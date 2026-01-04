ASVEL

Nando De Colo quitte l’ASVEL et va terminer la saison à Fenerbahçe

Nando De Colo quitte l’ASVEL et va terminer la saison à Fenerbahçe - DR

Stupeur à Villeurbanne.

C’est un départ majeur pour le basket villeurbannais. Nando De Colo va rejoindre Fenerbahçe Istanbul, champion d’Europe en titre, pour y terminer la saison. Le club turc a sollicité le meneur de jeu français, qui a choisi de saisir cette opportunité avec l’accord de LDLC ASVEL.

Auteur de plus de 5000 points inscrits en EuroLeague, Nando De Colo s’apprête donc à relever un nouveau défi au plus haut niveau européen.

Dans son communiqué ce dimanche soir, l’ASVEL précise ne pas s’être opposée à ce départ, "souhaitant respecter la volonté du joueur".

"L’ensemble du club remercie Nando pour sa droiture et son professionnalisme tout au long de ces années passées au sein de LDLC ASVEL", souligne la direction.

À Villeurbanne, ce départ ouvre désormais une nouvelle phase sportive, alors que l’ASVEL devra composer sans l’un des joueurs les plus expérimentés du basket européen, qui était clairement son meilleur élément.

