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"A Lyon, vous avez le pouvoir de trancher clairement" : Jean-Michel Aulas s'adresse aux électeurs de Raphaël Glucksmann

"A Lyon, vous avez le pouvoir de trancher clairement" : Jean-Michel Aulas s'adresse aux électeurs de Raphaël Glucksmann

Arrivée 2e au premier tour des élections municipales à Lyon, Jean-Michel Aulas a besoin de nouvelles voix pour battre Grégory Doucet. Le candidat s'adresse dans une lettre ouverte aux électeurs de Raphaël Glucksmann.

Pour gagner l'élection municipale lyonnaise, Jean-Michel Aulas doit convaincre des abstentionnistes mais aussi des électeurs de gauche. Et puisque l'alliance réalisée par Grégory Doucet avec Anaïs Belouassa-Cherifi et LFI a été condamnée par Raphaël Glucksmann, entraînant la suspension des colistiers de Place Publique restés sur les listes du maire écologiste, l'ancien président de l'OL y voit une opportunité.

Plutôt que de voir les partisans de Raphaël Glucksmann se détourner du second tour - d'autant que l'électorat est important puisque près de 35 000 voix lyonnaises lui avaient été accordées aux européennes 2024 - Jean-Michel Aulas lance un appel pour les convaincre de voter pour lui.

"Dimanche, votre choix désignera le futur maire de Lyon. Mais il dira aussi autre chose. Il dira si Lyon accepte ou refuse cette dérive. Dimanche, ce vote sera aussi, qu'on le veuille ou non, un référendum : pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. A Lyon, vous avez le pouvoir de trancher clairement", écrit Jean-Michel Aulas.

Le candidat Coeur Lyonnais se vend également, promettant de diriger la capitale des Gaules "sans arrangements, sans ambiguïtés, sans brutalité" et rappelle avoir refusé "toute alliance, toute dépendance, tout compromis avec les extrêmes".

Car pour JMA, "se résoudre aujourd'hui à soutenir Grégory Doucet, c'est fermer les yeux sur les conséquences de cette alliance" avec la France Insoumise.

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Jean-Michel Aulas

Raphaël Glucksmann

municipales 2026 à Lyon

33 commentaires
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St Aulas le 18/03/2026 à 18:28
HUG003 a écrit le 18/03/2026 à 17h49

allez voir un psy pour votre complexe ou traumatisme avec Aulas au lieu de nous les casser à longueur de commentaires, vous en êtes ridicule voire consternant.

Vous caricaturez mes propos, bien sûr que grâce aux entreprises on a des emplois, sauf que les bénéfices devraient être mieux répartis car si bénéfice il y a c'est grâce à l'ensemble du personnel, aux commerçants, aux techniciens ingénieurs qui conçoivent développent des produits et au personnel de production.

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Valjean 77 le 18/03/2026 à 18:26
A dimanche a écrit le 18/03/2026 à 18h06

A dimanche, et on en reparle

Fizr d’être allié à LFI ?

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123soleil... le 18/03/2026 à 18:26
Nombre a écrit le 18/03/2026 à 18h10

Ça représente combien d'électeurs ? 2 ?

Maintenant 3 pour vous suivre ....on est des gentils.....on aime bien rire .
❤️❤️❤️

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Alfred le 18/03/2026 à 18:25
La ville avant son club a écrit le 18/03/2026 à 17h26

Pour sa ville il laisserait sa passion sur le côté!

Ah oui ??? Vous êtes sûr ? C'est sûrement pour cela qu'il a annoncé qu'il irait aux USA voir la coupe du monde qu'il soit élu ou pas

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ah ben voila le 18/03/2026 à 18:25
Danyboonladit.... a écrit le 18/03/2026 à 17h39

Si mais il faut lire.
Vous savez du papier avec des signes a l encre dessus...😘

si il n'y a pas d'images , certains ne comprennent rien

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De Glucksmann à Wauquiez ce n 'est pas de l 'ouverture d 'esprit le 18/03/2026 à 18:22
Vousmefaitesrire.... a écrit le 18/03/2026 à 18h04

C est la le problème de la gauche sectaire. Elle ne vit qu entre elle.
Il est bon pour l ouverture d esprit et s enrichir intellectuellement de multiplier les interactions surtout avec ceux qui vous sont différents.
De plus, cela permet une connexion avec la réalité...
Il n est jamais trop tard pour changer d hygiène de vie....

c 'est du grand écart , attention au claquement . A cet âge cela ne pardonne pas , j 'en parle en conscience .
Avec Blanc , c'est jusqu ' à l 'extrême droite. Alors là ce serait carrément un numéro de cirque , il faudrait les roulements de tambour et le tutti quanti ...
Je me réveille , il veut juste nous lire un texte en monologue pour éviter de se planter lourdement. Bon , pour la ronflette sur les bancs de l 'opposition !
Salut l 'artiste !

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ben enfin le 18/03/2026 à 18:21
Chris6969699 a écrit le 18/03/2026 à 17h21

Si mettre un terme à l'écologisme à Lyon...

a la pseudo écologie qui caractérise eelv qui en fait sont des rougeâtres verdatrifiés pour se faire élire ; et cela a fonctionné

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Toutsaufdoucetetallies... le 18/03/2026 à 18:19
raslebol69 a écrit le 18/03/2026 à 17h51

Les gens de gauche (non "radicale") peuvent ils voter pour une alliance contre nature avec LFI qui depuis des mois les a insulté et a montré qu'elle se positionnait en dehors des idéaux républicains et démocrates. Même si c'est à contre-coeur ils ne doivent pas participer à cette "alliance" avec un parti totalitaire.

Ne vous inquiétez pas, je suis de gauche la vraie celle des valeurs et de l honneur.
Dimanche ce sera AULAS.....sans états d ame

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Recensement le 18/03/2026 à 18:19

Alors voyons voir... "les électeurs de Raphaël Glucksmann" ? A part peut-être Léa Salamé et leur femme de ménage, je vois pas bien de qui on parle !

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ha ben la le 18/03/2026 à 18:18
Désolé a écrit le 18/03/2026 à 17h07

Aulas ni à la ville ni à la métropole , ce serait catastrophique.

La question de LFI est hors- sujet sur ce point là.

pas vraiment ; lfi aux sous manettes pour les 6 ou 7 prochaines années ; c'est la question de fond a trancher dimanche prochain

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Jaimebienlevieuxmonsieur... le 18/03/2026 à 18:17
Presqu'ile a écrit le 18/03/2026 à 18h01

Mais jamais ma voix de gauche n'ira à un millionnaire retraité, jamais

C est pas beau la jalousie ...

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Lyon Grandiose le 18/03/2026 à 18:15

Mon grand père disait quand faut y’aller faut y aller .. Le LFI ce n’est pas possible.. lyon ne mérite cela après Quentin.. et les propos tenus depuis des annees.. s’allier à LFI c’est déjà une défaite, la gauche ( la vraie ) n’est pas dupe, Doucet est sûr de gagner avec cette alliance de baltringues On doit se bouger ( je monte du Sud pour voter contre le LFI ) À la revoyure !

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Auxclavierspretspartez..... le 18/03/2026 à 18:14
La buse a écrit le 18/03/2026 à 17h55

Quelle triste fin
Chassé de l OL après avoir trahi Seydoux et canal+ lors de la négociation des droits donnée à Mediapro, ce jour béni du foot français a signé son arrêt de mort.

La parole, dans les clans mafieux, ça vaut une deuxième chance en cas de coup dur.

A plus de 70 ans, adoubé par une droite bourgeoise à l'agonie, il s'est senti flatté et courtisé.
Il n'en fallait pas tant pour lui donner des ailes.

Il va finir son 4e voyage frappé par la misère que provoque la mégalomanie et le pouvoir. Adulé un jour par le peuple lyonnais....qui vote doucet
Quel paradoxe

Il semblerait que les claviers de la mairie manquent d inspiration.
Tout cela manque de panache, de vision pour l avenir, de lyrisme, de convictions, bref de beauté ...
Je vous plains sincèrement.......non la je rigole.
Après tout vous vous êtes vous mêmes enchaînes a vos claviers.
Sympa, quelques conseils pour éviter les troubles musculo squelettiques .
Levez vous toutes les heures, faites des étirements pendant 1mn, et pour les yeux, toutes les heures regardez dans le vague pour les reposer.

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Nombre le 18/03/2026 à 18:10
Ca flippe pour doucet? a écrit le 18/03/2026 à 18h06

Le stade a généré des milliards d’euros à la ville et crée des milliers d’emplois c’est amorti depuis belle lurette ! trouve un autre argument ton Doucet veut crée un centre de sécurité tandis que Aulas veut construire un hôtel de police avec un effectif intégrant la police municipale personne en France au cette idée ! Aulas c’est plus de 500 caméras en plus ton Doucet LFI c’est moins de 100 avec tout les problèmes que lyon a eu ..

Ça représente combien d'électeurs ? 2 ?

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Explication le 18/03/2026 à 18:09
jeremiekrlg a écrit le 18/03/2026 à 17h19

Lyon Mag aurait-il oublié de mentionner que dans la même prise de parole JMA invite à un rassemblement jeudi fin d'aprem place des terreaux ?

C'est savoureux de voir que ce monsieur qui met à chaque fois en avant son attachement à Lyon et à son club, oublie qu'à la même heure, l'OL jouera son match le plus important de la saison dans son stade !!!!

Qui sont ses conseillers ?

C'est échecs sur boulettes

1- Aulas n'est plus le patron de l'OL
2- Le sujet du moment pour lui, c'est l'élection de dimanche. Et cele le démontre encore plus.
Qu'auriez vous dit si il était aller voir le match?

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Lurette le 18/03/2026 à 18:09
Ca flippe pour doucet? a écrit le 18/03/2026 à 18h06

Le stade a généré des milliards d’euros à la ville et crée des milliers d’emplois c’est amorti depuis belle lurette ! trouve un autre argument ton Doucet veut crée un centre de sécurité tandis que Aulas veut construire un hôtel de police avec un effectif intégrant la police municipale personne en France au cette idée ! Aulas c’est plus de 500 caméras en plus ton Doucet LFI c’est moins de 100 avec tout les problèmes que lyon a eu ..

Depuis belle lurette, la blague ! L'OL doit rembourser le stade pendant encore 20 ans...

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Ousontlesoussous... le 18/03/2026 à 18:08
St Aulas a écrit le 18/03/2026 à 17h37

" Comment des gens de gauche peuvent voter pour un homme d'affaire qui a bénéficié de près de 400M€ d'argent public pour son stade, stade déclaré d’intérêt général. Question, le logement, l'éducation,la santé sont-ils d'intérêt général? Cet argent aurait pu être affecté aux hôpitaux, à la santé... Messieurs les gens de gauche votez pour des gens de gauche même si leur leader est un imbécile, faites barrage à la droite capitaliste dont le plus bel exemple est Aulas, ne vous laissez pas manipuler!

On pourrait aussi récupérer les ,4 milliards d'euros distribués chaque année a des associations et syndicats qui ne défendent qu eux mêmes.
On chasse les capitalistes, soit, mais vous les prendrez ou vos sous pour les redistribuer, s il n y a plus d entrepreneur pour créer de la richesse sonnante et trébuchante ?

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Magellaz le 18/03/2026 à 18:07
Presqu'ile a écrit le 18/03/2026 à 18h01

Mais jamais ma voix de gauche n'ira à un millionnaire retraité, jamais

le millionnaire a fait plus pour lyon en étant président de foot que Doucet en 6 ans ..

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A dimanche le 18/03/2026 à 18:06
La buse a écrit le 18/03/2026 à 17h55

Quelle triste fin
Chassé de l OL après avoir trahi Seydoux et canal+ lors de la négociation des droits donnée à Mediapro, ce jour béni du foot français a signé son arrêt de mort.

La parole, dans les clans mafieux, ça vaut une deuxième chance en cas de coup dur.

A plus de 70 ans, adoubé par une droite bourgeoise à l'agonie, il s'est senti flatté et courtisé.
Il n'en fallait pas tant pour lui donner des ailes.

Il va finir son 4e voyage frappé par la misère que provoque la mégalomanie et le pouvoir. Adulé un jour par le peuple lyonnais....qui vote doucet
Quel paradoxe

A dimanche, et on en reparle

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Ca flippe pour doucet? le 18/03/2026 à 18:06
St Aulas a écrit le 18/03/2026 à 17h37

" Comment des gens de gauche peuvent voter pour un homme d'affaire qui a bénéficié de près de 400M€ d'argent public pour son stade, stade déclaré d’intérêt général. Question, le logement, l'éducation,la santé sont-ils d'intérêt général? Cet argent aurait pu être affecté aux hôpitaux, à la santé... Messieurs les gens de gauche votez pour des gens de gauche même si leur leader est un imbécile, faites barrage à la droite capitaliste dont le plus bel exemple est Aulas, ne vous laissez pas manipuler!

Le stade a généré des milliards d’euros à la ville et crée des milliers d’emplois c’est amorti depuis belle lurette ! trouve un autre argument ton Doucet veut crée un centre de sécurité tandis que Aulas veut construire un hôtel de police avec un effectif intégrant la police municipale personne en France au cette idée ! Aulas c’est plus de 500 caméras en plus ton Doucet LFI c’est moins de 100 avec tout les problèmes que lyon a eu ..

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Vousmefaitesrire.... le 18/03/2026 à 18:04
jeremiekrlg a écrit le 18/03/2026 à 17h21

Tu de bases sur quoi ?
Que des purs écolos, socialos, communistes autour de moi, tous voteront doucet dimanche, sans exception.

Pour eux c'est tout sauf la droite

C est la le problème de la gauche sectaire. Elle ne vit qu entre elle.
Il est bon pour l ouverture d esprit et s enrichir intellectuellement de multiplier les interactions surtout avec ceux qui vous sont différents.
De plus, cela permet une connexion avec la réalité...
Il n est jamais trop tard pour changer d hygiène de vie....

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Quelle triste raisonnement le 18/03/2026 à 18:02
La buse a écrit le 18/03/2026 à 17h55

Quelle triste fin
Chassé de l OL après avoir trahi Seydoux et canal+ lors de la négociation des droits donnée à Mediapro, ce jour béni du foot français a signé son arrêt de mort.

La parole, dans les clans mafieux, ça vaut une deuxième chance en cas de coup dur.

A plus de 70 ans, adoubé par une droite bourgeoise à l'agonie, il s'est senti flatté et courtisé.
Il n'en fallait pas tant pour lui donner des ailes.

Il va finir son 4e voyage frappé par la misère que provoque la mégalomanie et le pouvoir. Adulé un jour par le peuple lyonnais....qui vote doucet
Quel paradoxe

fais un centième ou même un dizieme de sa carrière et reviens sur le forum ..

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Presqu'ile le 18/03/2026 à 18:01

Mais jamais ma voix de gauche n'ira à un millionnaire retraité, jamais

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Depuis Louis Capet et son veto c 'est vrai le 18/03/2026 à 17:59
Plussue 4 jours.... a écrit le 18/03/2026 à 17h53

Droite n est pas un gros mot, c est juste un positionnement dans l hémicycle a l assemblée nationale....
Droit dans mes bottes.....
AULAS, je vote...
❤️❤️❤️

Ce jour , la gauche avait gagné . Souhaitons nous le même résultat !

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Moon88 le 18/03/2026 à 17:59

Si vous votez pour Doucet vous votez pour les ecolos extremistes qui jetent des cocktails molotovs sur les gendarmes à Sainte Solline le tout soutenu et validé par Tondelier, mais vous votez aussi LFI la jeune garde fasciste qui tue, qui seme la terreur dans les facs pour les opinions differentes d'eux, vous votez pour l'islamisme et l'antisemitisme.

Alors vous etes libres de votre vote mais assumez le et ne venez pas ensuite parler de soit disant valeurs humanistes de la Gauche ou de progressisme, vous aurez pas ce droit car vous aurez l'air d'anes et personne vous prendra au serieux.

Soutenez le mal en votre ame et conscience, le "je vote Doucet car j'ai toujours voté à Gauche et je viens d'une famille de Gauche" ca a ses limites, un moment donné vous avez le droit de vous acheter un cerveau et reflechir avec, c'est pas interdit.

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Renseignez vous avant le 18/03/2026 à 17:57
Ahaha a écrit le 18/03/2026 à 17h17

Et sinon Toujours pas de programme ?

trop facile de dire cela .. exemple au niveau sécurité à Lyon Aulas propose d’installer 600 caméras Doucet sans le LFI 90 caméras .. avec le LFI ? ?

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Il l 'a lu , lui le 18/03/2026 à 17:56
Danyboonladit.... a écrit le 18/03/2026 à 17h39

Si mais il faut lire.
Vous savez du papier avec des signes a l encre dessus...😘

Bon , il voulait nous en lire les bons morceaux en guise de débat . Il nous a promis d 'être sur les bancs de l 'opposition si il perd , cochon qui s 'en dédit .
Je tape le pari qu 'il ne s 'en souviendra pas quand il s 'agira de se taper une ronflette , il préféra son lit douillet . J'avais parier Doucet premier au premier tour . Je parie Doucet gagnant .

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La buse le 18/03/2026 à 17:55

Quelle triste fin
Chassé de l OL après avoir trahi Seydoux et canal+ lors de la négociation des droits donnée à Mediapro, ce jour béni du foot français a signé son arrêt de mort.

La parole, dans les clans mafieux, ça vaut une deuxième chance en cas de coup dur.

A plus de 70 ans, adoubé par une droite bourgeoise à l'agonie, il s'est senti flatté et courtisé.
Il n'en fallait pas tant pour lui donner des ailes.

Il va finir son 4e voyage frappé par la misère que provoque la mégalomanie et le pouvoir. Adulé un jour par le peuple lyonnais....qui vote doucet
Quel paradoxe

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Plussue 4 jours.... le 18/03/2026 à 17:53
En effet a écrit le 18/03/2026 à 17h36

Oui tout les bords de la droite

Droite n est pas un gros mot, c est juste un positionnement dans l hémicycle a l assemblée nationale....
Droit dans mes bottes.....
AULAS, je vote...
❤️❤️❤️

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raslebol69 le 18/03/2026 à 17:51
St Aulas a écrit le 18/03/2026 à 17h37

" Comment des gens de gauche peuvent voter pour un homme d'affaire qui a bénéficié de près de 400M€ d'argent public pour son stade, stade déclaré d’intérêt général. Question, le logement, l'éducation,la santé sont-ils d'intérêt général? Cet argent aurait pu être affecté aux hôpitaux, à la santé... Messieurs les gens de gauche votez pour des gens de gauche même si leur leader est un imbécile, faites barrage à la droite capitaliste dont le plus bel exemple est Aulas, ne vous laissez pas manipuler!

Les gens de gauche (non "radicale") peuvent ils voter pour une alliance contre nature avec LFI qui depuis des mois les a insulté et a montré qu'elle se positionnait en dehors des idéaux républicains et démocrates. Même si c'est à contre-coeur ils ne doivent pas participer à cette "alliance" avec un parti totalitaire.

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Lavieestsimple.... le 18/03/2026 à 17:50
St Aulas a écrit le 18/03/2026 à 17h37

" Comment des gens de gauche peuvent voter pour un homme d'affaire qui a bénéficié de près de 400M€ d'argent public pour son stade, stade déclaré d’intérêt général. Question, le logement, l'éducation,la santé sont-ils d'intérêt général? Cet argent aurait pu être affecté aux hôpitaux, à la santé... Messieurs les gens de gauche votez pour des gens de gauche même si leur leader est un imbécile, faites barrage à la droite capitaliste dont le plus bel exemple est Aulas, ne vous laissez pas manipuler!

Mon choix est vite fait ...
J'ai moins peur du capitalisme que de l extrémisme violent et antisémite de LFI.

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HUG003 le 18/03/2026 à 17:49
St Aulas a écrit le 18/03/2026 à 17h37

" Comment des gens de gauche peuvent voter pour un homme d'affaire qui a bénéficié de près de 400M€ d'argent public pour son stade, stade déclaré d’intérêt général. Question, le logement, l'éducation,la santé sont-ils d'intérêt général? Cet argent aurait pu être affecté aux hôpitaux, à la santé... Messieurs les gens de gauche votez pour des gens de gauche même si leur leader est un imbécile, faites barrage à la droite capitaliste dont le plus bel exemple est Aulas, ne vous laissez pas manipuler!

allez voir un psy pour votre complexe ou traumatisme avec Aulas au lieu de nous les casser à longueur de commentaires, vous en êtes ridicule voire consternant.

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Lyin987654321..... le 18/03/2026 à 17:47
Chris6969699 a écrit le 18/03/2026 à 17h21

Si mettre un terme à l'écologisme à Lyon...

M AULAS a un programme écologiste.
Nul besoin d un parti pour être conscient de la nécessité de préserver notre planète.
Par contre faire de l écologie avec des partis d'extrême gauche antisémites et violents comme LFI c est cela qu'il faut combattre.

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Ex Précisions le 18/03/2026 à 17:45
En effet a écrit le 18/03/2026 à 17h36

Oui tout les bords de la droite

Macron se définissait de gauche à un moment ;-)
Ça ne veut plus rien dire sauf pour les extrêmes...

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Lyonlabellerebelle... le 18/03/2026 à 17:43
Désolé a écrit le 18/03/2026 à 17h07

Aulas ni à la ville ni à la métropole , ce serait catastrophique.

La question de LFI est hors- sujet sur ce point là.

Ben non,
Un seul objectif , aucune voix pour LFI et leurs alliés de gauche, complices....

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Danyboonladit.... le 18/03/2026 à 17:39
Ahaha a écrit le 18/03/2026 à 17h17

Et sinon Toujours pas de programme ?

Si mais il faut lire.
Vous savez du papier avec des signes a l encre dessus...😘

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St Aulas le 18/03/2026 à 17:37

" Comment des gens de gauche peuvent voter pour un homme d'affaire qui a bénéficié de près de 400M€ d'argent public pour son stade, stade déclaré d’intérêt général. Question, le logement, l'éducation,la santé sont-ils d'intérêt général? Cet argent aurait pu être affecté aux hôpitaux, à la santé... Messieurs les gens de gauche votez pour des gens de gauche même si leur leader est un imbécile, faites barrage à la droite capitaliste dont le plus bel exemple est Aulas, ne vous laissez pas manipuler!

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En effet le 18/03/2026 à 17:36
anne SO a écrit le 18/03/2026 à 17h24

dans le parti de Aulas il n'y à pas que de la droite... Dans son groupe on retrouve tout bord ..

Oui tout les bords de la droite

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Aulasafondouamoitie... le 18/03/2026 à 17:36
jeremiekrlg a écrit le 18/03/2026 à 17h21

Tu de bases sur quoi ?
Que des purs écolos, socialos, communistes autour de moi, tous voteront doucet dimanche, sans exception.

Pour eux c'est tout sauf la droite

Autour de moi, c est plus melange, droite classique, centriste, écolos, socialistes, non politises je fréquente tout le monde et nous discutons sereinement.
Et pourtant nous arrivons tous a la même conclusion après avoir vu la violence de cette extrême gauche antisémite, dans de multiples meetings, dont celui d hier soir, et sur leurs sites,
Non tous sauf LFI,car au final si nous ne sommes pas du même bord, nous avons des valeurs communes que nous ne renierons jamais.
Ca va être marrant dimanche de voir voter pour AULAS les copains qui n auraient jamais pensé le faire....
On ira boire un coup pour faire passer la pillule...
Tranquille dans le respect de la démocratie.

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La ville avant son club le 18/03/2026 à 17:26
jeremiekrlg a écrit le 18/03/2026 à 17h19

Lyon Mag aurait-il oublié de mentionner que dans la même prise de parole JMA invite à un rassemblement jeudi fin d'aprem place des terreaux ?

C'est savoureux de voir que ce monsieur qui met à chaque fois en avant son attachement à Lyon et à son club, oublie qu'à la même heure, l'OL jouera son match le plus important de la saison dans son stade !!!!

Qui sont ses conseillers ?

C'est échecs sur boulettes

Pour sa ville il laisserait sa passion sur le côté!

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anne SO le 18/03/2026 à 17:24
jeremiekrlg a écrit le 18/03/2026 à 17h21

Tu de bases sur quoi ?
Que des purs écolos, socialos, communistes autour de moi, tous voteront doucet dimanche, sans exception.

Pour eux c'est tout sauf la droite

dans le parti de Aulas il n'y à pas que de la droite... Dans son groupe on retrouve tout bord ..

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Pas d'accord le 18/03/2026 à 17:22
Chris6969699 a écrit le 18/03/2026 à 17h18

Ne vous inquiétez pas pour la métropole, ce n'est pas encore fait bien sûr mais c'est bien engagé...

Mieux aulas que Doucet et le LFI en Mairie ..

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jeremiekrlg le 18/03/2026 à 17:21
cliclo a écrit le 18/03/2026 à 17h07

De toute façon il est for probable que les électeurs purs de gauches ne voterons pas Doucet et le lfi et d’autres électeurs se sentant lésés par le choix de Doucet de s’allier à lfi voudront faire une sorte barrage à lfi parti de melanchon ..d’ailleurs Bernard lui même le dit

Tu de bases sur quoi ?
Que des purs écolos, socialos, communistes autour de moi, tous voteront doucet dimanche, sans exception.

Pour eux c'est tout sauf la droite

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Chris6969699 le 18/03/2026 à 17:21
Ahaha a écrit le 18/03/2026 à 17h17

Et sinon Toujours pas de programme ?

Si mettre un terme à l'écologisme à Lyon...

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Victory5 le 18/03/2026 à 17:20

C'est vrai une certaine gauche se sente trahie par Doucet.. Son choix de s'allier avec le LFI est inqualifiable !
Donner les pleins pouvoirs à un parti qui est antisémite et qui soutient le principe de la violence en politique ( pas que) n'est pas acceptable à Lyon ..
Avez vous vu le Maire de St Denis lfiste ce qu'il à fait après avoir été élu ? Un bras d'honneur devant la caméra c'est d'une bassesse ignoble!

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jeremiekrlg le 18/03/2026 à 17:19

Lyon Mag aurait-il oublié de mentionner que dans la même prise de parole JMA invite à un rassemblement jeudi fin d'aprem place des terreaux ?

C'est savoureux de voir que ce monsieur qui met à chaque fois en avant son attachement à Lyon et à son club, oublie qu'à la même heure, l'OL jouera son match le plus important de la saison dans son stade !!!!

Qui sont ses conseillers ?

C'est échecs sur boulettes

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Chris6969699 le 18/03/2026 à 17:18
Désolé a écrit le 18/03/2026 à 17h07

Aulas ni à la ville ni à la métropole , ce serait catastrophique.

La question de LFI est hors- sujet sur ce point là.

Ne vous inquiétez pas pour la métropole, ce n'est pas encore fait bien sûr mais c'est bien engagé...

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Ahaha le 18/03/2026 à 17:17

Et sinon Toujours pas de programme ?

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La montée des extrêmes le 18/03/2026 à 17:15

La gauche républicaine peut voter pour Aulas, mais pour la gauche sectaire et totalitaire cela ne leur pose aucun problème de voter pour cette alliance avec LFI et c'est une bonne partie de l'électorat du clan Doucet.

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Comment Est ce possible? le 18/03/2026 à 17:13

Monsieur Doucet ose profaner la mémoire d’un jeune décédé de façon atroce ! Un peu de respect Monsieur le Maire ! On dirait que vos colistiers ont déjà déteint sur vous Ça promet …. si vous êtes élu !

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