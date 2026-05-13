Pierre Oliver : "Redonner accès à Lyon, l'une de nos priorités"

Vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie, Pierre Oliver sera-t-il le monsieur bagnole du début de mandat ? "On avance par phase, par étape, de telle sorte à ce qu'on puisse fluidifier le trafic, qu'on puisse redonner accès à Lyon, parce que c'est l'une des priorités", indique-t-il.
"Lors du précédent mandat, le principe était très clair, c'était comment opposer les modes de transport les uns aux autres, le vélo contre la voiture, le bus contre la voiture. Avec nous, la logique n'est pas la même. Notre objectif, il est très clair, c'est que tous les modes de transport puissent y gagner, quel que soit le scénario", poursuit le maire LR du 2e arrondissement de Lyon.
Ce n'est pas pour autant que la Métropole rouvrira tous les axes aux voitures. Le cours Charlemagne par exemple ne sera pas modifié : "Il y a aussi une réalité financière, je ne me vois pas être le vice-président qui va engager 3 ou 4 millions d'euros pour effacer un aménagement qui a été fait".
Et Rive Droite ? Le projet ne se fera probablement pas. "Grégory Doucet s'est peut-être habitué au précédent mandat que l'ensemble des investissements se fassent sur Lyon ou sur Villeurbanne, évidemment, là, il y aura un équilibre, toutes les communes doivent pouvoir avoir des financements métropolitains", tempère Pierre Oliver.
L'élu est aussi vent debout contre le projet de baignade dans la darse de la Confluence. "J'ai fait une autre proposition, c'est d'installer une piscine le long du parc de Gerland. Pourquoi ne pas le faire directement là-bas, plutôt que de venir pourrir la vie des riverains de Confluence ?", conclut-il.
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C'est la même chose avec les représentants des écolos et de la gauche plus ou moins intolérante, c'est une personne de la gauche intolérante qui s'exprime ? ça ne supporte pas le pluralisme et la diversité ?Signaler Répondre
Les médias du service public déroulent le tapis rouge pour la gauche sectaire et l'extrême gauche le tout financé par le contribuable (même ceux qui les regardent pas), en revanche personne vous demande de financer LyonMag, ne de lire et encore moins de commenter, si ça vous plait pas allez voir ailleurs....Signaler Répondre
Et quand on pense que la cohabitation avec les autos était la seule la garantie que les vélos respectent la limitation de vitesse dans la descente, aujourd’hui c’est à celui qui descend le plus vite!!!! Pas étonnant les accidents graves… et ce n’est pas la police municipale avec ses jumelles tous les matins sur place qui pourra y remédier…. À revoir d’urgence !Signaler Répondre
chaque jour on a le droit à un article sur monsieur TikTok dans Lyonmag on se demande si Lyonmag ne serait pas un média de droite voir d’extrême droite dans le bassin lyonnaisSignaler Répondre
Si il souhaite donner plus de place à la voirie, bin faudrait qu'il dégage de la voie publique 🤔🤔🤔Signaler Répondre
Oui clairement, et il ne parle pas de l'impact de toutes les lignes de bus (TB11, C13, C14, C18) qui passent rue de grenette qui aujourd'hui peuvent rejoindre les quais de saone sans bouchons.Signaler Répondre
Dans la série on parle sans travailler ses dossiers :Signaler Répondre
Il n'y a pas de bus qui fait ouest-est sur l'avenue des Frères Lumière.
Le C16 arrive à St Maurice depuis bien avant les travaux !
Et donc après "les bloc de bétons" (sic).
Quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la galle.
Je ne serais pas serein pour les utilisateurs des réseaux TCL de surface (bus et tramway), leur priorité aux feux n'a pas l'air d'intéresser le nouvel exécutif...Signaler Répondre
"Il y a aussi une réalité financière, je ne me vois pas être le vice-président qui va engager 3 ou 4 millions d'euros pour effacer un aménagement qui a été fait".Signaler Répondre
Donc, c'est une façon de dire que rien ne sera fait ?
Souvenez-vous en, à commencer pour les présidentielles. Attention aux charmeurs aux discours simples, apprenons à lire entre les lignes.Signaler Répondre
Vous voulez dire quoi..................?Signaler Répondre
Cela change de plus de points de congestion pour moins de fluidité et moins de stationnement pour plus de voitures qui tourent uniquement pour en chercher (1/3).Signaler Répondre
4 millions. C'est bien la peine de critiquer la superbe œuvre d'art de Bellecour, si c'est pour balancer encore plus de pognon pour rien.Signaler Répondre
Et la 3e ville de France s'est remise de l'absence de ton illustre personne ?Signaler Répondre
Encore plus de bagnoles de manière à fluidifier encore plus la circulation. C'est logique...Signaler Répondre
et ils ont voté pour lui !Signaler Répondre
Fluidifier l'accès en voiture sans que les autres modes de déplacement en souffrent, ça n'existe pas, personne n'a jamais su faire.Signaler Répondre
Les élus dirigeant Lyon et la Métropole s'en sont rendus compte dès 1995, et ont depuis agi en fonction, pour que les bus, les piétons et les vélos - qui permettent le déplacement de plus de gens avec moins de nuisances (sonores et pollution) - aient aussi leur part de l'espace public.
Les nouveaux élus LR, dont Pierre Oliver ou Samuel Soulier, maire du 6ème, qui étaient tout jeunes il y a 30 ans, envisagent une politique contraire en supprimant des couloirs et des priorités aux bus. C'est rétrograde, et c'est grave.
Ce qui n'est pas tres grave... chaque zone periurbaine a sa zone commerciale avec 80% de l'offre qui est la meme que celle dans Lyon. Si votre priorite c'est l'accessibilite en voiture, vous pourrez vous garer facilement. Tout le monde sera content. Lyon et Villeurbanne, c'est deja 700 000 habitants. Une seule rame de Métro transporte plus que des dizaines de bagnole.Signaler Répondre
Les mêmes élus qui veulent dépenser des milliards pour arrêter d'avoir une autoroute qui traverse la ville en son cœur, explique qu'il faut redonner l'accès a la bagnole dans Lyon...
Il parle beaucoup ce monsieur pour l'instant, à suivre dans le temps si les bonnes actions suivent.Signaler Répondre
Et voilà, il réouvre aux voitures... mais pas le cours Charlemagne qui se trouve comme par hasard dans son arrondissement !Signaler Répondre
Les riverains ne seront-ils écoutés que s'ils ont voté pour lui ?
Oui on ne peut pas faire mieuxSignaler Répondre
visiblement la montée du chemin neuf ne rouvre pas ??? c était un engagement pourtant !!!! si les promesses ne sont pas tenues on s en souviendra pour la prochaine fois…Signaler Répondre
Redonner l'accès à Lyon, et même la possibilité de s'y poser...Signaler Répondre
Cela fait un certain nombre de fois où j'ai désormais renoncé à venir pour diverses occasions, tout simplement parce que circuler et stationner en voiture est devenu de plus en plus insupportable, et que je trouverais encore plus insupportable de me taper les contraintes des transports ou du vélo depuis là où je suis.
Donc bon, divers événement culturels, restaurants, cafés etc... auront manqué d'un certain visiteur qui est : moi...
dites-nous en plus vous-même, ô génie !Signaler Répondre
c’est là toute votre réflexion ?Signaler Répondre
on apprend que les écologistes ne payaient mas les entreprises de btp...Signaler Répondre
Le nombre de voiture par foyer ne cesse d'augmenter, en France + le nombre d'habitants dans l'agglomération.Signaler Répondre
A part raser des immeubles, je ne vois pas quelles solution Mr Vroum Vroum va inventer pour fluidifier le trafic auto.
En tant que candidat non élu à la mairie de Lyon, donc pas à la métropole (au cas où il aurait été élu malgré tout), il ne dit rien.Signaler Répondre
Et s'il dit quelque chose tout le monde s'en moque, il n'est ni élu, ni cadre d'un parti politique, il n'a aucun pouvoir de décision ou de proposition.
Et mon boulanger, qu'en dit-il ? Et ma podologue, qu'en dit-elle ?
Merci pour ta participation inutile... qu'en dis-tu ?
L’art de ne rien direSignaler Répondre
pierro le clownSignaler Répondre
Vivement qu’on puisse circuler normalement à lyonSignaler Répondre
Enfin un élu de bon sensSignaler Répondre
Y en avait marre des élus dogmatiques
Redonner accès à Lyon, favoriser TOUS les déplacements pour PLUS de fluidité.....être à l'écoute des citoyens, des commerçants pour trancher avec la méthode des militants écolos ? Des pistes (pas uniquement cyclables) à suivre....!Signaler Répondre
Faire et défaire, c'est travailler.Signaler Répondre
mais c'est vraiment un troll, c'est quoi concrètement son projet pour lyon ? on l'entend s'agiter depuis des années mais il n'y a toujours pas l'ombre d'une idéeSignaler Répondre
Encore lui , toujours lui ….. mais Aulas qu en dit il ?Signaler Répondre