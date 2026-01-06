ASVEL

Sans Nando de Colo, l’ASVEL reçoit le Real Madrid  - Lyon Mag

L’ASVEL retrouve déjà le parquet de la LDLC Arena.

Après deux matchs à domicile en Euroligue, les basketteurs villeurbannais reçoivent le Real Madrid à la LDLC Arena ce mardi à 20h pour le compte de la 20e journée d'Euroligue.

Privés de Nando de Colo, parti subitement au Fenerbahce, les hommes de Pierrick Poupet vont tenter d’enchainer avec une troisième victoire consécutive dans la compétition, après les succès obtenus face à l’Efes Istanbul et Paris. 

Désormais 15e du classement, l’ASVEL va défier une équipe espagnole qui l’avait emporté au match aller (85-72).

