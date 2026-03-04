Faits Divers

Porté disparu aux Etats-Unis, un ancien espoir de l’ASVEL retrouvé sain et sauf

Elijah Hoard, frère du basketteur international français Jaylen Hoard, est porté disparu depuis trois jours aux Etats-Unis.

Mise à jour le 4 mars : Elijah Hoard a été retrouvé sain et sauf. Les conditions de sa disparition n'ont pas été précisées. "Du plus profond de nos coeurs, merci à tous ceux qui ont diffusé l'information à travers le monde", a réagi la soeur du jeune basketteur sur les réseaux sociaux.

Article initial publié le 2 mars : Elijah Hoard, frère de l’international français Jaylen Hoard, est porté disparu depuis trois jours aux Etats-Unis.

Cet ancien espoir de l’ASVEL a été vu pour la dernière fois à l’aéroport de Chicago où il devait prendre un avion pour la France. Mais ce jeune de 23 ans n’a jamais embarqué. 

Une enquête a été ouverte. Selon la police de Chicago, Elijah Hoard pourrait se trouver dans un état de détresse nécessitant une assistance médicale. Un appel à témoins a également été lancé par sa famille sur les réseaux sociaux.

avatar
je partirapas le 04/03/2026 à 11:05
forêt a écrit le 03/03/2026 à 01h57

ils ont du le renvoyer au Sénégal ou en Zambie

encore un intelligent ??

avatar
Game over le 03/03/2026 à 18:40

Il mérite ce qu'il lui arrive. Il n'y a que des vrais chiens sans cervelle qui vont chez les merloques aujourd'hui.

avatar
Bob47 le 03/03/2026 à 16:23

So What ?

avatar
C est vrai le 03/03/2026 à 12:26
Soleil noir a écrit le 03/03/2026 à 10h38

Faut être c.. d'aller aux USA aujourd'hui. Pays fasciste raciste sans intérêt.

Dubai c est mieux en ce moment

avatar
Soleil noir le 03/03/2026 à 10:38

Faut être c.. d'aller aux USA aujourd'hui. Pays fasciste raciste sans intérêt.

avatar
forêt le 03/03/2026 à 01:57

ils ont du le renvoyer au Sénégal ou en Zambie

avatar
Sami69 le 02/03/2026 à 21:55
Ex Précisions a écrit le 02/03/2026 à 18h20

Il est peut-être dans une prison de ICE ?
Ils arrêtent tout ce qui n'est pas américain, blanc au menton carré...

Fachelard

avatar
Ex Précisions le 02/03/2026 à 18:20

Il est peut-être dans une prison de ICE ?
Ils arrêtent tout ce qui n'est pas américain, blanc au menton carré...

