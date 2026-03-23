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Municipales 2026 : Pierre Oliver réélu maire du 2e arrondissement de Lyon

Municipales 2026 : Pierre Oliver réélu maire du 2e arrondissement de Lyon
Pierre Oliver réélu maire du 2e arrondissement de Lyon - Lyon Mag

Pierre Oliver a été réélu maire du 2e arrondissement de Lyon.

Le candidat Coeur Lyonnais a remporté 59,80% des suffrages. Il devance largement le candidat de l'union de la gauche, Valentin Lungenstrass, qui a recueilli 40,20% des suffrages. 

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Pierre Oliver

2e arrondissement de Lyon

municipales 2026

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