Poète maudit, silhouette errante, génie cabossé : le mythe s’est construit autant contre lui qu’avec lui. Aujourd’hui, le récit a changé. Avec Felt Better Alive, Doherty avance à découvert, sans grandiloquence (Lire la suite sur Lyon Poche)
Mercredi 11 Février 2026 à 18h00
Peter Doherty : bonne Saint-Valentin au Transbordeur
Longtemps, Peter Doherty a incarné une figure romantique vouée à l’autodestruction.
Tags :
Transbordeur
villeurbanne
0 commentaireLaisser un commentaire
Pas encore de commentaire, soyez le premier !
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.