Arrêté à l’aéroport de Lyon, ce puissant homme d’affaires était recherché depuis des années - LyonMag

Un homme d’affaires de premier plan a été interpellé cette semaine à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Sani Sener, ancien dirigeant du groupe aéroportuaire turc TAV Airports, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la Tunisie, rapporte une source proche du dossier.

L’arrestation est intervenue ce mardi 27 janvier, dans le cadre d'une enquête liée à des investissements réalisés en Tunisie après le printemps arabe de 2011. L’enquête viserait plus précisément les activités de la filiale TAV Tunisia, comme l’indique un communiqué du bureau de Sani Sener relayé par la presse turque.

Dans ce même communiqué, l’équipe de l’homme d’affaires dénonce une mesure "injuste, infondée et disproportionnée". Elle souligne que Sani Sener, qui a quitté l’ensemble de ses fonctions au sein de TAV Airports en 2022, "se serait volontiers rendu en personne auprès des autorités compétentes pour partager toutes les informations en sa possession s’il y avait été invité."

Ses représentants assurent par ailleurs que "des contacts bilatéraux sont noués au plus haut niveau entre les gouvernements turcs et français", ajoutant que "toutes les démarches nécessaires sont entreprises afin de régler cette affaire dans les plus brefs délais".

Sani Sener est aujourd’hui à la tête de Sera Group, actionnaire de TAV Airports. Actionnaire de référence du groupe, le Groupe ADP détient 46,12 % du capital. Sollicité par l'AFP, le gestionnaire des aéroports parisiens, contrôlé à 50,6 % par l’État français, n’a pas souhaité commenter cette arrestation.

Sani Sener

TAV Airports

lyon saint exupéry

