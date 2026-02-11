Culture

Peter Doherty : bonne Saint-Valentin au Transbordeur

Longtemps, Peter Doherty a incarné une figure romantique vouée à l’autodestruction.

Poète maudit, silhouette errante, génie cabossé : le mythe s’est construit autant contre lui qu’avec lui. Aujourd’hui, le récit a changé. Avec Felt Better Alive, Doherty avance à découvert, sans grandiloquence (Lire la suite sur Lyon Poche)

