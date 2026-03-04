Descente à la demande, bus refuges… comment Lyon tente de sécuriser ses transports en commun depuis 10 ans

Le Sytral marque les dix ans des marches exploratoires, un dispositif mis en place pour améliorer la sécurité dans les transports en commun lyonnais. Lancée en 2016, cette initiative vise à lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel dans le réseau TCL en associant directement des usagères à l’évaluation des conditions de déplacement.
Le principe repose sur des diagnostics réalisés sur le terrain par des groupes d’ambassadrices volontaires, chargées d’identifier les points sensibles du réseau et de proposer des améliorations. À l’approche de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le Sytral dresse le bilan de cette démarche.
En dix ans, plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer la sécurité des voyageurs.
Parmi elles figure la descente à la demande, instaurée en 2019 sur l’ensemble des lignes de bus. Les passagers peuvent demander à descendre entre deux arrêts à partir de 22 heures afin d’être déposés au plus près de leur destination. En 2025, plus de 3700 descentes à la demande ont été enregistrées, soit un chiffre en forte hausse par rapport à l’année précédente.
Le réseau TCL a également lancé le dispositif des bus refuges, déployé depuis 2024 dans l’ensemble des bus et dans plusieurs sites du réseau. Les personnes victimes ou témoins de harcèlement peuvent y trouver un lieu sécurisé pour demander de l’aide.
La vidéoprotection constitue un autre outil majeur avec plus de 12 000 caméras installées dans les stations, les rames de métro et de tramway ainsi que dans les bus.
Les voyageurs peuvent aussi signaler des situations de harcèlement via le site internet ou l’application TCL. En 2025, 113 signalements ont été enregistrés, les victimes pouvant ensuite être orientées vers des associations d’aide.
Par ailleurs, les agents du réseau sont formés à la prise en charge des victimes et à l’accompagnement des usagers confrontés à ce type de situation.
Des ambassadrices mobilisées sur le terrain
Les marches exploratoires continuent aujourd’hui de mobiliser une cinquantaine d’ambassadrices volontaires. Ces participantes contribuent à identifier les améliorations possibles sur les lignes de transport, notamment en matière d’éclairage, d’aménagement des espaces ou de signalétique.
Chaque opération nécessite environ une vingtaine d’heures de préparation, entre travail de terrain et élaboration d’un diagnostic.
En 2026, le Sytral prévoit également de tester un format mixte associant des étudiants, notamment sur le secteur du campus de La Doua, tandis qu’une autre marche exploratoire sera menée à la nouvelle gare routière de Gerland.
Pour le Sytral, les marches exploratoires ont permis de structurer une politique de lutte contre le harcèlement dans les transports et d’améliorer les conditions de déplacement pour l’ensemble des usagers du réseau TCL.
Bus refuges, descente à la demande, signalements etc... Et s’attaquer aux responsables, faire la chasse aux prédateurs, muscler la réponse ?Signaler Répondre
Comme d'habitude plutôt que de régler les causes on s'occupe des conséquences...Signaler Répondre
Donc la montée de l'insécurité est due aux pistes cyclables. Et dire tu tu votes !!! On devrait imposer un examen pour pouvoir voter, le mec incapable de réfléchir serait recalé.Signaler Répondre
"maintenant démerdez-vous" comme dirait l'autre c'est aux usagers de faire un effort...Signaler Répondre
Ne pas oublier que pour les pastèques la sécurité "première" dans les TCL c'est de verbaliser les contrevenants, la sécurité des honnêtes gens passe en deuxième plan.Signaler Répondre
Une des rare fois où j'ai pris le bus, voiture en panne pour rentrer, le chauffeur a refusé la descente à la demande...
Soit disant ça lui faisait perdre trop de temps sur son horaire. Il voulait surtout rentrer chez lui pépère plus tôt...
Ça m'a fait marcher 10mn pour la digestion, pas plus mal avant de se coucher.
Et je n'ai pas eu de raison d'avoir peur je n'habite pas à Vaulx Villeurbanne Vénissieux Rillieux et les nombreux arrondissements craignosses de Lyon ;-)
des mesurettes pour la communication mais rien d efficace sur le fond … depuis des années la sécurité des TCL est en chute libre ..le choix du tout vélo à Lyon porté par les écologistes a fait shiftter les budgets vers le vélo et ses pistes coûteuses… en opposition avec toutes les politiques écologiques développées dans le monde entier qui ont toujours privilégié les transports publics avant tout… le choix des écologistes à beaucoup fait diminuer la qualité de service des transports publics lyonnais et leur sécurité… le nombre de pannes du métro de ses Escalators et de ses ascenseurs en sont la phase émergée rien à voir avec l âge du matériel avancée par Mr Bernard, car les pannes pour maniaque d entretien à touché toutes les lignes quelquesoit leur age … la sécurité et la fraude ont explosé rien à voir avec le manque de conducteurs annoncé par Bernard puisqu il ne s agit pas du tout des memes profils de recrutement et la formation d un contrôleur est beaucoup plus rapide qu un conducteur à qui il faut faire passer un permis de transport en commun… le président du sytral et de la métropole se fout des lyonnais c est un ancien cadre dirigeant des transports public et expert de la sécurité dans les transports qui vous le ditSignaler Répondre
Et dans le métro ? Bah, dans le métro t'entends le message suivant : "Mesdames et messieurs, des pickpockets sont actuellement dans la rame. Soyez attentifs à vos effets personnels". En gros, on vous aura prévenus, maintenant démerdez-vous. Trop bien !! Bientôt : "Mesdames et messieurs, des terroristes sont actuellement dans la rame. Priez."Signaler Répondre
Moi aussi, j'ai un message : Mesdames et messieurs, des technocrates incompétents et méprisants sont au pouvoir de votre Métropole depuis six ans. N'oubliez pas de voter les 15 et 22 mars.
Leur prestataire qui est censé servir à la sécurité, quelle est leur fonction en fait ?Quand je les vois à Valmy sur leur tel ou en train de se taper des tacos ou à la Soie je me pose des questionsSignaler Répondre