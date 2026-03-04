Descente à la demande, bus refuges… comment Lyon tente de sécuriser ses transports en commun depuis 10 ans

Le Sytral marque les dix ans des marches exploratoires, un dispositif mis en place pour améliorer la sécurité dans les transports en commun lyonnais. Lancée en 2016, cette initiative vise à lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel dans le réseau TCL en associant directement des usagères à l’évaluation des conditions de déplacement.

Le principe repose sur des diagnostics réalisés sur le terrain par des groupes d’ambassadrices volontaires, chargées d’identifier les points sensibles du réseau et de proposer des améliorations. À l’approche de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le Sytral dresse le bilan de cette démarche.

En dix ans, plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer la sécurité des voyageurs.

Parmi elles figure la descente à la demande, instaurée en 2019 sur l’ensemble des lignes de bus. Les passagers peuvent demander à descendre entre deux arrêts à partir de 22 heures afin d’être déposés au plus près de leur destination. En 2025, plus de 3700 descentes à la demande ont été enregistrées, soit un chiffre en forte hausse par rapport à l’année précédente.

Le réseau TCL a également lancé le dispositif des bus refuges, déployé depuis 2024 dans l’ensemble des bus et dans plusieurs sites du réseau. Les personnes victimes ou témoins de harcèlement peuvent y trouver un lieu sécurisé pour demander de l’aide.

La vidéoprotection constitue un autre outil majeur avec plus de 12 000 caméras installées dans les stations, les rames de métro et de tramway ainsi que dans les bus.

Les voyageurs peuvent aussi signaler des situations de harcèlement via le site internet ou l’application TCL. En 2025, 113 signalements ont été enregistrés, les victimes pouvant ensuite être orientées vers des associations d’aide.

Par ailleurs, les agents du réseau sont formés à la prise en charge des victimes et à l’accompagnement des usagers confrontés à ce type de situation.

Des ambassadrices mobilisées sur le terrain

Les marches exploratoires continuent aujourd’hui de mobiliser une cinquantaine d’ambassadrices volontaires. Ces participantes contribuent à identifier les améliorations possibles sur les lignes de transport, notamment en matière d’éclairage, d’aménagement des espaces ou de signalétique.

Chaque opération nécessite environ une vingtaine d’heures de préparation, entre travail de terrain et élaboration d’un diagnostic.

En 2026, le Sytral prévoit également de tester un format mixte associant des étudiants, notamment sur le secteur du campus de La Doua, tandis qu’une autre marche exploratoire sera menée à la nouvelle gare routière de Gerland.

Pour le Sytral, les marches exploratoires ont permis de structurer une politique de lutte contre le harcèlement dans les transports et d’améliorer les conditions de déplacement pour l’ensemble des usagers du réseau TCL.