"A Lyon, vous avez le pouvoir de trancher clairement" : Jean-Michel Aulas s'adresse aux électeurs de Raphaël Glucksmann

Pour gagner l'élection municipale lyonnaise, Jean-Michel Aulas doit convaincre des abstentionnistes mais aussi des électeurs de gauche. Et puisque l'alliance réalisée par Grégory Doucet avec Anaïs Belouassa-Cherifi et LFI a été condamnée par Raphaël Glucksmann, entraînant la suspension des colistiers de Place Publique restés sur les listes du maire écologiste, l'ancien président de l'OL y voit une opportunité.

Plutôt que de voir les partisans de Raphaël Glucksmann se détourner du second tour - d'autant que l'électorat est important puisque près de 35 000 voix lyonnaises lui avaient été accordées aux européennes 2024 - Jean-Michel Aulas lance un appel pour les convaincre de voter pour lui.

"Dimanche, votre choix désignera le futur maire de Lyon. Mais il dira aussi autre chose. Il dira si Lyon accepte ou refuse cette dérive. Dimanche, ce vote sera aussi, qu'on le veuille ou non, un référendum : pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. A Lyon, vous avez le pouvoir de trancher clairement", écrit Jean-Michel Aulas.

Le candidat Coeur Lyonnais se vend également, promettant de diriger la capitale des Gaules "sans arrangements, sans ambiguïtés, sans brutalité" et rappelle avoir refusé "toute alliance, toute dépendance, tout compromis avec les extrêmes".

Car pour JMA, "se résoudre aujourd'hui à soutenir Grégory Doucet, c'est fermer les yeux sur les conséquences de cette alliance" avec la France Insoumise.