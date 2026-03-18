"A Lyon, vous avez le pouvoir de trancher clairement" : Jean-Michel Aulas s'adresse aux électeurs de Raphaël Glucksmann

Pour gagner l'élection municipale lyonnaise, Jean-Michel Aulas doit convaincre des abstentionnistes mais aussi des électeurs de gauche. Et puisque l'alliance réalisée par Grégory Doucet avec Anaïs Belouassa-Cherifi et LFI a été condamnée par Raphaël Glucksmann, entraînant la suspension des colistiers de Place Publique restés sur les listes du maire écologiste, l'ancien président de l'OL y voit une opportunité.
Plutôt que de voir les partisans de Raphaël Glucksmann se détourner du second tour - d'autant que l'électorat est important puisque près de 35 000 voix lyonnaises lui avaient été accordées aux européennes 2024 - Jean-Michel Aulas lance un appel pour les convaincre de voter pour lui.
"Dimanche, votre choix désignera le futur maire de Lyon. Mais il dira aussi autre chose. Il dira si Lyon accepte ou refuse cette dérive. Dimanche, ce vote sera aussi, qu'on le veuille ou non, un référendum : pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. A Lyon, vous avez le pouvoir de trancher clairement", écrit Jean-Michel Aulas.
Le candidat Coeur Lyonnais se vend également, promettant de diriger la capitale des Gaules "sans arrangements, sans ambiguïtés, sans brutalité" et rappelle avoir refusé "toute alliance, toute dépendance, tout compromis avec les extrêmes".
Car pour JMA, "se résoudre aujourd'hui à soutenir Grégory Doucet, c'est fermer les yeux sur les conséquences de cette alliance" avec la France Insoumise.
Vous caricaturez mes propos, bien sûr que grâce aux entreprises on a des emplois, sauf que les bénéfices devraient être mieux répartis car si bénéfice il y a c'est grâce à l'ensemble du personnel, aux commerçants, aux techniciens ingénieurs qui conçoivent développent des produits et au personnel de production.Signaler Répondre
Fizr d’être allié à LFI ?Signaler Répondre
Maintenant 3 pour vous suivre ....on est des gentils.....on aime bien rire .Signaler Répondre
❤️❤️❤️
Ah oui ??? Vous êtes sûr ? C'est sûrement pour cela qu'il a annoncé qu'il irait aux USA voir la coupe du monde qu'il soit élu ou pasSignaler Répondre
si il n'y a pas d'images , certains ne comprennent rienSignaler Répondre
c 'est du grand écart , attention au claquement . A cet âge cela ne pardonne pas , j 'en parle en conscience .Signaler Répondre
Avec Blanc , c'est jusqu ' à l 'extrême droite. Alors là ce serait carrément un numéro de cirque , il faudrait les roulements de tambour et le tutti quanti ...
Je me réveille , il veut juste nous lire un texte en monologue pour éviter de se planter lourdement. Bon , pour la ronflette sur les bancs de l 'opposition !
Salut l 'artiste !
a la pseudo écologie qui caractérise eelv qui en fait sont des rougeâtres verdatrifiés pour se faire élire ; et cela a fonctionnéSignaler Répondre
Ne vous inquiétez pas, je suis de gauche la vraie celle des valeurs et de l honneur.Signaler Répondre
Dimanche ce sera AULAS.....sans états d ame
Alors voyons voir... "les électeurs de Raphaël Glucksmann" ? A part peut-être Léa Salamé et leur femme de ménage, je vois pas bien de qui on parle !Signaler Répondre
pas vraiment ; lfi aux sous manettes pour les 6 ou 7 prochaines années ; c'est la question de fond a trancher dimanche prochainSignaler Répondre
C est pas beau la jalousie ...Signaler Répondre
Mon grand père disait quand faut y’aller faut y aller .. Le LFI ce n’est pas possible.. lyon ne mérite cela après Quentin.. et les propos tenus depuis des annees.. s’allier à LFI c’est déjà une défaite, la gauche ( la vraie ) n’est pas dupe, Doucet est sûr de gagner avec cette alliance de baltringues On doit se bouger ( je monte du Sud pour voter contre le LFI ) À la revoyure !Signaler Répondre
Il semblerait que les claviers de la mairie manquent d inspiration.Signaler Répondre
Tout cela manque de panache, de vision pour l avenir, de lyrisme, de convictions, bref de beauté ...
Je vous plains sincèrement.......non la je rigole.
Après tout vous vous êtes vous mêmes enchaînes a vos claviers.
Sympa, quelques conseils pour éviter les troubles musculo squelettiques .
Levez vous toutes les heures, faites des étirements pendant 1mn, et pour les yeux, toutes les heures regardez dans le vague pour les reposer.
Ça représente combien d'électeurs ? 2 ?Signaler Répondre
1- Aulas n'est plus le patron de l'OLSignaler Répondre
2- Le sujet du moment pour lui, c'est l'élection de dimanche. Et cele le démontre encore plus.
Qu'auriez vous dit si il était aller voir le match?
Depuis belle lurette, la blague ! L'OL doit rembourser le stade pendant encore 20 ans...Signaler Répondre
On pourrait aussi récupérer les ,4 milliards d'euros distribués chaque année a des associations et syndicats qui ne défendent qu eux mêmes.Signaler Répondre
On chasse les capitalistes, soit, mais vous les prendrez ou vos sous pour les redistribuer, s il n y a plus d entrepreneur pour créer de la richesse sonnante et trébuchante ?
le millionnaire a fait plus pour lyon en étant président de foot que Doucet en 6 ans ..Signaler Répondre
A dimanche, et on en reparleSignaler Répondre
Le stade a généré des milliards d’euros à la ville et crée des milliers d’emplois c’est amorti depuis belle lurette ! trouve un autre argument ton Doucet veut crée un centre de sécurité tandis que Aulas veut construire un hôtel de police avec un effectif intégrant la police municipale personne en France au cette idée ! Aulas c’est plus de 500 caméras en plus ton Doucet LFI c’est moins de 100 avec tout les problèmes que lyon a eu ..Signaler Répondre
C est la le problème de la gauche sectaire. Elle ne vit qu entre elle.Signaler Répondre
Il est bon pour l ouverture d esprit et s enrichir intellectuellement de multiplier les interactions surtout avec ceux qui vous sont différents.
De plus, cela permet une connexion avec la réalité...
Il n est jamais trop tard pour changer d hygiène de vie....
fais un centième ou même un dizieme de sa carrière et reviens sur le forum ..Signaler Répondre
Mais jamais ma voix de gauche n'ira à un millionnaire retraité, jamaisSignaler Répondre
Ce jour , la gauche avait gagné . Souhaitons nous le même résultat !Signaler Répondre
Si vous votez pour Doucet vous votez pour les ecolos extremistes qui jetent des cocktails molotovs sur les gendarmes à Sainte Solline le tout soutenu et validé par Tondelier, mais vous votez aussi LFI la jeune garde fasciste qui tue, qui seme la terreur dans les facs pour les opinions differentes d'eux, vous votez pour l'islamisme et l'antisemitisme.Signaler Répondre
Alors vous etes libres de votre vote mais assumez le et ne venez pas ensuite parler de soit disant valeurs humanistes de la Gauche ou de progressisme, vous aurez pas ce droit car vous aurez l'air d'anes et personne vous prendra au serieux.
Soutenez le mal en votre ame et conscience, le "je vote Doucet car j'ai toujours voté à Gauche et je viens d'une famille de Gauche" ca a ses limites, un moment donné vous avez le droit de vous acheter un cerveau et reflechir avec, c'est pas interdit.
trop facile de dire cela .. exemple au niveau sécurité à Lyon Aulas propose d’installer 600 caméras Doucet sans le LFI 90 caméras .. avec le LFI ? ?Signaler Répondre
Bon , il voulait nous en lire les bons morceaux en guise de débat . Il nous a promis d 'être sur les bancs de l 'opposition si il perd , cochon qui s 'en dédit .Signaler Répondre
Je tape le pari qu 'il ne s 'en souviendra pas quand il s 'agira de se taper une ronflette , il préféra son lit douillet . J'avais parier Doucet premier au premier tour . Je parie Doucet gagnant .
Quelle triste finSignaler Répondre
Chassé de l OL après avoir trahi Seydoux et canal+ lors de la négociation des droits donnée à Mediapro, ce jour béni du foot français a signé son arrêt de mort.
La parole, dans les clans mafieux, ça vaut une deuxième chance en cas de coup dur.
A plus de 70 ans, adoubé par une droite bourgeoise à l'agonie, il s'est senti flatté et courtisé.
Il n'en fallait pas tant pour lui donner des ailes.
Il va finir son 4e voyage frappé par la misère que provoque la mégalomanie et le pouvoir. Adulé un jour par le peuple lyonnais....qui vote doucet
Quel paradoxe
Droite n est pas un gros mot, c est juste un positionnement dans l hémicycle a l assemblée nationale....Signaler Répondre
Droit dans mes bottes.....
AULAS, je vote...
❤️❤️❤️
Les gens de gauche (non "radicale") peuvent ils voter pour une alliance contre nature avec LFI qui depuis des mois les a insulté et a montré qu'elle se positionnait en dehors des idéaux républicains et démocrates. Même si c'est à contre-coeur ils ne doivent pas participer à cette "alliance" avec un parti totalitaire.Signaler Répondre
Mon choix est vite fait ...Signaler Répondre
J'ai moins peur du capitalisme que de l extrémisme violent et antisémite de LFI.
allez voir un psy pour votre complexe ou traumatisme avec Aulas au lieu de nous les casser à longueur de commentaires, vous en êtes ridicule voire consternant.Signaler Répondre
M AULAS a un programme écologiste.Signaler Répondre
Nul besoin d un parti pour être conscient de la nécessité de préserver notre planète.
Par contre faire de l écologie avec des partis d'extrême gauche antisémites et violents comme LFI c est cela qu'il faut combattre.
Macron se définissait de gauche à un moment ;-)Signaler Répondre
Ça ne veut plus rien dire sauf pour les extrêmes...
Ben non,Signaler Répondre
Un seul objectif , aucune voix pour LFI et leurs alliés de gauche, complices....
Si mais il faut lire.Signaler Répondre
Vous savez du papier avec des signes a l encre dessus...😘
" Comment des gens de gauche peuvent voter pour un homme d'affaire qui a bénéficié de près de 400M€ d'argent public pour son stade, stade déclaré d’intérêt général. Question, le logement, l'éducation,la santé sont-ils d'intérêt général? Cet argent aurait pu être affecté aux hôpitaux, à la santé... Messieurs les gens de gauche votez pour des gens de gauche même si leur leader est un imbécile, faites barrage à la droite capitaliste dont le plus bel exemple est Aulas, ne vous laissez pas manipuler!Signaler Répondre
Oui tout les bords de la droiteSignaler Répondre
Autour de moi, c est plus melange, droite classique, centriste, écolos, socialistes, non politises je fréquente tout le monde et nous discutons sereinement.Signaler Répondre
Et pourtant nous arrivons tous a la même conclusion après avoir vu la violence de cette extrême gauche antisémite, dans de multiples meetings, dont celui d hier soir, et sur leurs sites,
Non tous sauf LFI,car au final si nous ne sommes pas du même bord, nous avons des valeurs communes que nous ne renierons jamais.
Ca va être marrant dimanche de voir voter pour AULAS les copains qui n auraient jamais pensé le faire....
On ira boire un coup pour faire passer la pillule...
Tranquille dans le respect de la démocratie.
Pour sa ville il laisserait sa passion sur le côté!Signaler Répondre
dans le parti de Aulas il n'y à pas que de la droite... Dans son groupe on retrouve tout bord ..Signaler Répondre
Mieux aulas que Doucet et le LFI en Mairie ..Signaler Répondre
Tu de bases sur quoi ?Signaler Répondre
Que des purs écolos, socialos, communistes autour de moi, tous voteront doucet dimanche, sans exception.
Pour eux c'est tout sauf la droite
Si mettre un terme à l'écologisme à Lyon...Signaler Répondre
C'est vrai une certaine gauche se sente trahie par Doucet.. Son choix de s'allier avec le LFI est inqualifiable !Signaler Répondre
Donner les pleins pouvoirs à un parti qui est antisémite et qui soutient le principe de la violence en politique ( pas que) n'est pas acceptable à Lyon ..
Avez vous vu le Maire de St Denis lfiste ce qu'il à fait après avoir été élu ? Un bras d'honneur devant la caméra c'est d'une bassesse ignoble!
Lyon Mag aurait-il oublié de mentionner que dans la même prise de parole JMA invite à un rassemblement jeudi fin d'aprem place des terreaux ?Signaler Répondre
C'est savoureux de voir que ce monsieur qui met à chaque fois en avant son attachement à Lyon et à son club, oublie qu'à la même heure, l'OL jouera son match le plus important de la saison dans son stade !!!!
Qui sont ses conseillers ?
C'est échecs sur boulettes
Ne vous inquiétez pas pour la métropole, ce n'est pas encore fait bien sûr mais c'est bien engagé...Signaler Répondre
Et sinon Toujours pas de programme ?Signaler Répondre
La gauche républicaine peut voter pour Aulas, mais pour la gauche sectaire et totalitaire cela ne leur pose aucun problème de voter pour cette alliance avec LFI et c'est une bonne partie de l'électorat du clan Doucet.Signaler Répondre
Monsieur Doucet ose profaner la mémoire d’un jeune décédé de façon atroce ! Un peu de respect Monsieur le Maire ! On dirait que vos colistiers ont déjà déteint sur vous Ça promet …. si vous êtes élu !Signaler Répondre