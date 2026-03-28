"Il y a une chance que cela aboutisse" : Jean-Michel Aulas annonce finalement deux recours après les municipales à Lyon

Candidat battu lors des municipales, Jean-Michel Aulas affirme désormais avoir engagé une première action devant le Tribunal administratif de Lyon.

En début de semaine pourtant, la juridiction assurait ne pas avoir enregistré de recours à son nom. Une situation que l’intéressé a clarifiée vendredi, en marge du conseil d’installation. "Je confirme que nous avons déposé de manière discrète un premier recours aujourd’hui (ce vendredi 28 mars) au tribunal administratif", a-t-il indiqué à nos confrères du Progrès.

Une double procédure engagée

Mais cette première contestation ne devrait être qu’une étape. L’ancien dirigeant lyonnais annonce déjà un second recours qui devrait être déposé ce lundi 30 mars, cette fois auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Sans entrer dans les détails, il évoque des éléments plus larges que de simples anomalies dans le déroulement du scrutin.

À ce stade, aucune précision n’a été apportée sur la nature exacte des faits reprochés. Le calendrier d’examen des recours reste également inconnu.

Toujours auprès de nos confrères, Jean-Michel Aulas assume sa démarche, affichant même une pointe d'optimisme : "Je ne suis pas un spécialiste, mais si on le fait, c’est qu’il y a une chance que cela aboutisse."