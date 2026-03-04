"Je viens de me battre avec deux gauchistes" : à Lyon, Mila échange des coups, la scène filmée par les protagonistes

Mila a de nouveau eu des problèmes dans les rues de Lyon. Reconnue ce mardi soir alors qu'elle promenait son chien le long du Rhône, elle a eu une altercation avec deux personnes qui l'auraient insultée.

"Je viens de me battre avec deux gauchistes", a réagi la militante fémonationaliste dans une vidéo a posteriori.

"Je promenais ma chienne tranquillement quand trois individus m'ont reconnue et m'ont insultée copieusement avant de s'en aller. Je demande à l'homme-soja ce qu'est un nazi et l'extrême-droite, puisque c'est ainsi qu'il m'a définie. Évidemment, il me répond 'je ne sais pas et je l'assume'. Je suis filmée par cette fille, je tente de lui arracher le téléphone des mains puis je lui en colle une. L'homme-soja se met alors à me frapper", narre Mila, vidéo de la scène à l'appui.

D'ailleurs, la femme frappée par Mila a également filmé et publié l'altercation.

La version de Mila est moins glorieuse pour vous pic.twitter.com/26bQ5jGiSW — 🍷 (@daffyduchy) March 4, 2026

Les protagonistes ont finalement été séparés par un passant, présenté par Mila comme étant un "immigré" avec qui elle aurait ensuite parlé une demi-heure. "C'est très marrant de voir que des immigrés en ont plein le cul de la vermine gauchiste et de son idéologie pathétique", conclut Mila.

On ignore si des plaintes ont été déposées ou non.