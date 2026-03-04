Faits Divers

"Je viens de me battre avec deux gauchistes" : à Lyon, Mila échange des coups, la scène filmée par les protagonistes

Ce mardi 3 mars, une altercation a eu lieu sur les berges du Rhône à Lyon entre Mila et deux personnes. Les deux camps ont filmé la scène, la militante fémonationaliste a débriefé la scène a posteriori.

Mila a de nouveau eu des problèmes dans les rues de Lyon. Reconnue ce mardi soir alors qu'elle promenait son chien le long du Rhône, elle a eu une altercation avec deux personnes qui l'auraient insultée.

"Je viens de me battre avec deux gauchistes", a réagi la militante fémonationaliste dans une vidéo a posteriori.

"Je promenais ma chienne tranquillement quand trois individus m'ont reconnue et m'ont insultée copieusement avant de s'en aller. Je demande à l'homme-soja ce qu'est un nazi et l'extrême-droite, puisque c'est ainsi qu'il m'a définie. Évidemment, il me répond 'je ne sais pas et je l'assume'. Je suis filmée par cette fille, je tente de lui arracher le téléphone des mains puis je lui en colle une. L'homme-soja se met alors à me frapper", narre Mila, vidéo de la scène à l'appui.

D'ailleurs, la femme frappée par Mila a également filmé et publié l'altercation.

Les protagonistes ont finalement été séparés par un passant, présenté par Mila comme étant un "immigré" avec qui elle aurait ensuite parlé une demi-heure. "C'est très marrant de voir que des immigrés en ont plein le cul de la vermine gauchiste et de son idéologie pathétique", conclut Mila.

On ignore si des plaintes ont été déposées ou non.

Tags :

mila

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Marine c'est pas bien le 04/03/2026 à 15:19
la buzz a écrit le 04/03/2026 à 15h10

ah mila tout un programme, elle vit pour le buzz

Non pour l'argent plutôt, étant donné que la marine doit rendre l'argent du peuple

Signaler Répondre
avatar
allez allez le 04/03/2026 à 15:12

Va y Mila met lui un coup de boule !

Signaler Répondre
avatar
la buzz le 04/03/2026 à 15:10

ah mila tout un programme, elle vit pour le buzz

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 04/03/2026 à 14:51
johnny a écrit le 04/03/2026 à 14h13

La mila et pas très futé mais les deux autres insulter sans raison pour une fois la mila promener son chien ( après c'est les quais le soir c'est pas un endroit pour sortir

Sans approuver la violence physique que je réprouve d'où qu'elle vienne, je peux comprendre que l'on pète un câble en se faisant insulter gratuitement...

Ces gauchistes feraient bien de se documenter sur les notions qu'ils invectivent, car il se reconnaîtraient bien dans leurs définitions...

Signaler Répondre
avatar
siamotuttiantilfi le 04/03/2026 à 14:37

Respect à Mila, bien plus courageuse que la plupart des français!

Signaler Répondre
avatar
Par Pitié ! le 04/03/2026 à 14:15

Foutez moi tout ce beau monde dans le premier avion en partance pour Dubaï.( c est là bas qu'on les mets , c est pratique)

Signaler Répondre
avatar
johnny le 04/03/2026 à 14:13

La mila et pas très futé mais les deux autres insulter sans raison pour une fois la mila promener son chien ( après c'est les quais le soir c'est pas un endroit pour sortir

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 04/03/2026 à 14:10

"L'homme-soja se met alors à me frapper".

C'était probablement un féministe adepte des valeurs humanistes et du vivre ensemble...

Signaler Répondre
avatar
bravmil le 04/03/2026 à 14:09

C'est surtout la majorité des Français qui en ont plein le cul de ces gauchistes! Vivement les élections!

Signaler Répondre
avatar
ULTRA-gauche le 04/03/2026 à 14:08

La gauche fasciste pue!

Signaler Répondre

