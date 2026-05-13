Pierre Oliver : "Redonner accès à Lyon, l'une de nos priorités"

Vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie, Pierre Oliver sera-t-il le monsieur bagnole du début de mandat ? "On avance par phase, par étape, de telle sorte à ce qu'on puisse fluidifier le trafic, qu'on puisse redonner accès à Lyon, parce que c'est l'une des priorités", indique-t-il.

"Lors du précédent mandat, le principe était très clair, c'était comment opposer les modes de transport les uns aux autres, le vélo contre la voiture, le bus contre la voiture. Avec nous, la logique n'est pas la même. Notre objectif, il est très clair, c'est que tous les modes de transport puissent y gagner, quel que soit le scénario", poursuit le maire LR du 2e arrondissement de Lyon.

Ce n'est pas pour autant que la Métropole rouvrira tous les axes aux voitures. Le cours Charlemagne par exemple ne sera pas modifié : "Il y a aussi une réalité financière, je ne me vois pas être le vice-président qui va engager 3 ou 4 millions d'euros pour effacer un aménagement qui a été fait".

Et Rive Droite ? Le projet ne se fera probablement pas. "Grégory Doucet s'est peut-être habitué au précédent mandat que l'ensemble des investissements se fassent sur Lyon ou sur Villeurbanne, évidemment, là, il y aura un équilibre, toutes les communes doivent pouvoir avoir des financements métropolitains", tempère Pierre Oliver.

L'élu est aussi vent debout contre le projet de baignade dans la darse de la Confluence. "J'ai fait une autre proposition, c'est d'installer une piscine le long du parc de Gerland. Pourquoi ne pas le faire directement là-bas, plutôt que de venir pourrir la vie des riverains de Confluence ?", conclut-il.

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