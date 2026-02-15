Tony Parker prêt à prendre les commandes de l’ASVEL et à s’entourer de Vincent Collet

Un nouveau virage se dessine à Villeurbanne. Déjà propriétaire et président de l’ASVEL, Tony Parker réfléchirait sérieusement à descendre au plus près du terrain la saison prochaine.

L’ex-meneur des San Antonio Spurs souhaiterait désormais endosser le costume d’entraîneur principal, lui qui débute son aventure de tacticien avec l’équipe de France U17. Il jouera d’ailleurs la prochaine Coupe du Mondes des Jeunes cet été en Turquie.

Pour bâtir son staff, il aurait pris contact avec Vincent Collet afin de lui proposer une place d’adjoint. L’idée d’un duo formé par l’ancien capitaine et son ex-sélectionneur circule avec insistance.

L’information, évoquée notamment par Le Progrès, prend de l’épaisseur. En décembre dernier, Vincent Collet nous avait déjà indiqué que Tony Parker avait comme ambition de mener une sérieuse carrière de coach, ce qui était à ses yeux “un vrai basculement”. Il nous avait confié également que “quand on devient coach, il ne s’agit plus de faciliter sa propre performance, mais celle des autres”, ce qui s’apparente à un des nombreux conseils qu’il pourrait donner à Tony Parker s’il devenait son adjoint la saison prochaine.

Entre responsabilités internationales avec les Bleus U17 et ambitions européennes avec l’ASVEL, l’ancien champion NBA semble prêt à multiplier les casquettes. Il succéderait ainsi à Pierric Poupet, avec qui Villeurbanne se classe bon dernier d’Euroleague, alors même que l’avènement d’une nouvelle ligue européenne en lien direct avec la NBA se profilerait.