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L’ASVEL sécurise sa place en Euroleague pour dix ans tout en gardant un œil sur la NBA Europe

L’ASVEL sécurise sa place en Euroleague pour dix ans tout en gardant un œil sur la NBA Europe
DR ASVEL

Malgré une saison compliquée sur la scène européenne et des tensions récentes avec l’Euroligue, l’ASVEL a choisi de poursuivre son aventure dans la compétition reine du basket continental en prolongeant son engagement sur le long terme.

Longtemps tentée par un rapprochement avec la FIBA et une éventuelle arrivée en Basketball Champions League, porte d’entrée envisagée vers le projet de NBA Europe, l’ASVEL a finalement décidé de rester fidèle à l’Euroleague.

Le club villeurbannais a officialisé sa présence parmi les membres permanents de la compétition pour les dix prochaines années.

Dans un communiqué, l’ASVEL affirme vouloir poursuivre son développement européen “sous l’impulsion de son Président Tony Parker et de son Président Délégué Gaëtan Muller”. Le club annonce également “l’arrivée de nouveaux actionnaires stratégiques” afin de renforcer son projet et “accélérer son ambition européenne”.

La direction lyonnaise explique aussi vouloir “devenir un acteur central dans le rapprochement entre l’EuroLeague et la NBA en vue de l’émergence d’une future NBA Europe”.

Le contexte reste néanmoins délicat pour le club français. Le mois dernier, l’Euroleague avait sanctionné l’ASVEL d’une interdiction de recrutement ainsi que d’une amende de 25 000 euros pour des infractions liées aux règles du fair-play financier.

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