maire sera soumis à la volonté de cette milices qui tue !Signaler Répondre
Mais je rêve, il porte des chemisettes sous une vesteSignaler Répondre
Put..n mais c'est jean-claude convenant ce type mdr
Bon après n'oublions pas qu'il vient de dire qu'Aulas était un ennemi de la république, lui le naze qui ne supporte pas la contradiction
Et lui veut s'associer à lfi franchement antisémite et anti-blanc
Virons les
Doucet a encore une chance : le saint patron des sourds, François de Sales, est mort à Lyon.Signaler Répondre
Si notre futur ex-maire se rend en pèlerinage rue Sainte-Hélène, un miracle se produira peut-être : il jouirait enfin du sens de l'ouïe dont il a toujours manqué.
Quelques billets gratos pour aller voir des matchs et l'électorat LFI ne verra pas d'inconvénients à voter Aulas. Il n'en voyait pas quand il sautait sur son canapé.Signaler Répondre
Doucet pactiserait même avec le diable pour garder son siège !! Rien à f…des lyonnais, ce qui compte c’est de rester au chaud et à la bonne soupe 🤮🤮🤮Signaler Répondre
👍👍👍👍👍Signaler Répondre
Comme toujours à gauche on a honte de rien et on va à la soupe.Signaler Répondre
Douchier..Signaler Répondre
Et sinon les programmes, on en parle ?Signaler Répondre
Cette histoire de LFI est un piège pour faire voter Aulas, sans avoir à aborder aucun sujet de fond. La ficelle est énorme mais marche super bien, au niveau local et national, bravo la Droite, et bravo Mélenchon (les 2 faces de la même pièce). Une alliance objective pour pourrir les Verts et le PS coincés entre les 2, pourtant les seuls à avoir des idées de fond sur la vie des gens.
Ce doucet me fait penser à un vampire assoiffés par le sang et par le pouvoirSignaler Répondre
Doucet nous raconte qu'Il faudra qu'on prenne tous nos responsabilités collectivement. Il faut traduire ses propos par "je veux garder ma place de maire à tout prix quitte à ce que je m'associe avec le diable". Il trouve qu'il n'a pas assez divisé la population de Lyon entre elle, alors il veut en remettre une couche. Trouvons un maire capable de réunir les lyonnais au lieu de les diviser comme il l'a fait pendant 6 ans.Signaler Répondre
Michel Noir n'a jamais tendu la main au RN, Doucet leche les babouches de Melanchon même si celles ont marché dans la m...e de la Jeune Garde.Signaler Répondre
Excellent 🤣🤣😂Signaler Répondre
Ce que je ne comprends pas, cest plutôt que la gauche continue a soutenir la candidature de M Doucet.Signaler Répondre
De toute façon, doucet fera accord avec Lfi pour récupérer des voix, et de toute façon ses positions sont plus proches de LFI que du PS.
Sandrine Runel est prête à tout pour garder ses indemnités. C’est à cela qu’on réconnait une vraie socialisteSignaler Répondre
LFI et les Verts c’est la même tambouille, la même idéologie d’opposition des gens, ceux qu’ils nomment fascistes s’ils ne pensent pas comme eux. Doucet n’en a rien à faire de ses alliés seul compte son poste et ses petits avantages…Signaler Répondre
Doucet a le choix entre la défaite et le déshonneurSignaler Répondre
Il aura la défaite et le déshonneur
Aulas à tendu la main à la gauche, certains l'ont accepté d'autres refusé. Maintenant ces derniers se trouvent en présence d'un islamogauchiste . Trop tard. Sinon abstenez vous et comme l'ecriraient certains Lyon ville de Jean Moulin un des héros de la Résistance. Véritable gens de gauche vous ne pouvez soutenir un tel maire qui soutient ces nervis fachistes de la Jeune Garde qui ont donné la mort.Avec ces gens l'antisémitisme à de beaux jours devant lui et ceci est intolérable.Signaler Répondre
Mr Doucet est prêt à tout pour garder sa place ( et son salaire) même à s’allier avec LFI… il est lamentable…Signaler Répondre
Marchais le disait déjà à l'époque à son épouse de faire les valises mais lui au moins il ns faisait rire ce qui n'est pas le cas du doudou en question.Signaler Répondre
On n'en veut plus qu'il le sache une bonne fois pour toutes ! sinon il y aura une poussette...
heu non désolée, c'était à cause de ses très nombreuses casseroles (avec son gendre) et ses condamnations pénales !!Signaler Répondre
L'important c'est de gagner face aux affairistes trop vieux, trop avides, trop préoccupés par leur ego et leurs bonnes affaires.Signaler Répondre
Lyon a besoin de Doucet !! Lyon n'est pas un EHPAD !
Et beaucoup plus rapide que les avions au départ de Dubaï...Signaler Répondre
Doucet le donneur de leçons critique JMA sur sa sou disant invisibilité mais on aimerait que Doucet et sa clique clarifie sa position vis à vis de LFI.Signaler Répondre
Il va encore trouver de "bons" arguments pour justifier son alliance avec les LFI......
PS, PC EELV et même les macronistes, et LR feront alliance avec le diable en personne pour conserver leurs places, ils préfèrent gagner dans le déshonneur.Signaler Répondre
EELV fera alliance avec LFI car ils sont tous 2 d'extrême gauche...Signaler Répondre
A une époque Michel Noir avait perdu sa place à cause de ses convictions, c'est un homme respectable, Doucet va perdre son âme et sa place de maire, c'est une fiente d'oiseau sur un pare brise le 22 mars il sera nettoyer d'un coup de lave glace.Signaler Répondre
Vous n allez pas me dire que Doucet va se cacher quand ses alliés de gauche ont des choses à lui dire ?" Ce serait une marque d'invisibilité M Doucet.Signaler Répondre
Allez savoir finalement .... Vous savez ? alors Ite missa est
AULAS, projet du siècle passé, béton et affairisme!!!!!Signaler Répondre
Doudou, projet du siècle a venir, Melenchon et le terrorisme ....
Nous prendrons collectivement nos responsabilités......
Quentin, repose en paix 🙏, ni oubli, ni pardon
ce sinistre personnage : prêt à tout pour rester en place, comme beaucoupSignaler Répondre
Vivement le 23 mars, bien que le 16 ce serait encore mieux
Il partage les mêmes valeurs (ou lâcheté) que lfi, c'est un hargneux comme lfi...Signaler Répondre
Il est capable de créer un parti "écolos insoumis".
s il n est plus allié avec LFI il n aura plus ses « partenaires privilégiés » de la jeune garde pour « faire les coups de poings » en gants coqués sur les trottoirs lyonnais … et ça, ca va lui manquer…Signaler Répondre
le parisien maire et sa bande de conseillers coûteux veulent s accrocher à leurs postes dont certainssont mis en cause par la cour des comptes et à leurs avantages… c est sur sans les avantages de la mairie ce petit monde ne mènera pas la meme vie après… va falloir travailler mais pour les lyonnais moins d argent public gaspillé…Signaler Répondre
Il n'y a pas du tout de forcing...Signaler Répondre
Sinon ce serait bien d'enquêter sur les annoncent flous des opposants qui veulent annuler une partie de la modernisation des métros pour construire celui vers tassin
Doucet vit ses derniers jours comme personnage public. Au fond de lui, il sait que la défaite est inéluctable. Dommage qu'il passe ses derniers moments au pouvoir à magouiller avec des gens infréquentables. L'Histoire ne retiendra que ça de son mandat bien médiocre.Signaler Répondre
La faim justifie les moyens !!!Signaler Répondre
Mais c'est évident, qu'il y aura alliance entre Doucet et LFI, mais il perdra quand même et retournera à Paris dans son ONGSignaler Répondre
Van Styvendel à Villeurbanne , c'est pareil .Il va se coucher devant les Mélenchonistes, comme il l'a déjà fait il y a 6 ans et lui aussi il va prendre une rouste électorale
il devrait déjà rembourser la distribution de son prospectus que j ai hier au milieu du magazine Met’ je trouve inadmissible que je paye sa distribution avec mes impôts et après il veut faire la morale à mr AulasSignaler Répondre
On voit tout de suite le personnage !Signaler Répondre
t'as été payé combien pour écrire de telles conneries??? Ou alors tu était sous protoxyde d'azote !!Signaler Répondre
Doucet ne se laissera pas manipuler par les fascistes de l'extrême centre et autres socialistes. La planète a besoin de lui pour survivre et vaincre le réchauffement climatique. No pasaran AULAS !Signaler Répondre
Prépare tes valises DoudouSignaler Répondre