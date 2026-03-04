Porté disparu aux Etats-Unis, un ancien espoir de l’ASVEL retrouvé sain et sauf

Mise à jour le 4 mars : Elijah Hoard a été retrouvé sain et sauf. Les conditions de sa disparition n'ont pas été précisées. "Du plus profond de nos coeurs, merci à tous ceux qui ont diffusé l'information à travers le monde", a réagi la soeur du jeune basketteur sur les réseaux sociaux.
Article initial publié le 2 mars : Elijah Hoard, frère de l’international français Jaylen Hoard, est porté disparu depuis trois jours aux Etats-Unis.
Cet ancien espoir de l’ASVEL a été vu pour la dernière fois à l’aéroport de Chicago où il devait prendre un avion pour la France. Mais ce jeune de 23 ans n’a jamais embarqué.
Une enquête a été ouverte. Selon la police de Chicago, Elijah Hoard pourrait se trouver dans un état de détresse nécessitant une assistance médicale. Un appel à témoins a également été lancé par sa famille sur les réseaux sociaux.
