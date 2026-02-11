Faits Divers

Lyon-Saint-Exupéry : belle découverte des douaniers dans les bagages d'un jeune homme en provenance de Casablanca 

Photo d'illustration — DR : Douane France

Ce passager n’est pas passé inaperçu à son arrivée à Lyon.

Les faits se sont déroulés ce mardi 10 février à 9h50, à l’arrivée du terminal 1 de l’Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, situé à Colombier-Saugnieu (Rhône).

Selon nos informations, les douaniers procédaient au contrôle d’un passager arrivé par un vol en provenance de Casablanca (Maroc). Lors de la vérification de ses bagages, ils ont découvert, dans deux valises, 10,24 kg de poudre de cannabis.

La marchandise a été immédiatement pesée et testée.

Le passager, identifié comme étant un jeune homme de 18 ans, né à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) et de nationalité française, a fait l’objet d’une procédure douanière.

À l’issue de celle-ci, il a été remis aux services de police et placé en garde à vue sous le régime dérogatoire, dans le cadre d’une enquête en flagrance pour importation non autorisée de stupéfiants.

L’enquête se poursuit.

Ex Précisions le 11/02/2026 à 18:23

Certains ramènent de la drogue du bled, d'autres en amènent au bled (voir l'article de 16h03).
C'est souvent dans cet axe...

